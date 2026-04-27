        Hava Durumu Son dakika haberi: Meteoroloji'den 5 bölgeye sağanak yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den 5 bölgeye sağanak yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgeleri sağanak yağmurlu olacak. Hava sıcaklığının ülkemizin kuzey kesimlerinde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

        Habertürk
        Giriş: 27 Nisan 2026 - 07:17 Güncelleme:
        5 bölgeye sağanak yağmur uyarısı

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Burdur, Karaman, Niğde, Nevşehir, Aksaray, Kayseri, Sivas, Bolu, Tokat ve Ordu çevreleri ile Antalya ve Samsun'un iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

        İstanbul

        Güneşli 18°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 21°

        İzmir

        Güneşli 27°

        Antalya

        Parçalı Bulutlu 29°

        Trabzon

        Yağmurlu 15°

        Bursa

        Güneşli 19°

        Adana

        Sağanak Yağış 25°

        Diyarbakır

        Sağanak Yağış 21°

        Gaziantep

        Sağanak Yağış 21°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 15°

        Hava sıcaklığının ülkemizin kuzey kesimlerinde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

        Porsuk Çayı kahverengiye döndü

        Eskişehir'in simge noktalarından Porsuk Çayı, son günlerde etkili olan yağışların ardından kahverengiye bürünürken, şehri ziyarete gelen turistler karşılaştıkları manzara karşısında hayal kırıklığına uğradı. (İHA)

        Dev derbide kazanan G.Saray!
