Derbide penaltı tartışması! Sane yerde kaldı, Yasin Kol 'devam' dedi!
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Leroy Sane 21. dakikada yerde kalırken, sarı-kırmızılılar penaltı bekledi. Hakem Yasin Kol, VAR ile de bir süre görüştükten sonra oyunu devam ettirdi. Sarı-kırmızılılar pozisyon sonrasında hakeme yoğun itirazlarda bulundu.
Giriş: 26 Nisan 2026 - 20:55
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbide penaltı tartışması yaşandı. Sarı-kırmızılılar, 21. dakikada Sane'nin yerde kaldığı pozisyonda penaltı beklerken, maçın hakemi Yasin Kol 'devam' dedi.
Galatasaraylı futbolcular pozisyonun ardından hakeme yoğun itirazlarda bulunurken, VAR ile bir süre görüşen Yasin Kol, herhangi bir inceleme tavsiyesi gelmeyince oyunu devam ettirdi.
