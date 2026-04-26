Haritada görmek için yakınlaştırmanız şart: Çünkü bazıları bir mahalle kadar! İşte dünyanın en küçük 10 ülkesi
Haritada görmek için yakınlaştırmanız şart. Çünkü bazı ülkeler o kadar küçük ki bir ilçeden bile daha az yer kaplıyor. İşte Maldivler'den Vatikan'a dünyanın en küçük 10 ülkesi ve bilinmeyen yönleri.
Dünya haritasına baktığımızda dikkatimizi genellikle büyük ülkeler çeker. Ancak haritanın ''küçük'' görünen noktalarında da en az onlar kadar dikkat çekici ülkeler var. Yüzölçümleri bir ilçeden bile küçük olan bu mikro devletler; tarihleri, doğaları ve ilginç detaylarıyla merak uyandırıyor. Üstelik bazıları öyle küçük ki nüfusları bir mahalleyi bile zor dolduruyor! İşte boyutlarıyla şaşırtan dünyanın en küçük ülkeleri.
Görsel yapay zeka ile oluşturulmuştur
10. GRENADA – 344 KM²
Karayipler’de yer alan Grenada, ‘’Baharat Adası’’ olarak anılıyor. Bunun nedeni, dünyanın en büyük hindistan cevizi ve muskat üreticilerinden biri olması. 114 bini aşkın nüfusa sahip ülkede en popüler spor kriket.
9. MALTA – 315 KM²
Malta, Gozo ve Comino olmak üzere üç ana adadan oluşan Malta, küçük yüzölçümüne rağmen oldukça yoğun nüfuslu. 600 bine yakın nüfusuyla Avrupa’nın en kalabalık ülkelerinden biridir. Aynı zamanda yaşam kalitesiyle de dikkat çekiyor.
Antik çağlara uzanan tarihiyle dikkat çeken ülke, aynı zamanda mitolojide de yer alıyor. Homeros’un Odysseia destanında geçen Kalypso Mağarası’nın burada olduğuna inanılıyor.
8. MALDİVLER – 300 KM²
Hint Okyanusu’nda yer alan Maldivler, 1000’den fazla adadan oluşuyor. Ancak bu adaların sadece yaklaşık 200’ünde yaşam var. Bu durum Maldivler'i Asya'nın en dağınık nüfusa sahip ülkesi yapıyor.
İklim değişikliği nedeniyle deniz seviyesinin yükselmesi, ülke için ciddi bir tehdit oluşturuyor.
7. SAİNT KİTTS AND NEVİS – 261 KM²
Karayipler’de yer alan Saint Kitts and Nevis, iki adadan oluşuyor. Yaklaşık 55 bin nüfusa sahip.
ABD tarihinin önemli isimlerinden Alexander Hamilton’ın burada doğmuş olması ülkenin en dikkat çeken detaylarından biri.
6. LİHTENŞTAYN – 160 KM²
İsviçre ile Avusturya arasında yer alan bu küçük ülke 40 bini aşkın nüfusa sahip. Dünyanın en güvenli yerlerinden biri olarak biliniyor. Öyle ki ülkede 1997 yılından beri cinayet vakası yaşanmadığı söyleniyor.
5. SAN MARİNO – 60 KM²
İtalya’nın içinde yer alan San Marino, dünyanın en eski cumhuriyetlerinden biri olarak kabul ediliyor. Yaklaşık 35 bin kişinin yaşadığı bu ülke, küçük yüzölçümüne rağmen köklü bir tarihe sahip.
19. yüzyılda ABD Başkanı Abraham Lincoln’e fahri vatandaşlık teklif etmesiyle de tarihe geçmiş durumda.
4. TUVALU – 25 KM²
Pasifik Okyanusu’nda bulunan Tuvalu, deniz seviyesine en yakın ülkelerden biri. En yüksek noktası sadece 5 metre. Bu nedenle iklim değişikliği, ülkenin geleceği için büyük risk oluşturuyor.
Yaklaşık 11 bin kişinin yaşadığı bu ada ülkesinde yalnızca 1 hastane var.
3. NAURU – 20 KM²
Dünyanın en küçük ada ülkesi olan Nauru, doğal güzelliğine rağmen ekonomik ve sağlık sorunlarıyla gündeme geliyor. Yaklaşık 13 bin kişinin yaşadığı bu adada ciddi bir işsizlik problemi olduğu biliniyor.
Ülkede yaşayan kişilerin büyük bir kısmı obezdir. Tip 2 diyabet de oldukça yaygındır.
2. MONAKO – 2 KM²
Lüks yaşam tarzıyla tanınan Monako, birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Küçücük yüzölçümüne rağmen dünyanın en zengin ülkelerinden biri olarak öne çıkıyor.
Denize kıyısı olan bu büyüleyici ülkede yaklaşık 40 bin kişi yaşıyor.
1. VATİKAN – 0,4 KM²
İtalya’nın başkenti Roma içinde yer alan Vatikan, dünyanın en küçük ülkesidir. Katolik dünyasının merkezi olarak kabul ediliyor.
Yaklaşık 1000 kişilik nüfusu olsa da vatandaşların birçoğu başka yerlerde yaşıyor.
Haber kaynak: The Fact Site
Görsel kaynak: iStock