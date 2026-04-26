        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka ABD Dışişleri Bakanlığı, Deepseek ve diğer Çinli yapay zeka firmalarına karşı küresel hırsızlık uyarısı verdi

        ABD Dışişleri Bakanlığı, Deepseek ve diğer Çinli yapay zeka firmalarına karşı küresel hırsızlık uyarısı verdi

        ABD Dışişleri Bakanlığı, DeepSeek dahil birçok Çinli yapay zeka şirketinin ABD laboratuvarlarından fikri mülkiyet çaldığı ve "damıtma" yöntemiyle büyük modelleri çok daha düşük maliyetle kopyaladığı iddialarına karşı dünya çapında diplomatik bir uyarı kampanyası başlattı. Diplomatik yazıyla yabancı hükümetlere aktarılan endişelerde, damıtılmış modellerin orijinal performansı tam olarak veremediği, güvenlik protokollerini çıkardığı ve modellerin ideolojik tarafsızlığını ile doğruluk mekanizmalarını bozduğu vurgulandı. Çin iddiaları tamamen temelsiz bulduğunu belirtirken, DeepSeek bu hafta Huawei çiplerine uyarlanmış yeni V4 modelinin önizlemesini yayınladı. OpenAI'nin önceki uyarıları, birçok Batılı ülkenin DeepSeek'e getirdiği veri gizliliği yasakları ve ABD Başkanı Trump'ın yakında Pekin'e yapacağı ziyaret öncesi yaşanan bu gelişmeler, ABD-Çin teknoloji savaşını yeniden alevlendirme potansiyeli taşıyor.

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 26 Nisan 2026 - 10:46
        ABD'den Deepseek uyarısı!

        Geçtiğimiz günlerde DeepSeek’in uzun zamandır beklenen yeni versiyonu V4’ü yayınlaması, yapay zekâdaki hızlı gelişime bir kez daha dikkat çekti. Ancak bu ilerleme, beraberinde önemli güvenlik risklerini de gündeme getiriyor. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Cuma günü yayımladığı diplomatik yazı, Çinli şirketlerin ABD yapay zekâ modellerini çalma ve damıtma yoluyla kendi teknolojilerini ucuza üretme çabalarına karşı küresel bir uyarı kampanyası başlattığını ortaya koydu.

        ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NIN DİPLOMATİK YAZISI

        ABD Dışişleri Bakanlığı, dünyanın dört bir yanındaki diplomatik temsilciliklere gönderdiği yazıyla yabancı muhataplarına “rakip aktörlerin ABD yapay zekâ modellerini çıkarma ve damıtma” konusundaki endişeleri iletmelerini istedi. Yazıda ayrıca Pekin’e ayrı bir demarş gönderildiği de belirtildi. Damıtma; büyük ve pahalı modellerin çıktılarını kullanarak daha küçük, ucuz modeller eğitme süreci olarak tanımlanıyor. Yazının amacı, “ABD’ye ait modellerden damıtılmış yapay zekâ modellerini kullanmanın risklerine dikkat çekmek ve olası takip görüşmeleri için zemin hazırlamak” şeklinde açıklandı.

        BEYAZ SARAY İDDİALARI VE OPENAI UYARISI

        Bu hafta Beyaz Saray da benzer suçlamalarda bulunmuştu. Reuters’ın Şubat ayında bildirdiğine göre OpenAI, DeepSeek’in ChatGPT üreticisi ve ABD’nin önde gelen yapay zekâ şirketlerini hedef alarak modellerini kopyaladığını ve kendi eğitim süreçlerinde kullandığını ABD’li yasa koyuculara iletmişti. Yazı, Moonshot AI ve MiniMax gibi diğer Çinli yapay zekâ firmalarını da işaret ediyor.

        DEEPSEEK’İN TUTUMU

        Çin’in Washington Büyükelçiliği Cuma günü yaptığı açıklamada iddiaları “temelsiz ve Çin’in yapay zekâ sektöründeki gelişimini kasıtlı olarak hedef alan saldırılar” olarak nitelendirdi. DeepSeek ise yorum talebine hemen yanıt vermedi. Şirket daha önce V3 modelinin web tarama yoluyla doğal olarak toplanan verilerle eğitildiğini ve OpenAI tarafından üretilen sentetik verileri kasten kullanmadığını savunmuştu.

