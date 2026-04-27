        Haberler Dünya İran'ın, Hürmüz Boğazı'nı açması karşılığında ABD'ye nükleer görüşmeleri ertelemeyi önerdiği iddia edildi | Dış Haberler

        İran'ın, Hürmüz Boğazı'nı açması karşılığında ABD'ye nükleer görüşmeleri ertelemeyi önerdiği iddia edildi

        İran'ın, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için ABD'ye yeni teklif sunduğu, nükleer programa yönelik müzakerelerin sonraki aşamaya bırakılmasını önerdiği iddia edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Nisan 2026 - 11:51 Güncelleme:
        İddia: İran'dan ABD'ye yeni 'Hürmüz' teklifi

        Axios'un haber platformunun bilgi sahibi üç yetkiliye dayandığı haberine göre Tahran yönetimi, Pakistan aracılığıyla ABD'ye ilettiği teklifte önceliği Hürmüz Boğazı'ndaki krizin çözülmesine verdi.

        Yetkililer, İran'ın ilettiği teklife göre ateşkesin uzun süreli uzatılması ya da tarafların savaşın kalıcı şekilde sona ermesi konusunda anlaşmasının öngörüldüğünü ileri sürdü.

        Teklife göre nükleer müzakerelerin ise sonraki aşamada, boğazın yeniden açılması ve ablukanın kaldırılmasının ardından başlayacağını savunan yetkililer, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin bu öneriyi İslamabad'daki görüşmelerde gündeme getirdiğini iddia etti.

        Yetkililer, Arakçi'nin, Pakistanlı, Mısırlı, Türk ve Katarlı arabuluculara İran yönetimi içinde ABD'nin taleplerine nasıl yanıt verileceği konusunda uzlaşı olmadığını açıkça ilettiğini öne sürdü.

        İran'ın bu teklifi Beyaz Saray'a iletilirken ABD'nin değerlendirmeye alıp almayacağı ise henüz net değil.

        ABD ile İran arasında 8 Nisan'da varılan ateşkes anlaşması sonrasında Pakistan arabuluculuğunda yapılan görüşmelerden sonuç çıkmayınca ABD Başkanı Donald Trump, 13 Nisan'da İran'a "deniz ablukası" uygulama kararı almış ve Hürmüz Boğazı'na giriş yapan ve çıkan İran bağlantılı gemilere müdahale etmeye başlamıştı.

        ABD, bu süreçte Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda İran'a ait bazı ticari gemilere saldırarak ele geçirmiş, İran da buna karşılık Hürmüz Boğazı yakınlarında biri İsrail'le bağlantılı bazı gemilere müdahale ederek el koymuştu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı
        ABD'li saldırganın notları bulundu: Motivasyonu neydi?
        "Şampiyonluğu bıraktılar"
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!
        Penaltı var mı, kart doğru mu?
        20 yıllık dosya yeniden açıldı
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        "Artık şampiyondur!"
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Eşya toplama kavgasında arkadaşını öldürdü!
        Yale Üniversitesi’nden tam burs! Hedef Aziz Sancar gibi bir bilim insanı olmak
        Kolezyum’da Troya rüzgarı! 50 eser ilk kez sergileniyor
        Otomobilin çarptığı motosiklet durağa daldı! Can kaybı var!
        İstanbul'u terk ediyorlar
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        Kuyumcular Odası'ndan yarı fiyatına altın uyarısı
        Su bozulur mu?
        Kapaklar açıldı, boş evler su altında
        27 Nisan – 3 Mayıs haftalık burç yorumları
        Formula 1 sadece bir yarış değil
