        Yale Üniversitesi'nden tam burs! Hedef Aziz Sancar gibi bir bilim insanı olmak

        Yale Üniversitesi’nden tam burs! Hedef Aziz Sancar gibi bir bilim insanı olmak

        Eskişehir'de lise öğrencisi Uğur Zaimoğlu (16), ABD'nin Yale Üniversitesi'nin Yale Young Global Scholars (YYGS) programına 2 haftalık tam burslu olarak kabul edildi. Zaimoğlu, öğrendiği her şeyi Türkiye'ye geri kazandırmak ve Aziz Sancar gibi bir bilim insanı olup, dünyaya ve Türkiye'ye fayda sağlamak istediğini söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27 Nisan 2026 - 10:49 Güncelleme:
        Yale Üniversitesi'nden tam burs! Hedef Aziz Sancar gibi bir bilim insanı olmak

        Eskişehir Kılıçoğlu Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören Uğur Zaimoğlu, bilim ve mühendisliği duyduğu ilgiyle bireysel ve takım çalışmaları halinde projeler yapmaya başladı. Katıldığı projelerde çeşitli başarılar elde eden Zaimoğlu, ABD’nin yüksek akademik mükemmeliyet, seçici kabul süreçleri ve köklü tarihleriyle tanınan 8 elit özel araştırma üniversitesinden biri olan Yale Üniversitesi’nin YYGS programına başvuru yaptı. Zaimoğlu, her yıl yaklaşık 150 farklı ülkeden öğrencinin katıldığı ve alanında önde gelen akademisyen ile sektör temsilcilerinin eğitim verdiği programa tam burslu olarak kabul edildi. Uğur Zaimoğlu, öğrendiği her şeyi Türkiye’ye geri kazandırmak ve Aziz Sancar gibi bir bilim insanı olup, dünyaya ve Türkiye’ye fayda sağlamak istediğini dile getirdi.

        "ENDÜSTRİNİN LİDERLERİNDEN DERS ALACAĞIZ"

        YYGS programı ve çalışmaları hakkında bilgiler veren Uğur Zaimoğlu, “Bilim ve mühendislik üzerine çok ilgiliyim ve bunun sayesinde birkaç tane girişimci projelerim oldu. Bu projeler akademik başarılarım ve okul dış aktivitelerimle dahil edilerek Yale Üniversite’sinin programı olan Yale Young Global Scholars’a bu yıl katılma hakkı kazandım.

        Program, Yale Üniversitesi'nde gerçekleşiyor. Yale Üniversitesi, Ivy League Üniversitesi'nden bir tanesi. Mesela diğer örnekleri de Harvard, Princeton gibi verebiliriz. Bu programın asıl amacı 150 farklı ülkeden gençlerin toplanması ve belli konular hakkında konuşması. Ayrıca bu 2 haftalık program boyunca da en üstün akademisyenlerden ve endüstrinin liderlerinden ders alacağız. Mesela bunlar Harvard profesörleri, Yale profesörleri olacak. Genelde 3 tane projem vardı. Bunları özet olarak söylemek gerekirse; ilk önce bir tanesi oyun kurma inisiyatifiydi. Biz birkaç tane oyun yaptık ve bundan bir tanesi de 10 bin kişiye ulaşmıştı. Diğeri ise okulun savaşan İHA takımıydı. Burada Savaşan İHA ve Lise İHA olmak üzere iki tane yarışmaya giriyoruz ve ben burada takım lideriydim. Ayrıca da diğer bir projede Model United Nations'ın dijital versiyonunu yaptım. Bununla birlikte de yaklaşık 3 bin kişiye ulaştık ve 9 bin kişinin ilgisini çekmişti. Katılımcı sayısı da ilk başladığımızda 100 tane kişi aktif olarak konuşuyordu” dedi.

        "TÜRKİYE’DEN 3 KATILIMCI VAR"

        Yale Üniversitesi’ne tam burslu kabul edildiği için mutlu ve gururlu olduğunu kaydeden Zaimoğlu, “Sonuçlar çok erken açıklanmıştı. Büyük ihtimalle ‘ret’ diye bekliyordum ben aslında ama girdiğimde bir baktım ki kabul almışım. Hem de tam bursu olarak. Gerçekten de çok heyecanlanmıştım. Şu an Türkiye'den katılımcı sayısını tam olarak söyleyemiyorum çünkü bunu açıklamadılar ama benim bildiğim kadarıyla şu an 3 katılımcı var bu sene. İlk önce bu programda tabii 150 farklı ülkeden herkesin değişik bir görüş açısı olacak ve düşünceleri ve hikayeleri olacak. Bu hikayelerin hepsini alıp özellikle de profesörlerden ve endüstri liderlerinden derslerimi aldıktan sonra bu bilgilerin hepsini Türkiye'ye geri katmak ve buradaki öğrencilere de ayrı şekilde motivasyon vermek istiyorum. Üniversitede mühendislik seçeceğim o kesin ama hangi dal olduğunu şimdilik belirleyemedim. Materyal mühendisliği üzerinde olabilir diye düşünüyorum. Ya da elektrik elektronik mühendisliği. Üniversite hayallerim için ise 8 elit araştırma üniversitesi anlamına gelen ‘Ivy League’ üniversiteleri ya da Cambridge Üniversitesi'ni düşünüyorum” diye konuştu.

        "AZİZ SANCAR GİBİ BİR BİLİM ADAMI OLMAK İSTİYORUM"

        Uğur Zaimoğlu, çalışmalarında İHA ve SİHA teknolojileri üzerinde yoğunlaştığını söyledi. Hedeflerini dile getiren Zaimoğlu, “Herkese demek istiyorum ki sizin başladığınız yer önemli değil. Sona hangi yolla gideceğiniz ve ne kadar hızlı gideceğiniz ve ne kadar azimli olacağınız bu konuda önemlidir. Genellikle şu an bir araştırma üzerinde çalışıyorum. Bu nano teknoloji alanında. Ayrıca işte okulun IA takımında kaptanlık rolü üstleniyorum. Bununla uğraşıyoruz. Türkiye’nin endüstrisine ve akademisine önemli çalışmalar yapmayı hedefliyorum. Gelecekte mümkünse Aziz Sancar gibi bir bilim adamı olmak istiyorum. Ayrıca da üzerinde çalıştığım İHA takımında desenler üzerinde çalışıyoruz ve nano teknoloji araştırmalarımda ise İHA’ların polar ve antartik kısımlarındaki buzlanma problemlerini çözmeyi ele aldım. Dünyaya ve özellikle ülkeme çok fayda sağlamak istiyorum” ifadelerini kullandı.