        DEEPSEEK’İN YENİ MODELİ VE ÇİN’İN TEKNOLOJİK ÖZERKLİĞİ

        DeepSeek, geçen yıl düşük maliyetli modeliyle dünya gündemine oturmuştu. Bu hafta ise Huawei çip teknolojisine uyarlanmış V4 modelinin önizlemesini yayınladı. Bu gelişme, Çin’in yapay zekâ alanında dışa bağımlılığını azaltma ve teknolojik özerkliğini artırma çabalarını gözler önüne seriyor. Buna rağmen birçok Batılı ülke ve bazı Asya hükümetleri, veri gizliliği endişeleri nedeniyle kurum ve yetkililerine DeepSeek modellerini kullanma yasağı getirdi. Yine de DeepSeek modelleri, açık kaynak platformlarında en çok indirilen ve kullanılan modeller arasında yer almaya devam ediyor.

        ABD-ÇİN TEKNOLOJİ SAVAŞINDA YENİ GERİLİM

        Yazıya göre, gizli damıtma kampanyalarıyla geliştirilen modeller “seçili testlerde orijinaline yakın performans gösterse de tam kapasiteyi yakalayamıyor, güvenlik protokollerini kasıtlı olarak kaldırıyor ve modellerin ideolojik olarak tarafsız ile doğruluk odaklı yapısını bozuyor”. Bu uyarılar, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’i Pekin’de ziyaret etmesinden sadece haftalar önce geldi. Gelişmeler, Ekim ayında sağlanan yumuşamanın ardından ABD-Çin teknoloji savaşını yeniden kızıştırma riski taşıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Trump'ın katıldığı etkinlikte olay çıktı

        ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray Muhabirleri Derneğinin düzenlediği program sırasında gerçekleşen silahlı saldırı nedeniyle güvenlik gerekçesiyle salondan çıkarıldı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'ın katıldığı yemekte silah sesleri!
        Trump'ın katıldığı yemekte silah sesleri!
        Trump'ın katıldığı yemek nasıl kaosa dönüştü?
        Trump'ın katıldığı yemek nasıl kaosa dönüştü?
        Trump'a yönelik suikast girişimleri ve tehditler
        Trump'a yönelik suikast girişimleri ve tehditler
        Prof. Dr. Naci Görür'den Bingöl'deki depremle ilgili paylaşım
        Prof. Dr. Naci Görür'den Bingöl'deki depremle ilgili paylaşım
        Sahile vuran kesik baş! Tüyler ürperten kadın cinayeti!
        Sahile vuran kesik baş! Tüyler ürperten kadın cinayeti!
        Kuzeyde ve batıda güneş, diğer bölgelerde yağış var!
        Kuzeyde ve batıda güneş, diğer bölgelerde yağış var!
        Toplumsal fenomene dönüştü
        Toplumsal fenomene dönüştü
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Trabzon'da ring savaş alanına döndü
        Trabzon'da ring savaş alanına döndü
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi
        Kayanın tepesine tırmandı
        Kayanın tepesine tırmandı
        Madeni paraların kenarları neden tırtıklı?
        Madeni paraların kenarları neden tırtıklı?
        'Sorun yok' paylaşımı
        'Sorun yok' paylaşımı
        ABD-İran görüşmesi gerçekleşmedi
        ABD-İran görüşmesi gerçekleşmedi
        İran: Füze gücünün önemli bir kısmı kullanılmadı
        İran: Füze gücünün önemli bir kısmı kullanılmadı
        "Derbinin şifresini orta sahalar belirleyecek"
        "Derbinin şifresini orta sahalar belirleyecek"
        Düğün cenazeye döndü! Ölü bulundular
        Düğün cenazeye döndü! Ölü bulundular
        Sezonun en kritik 90 dakikası!
        Sezonun en kritik 90 dakikası!
        Avrupa'da her 4 üniversiteden biri kan kaybediyor! Akademik başarı tek başına yetmiyor
        Avrupa'da her 4 üniversiteden biri kan kaybediyor! Akademik başarı tek başına yetmiyor
        Aslantepe'de F.Bahçe üstün!
        Aslantepe'de F.Bahçe üstün!