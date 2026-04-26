ABD Dışişleri Bakanlığı, Deepseek ve diğer Çinli yapay zeka firmalarına karşı küresel hırsızlık uyarısı verdi

Geçtiğimiz günlerde DeepSeek’in uzun zamandır beklenen yeni versiyonu V4’ü yayınlaması, yapay zekâdaki hızlı gelişime bir kez daha dikkat çekti. Ancak bu ilerleme, beraberinde önemli güvenlik risklerini de gündeme getiriyor. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Cuma günü yayımladığı diplomatik yazı, Çinli şirketlerin ABD yapay zekâ modellerini çalma ve damıtma yoluyla kendi teknolojilerini ucuza üretme çabalarına karşı küresel bir uyarı kampanyası başlattığını ortaya koydu.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NIN DİPLOMATİK YAZISI

ABD Dışişleri Bakanlığı, dünyanın dört bir yanındaki diplomatik temsilciliklere gönderdiği yazıyla yabancı muhataplarına “rakip aktörlerin ABD yapay zekâ modellerini çıkarma ve damıtma” konusundaki endişeleri iletmelerini istedi. Yazıda ayrıca Pekin’e ayrı bir demarş gönderildiği de belirtildi. Damıtma; büyük ve pahalı modellerin çıktılarını kullanarak daha küçük, ucuz modeller eğitme süreci olarak tanımlanıyor. Yazının amacı, “ABD’ye ait modellerden damıtılmış yapay zekâ modellerini kullanmanın risklerine dikkat çekmek ve olası takip görüşmeleri için zemin hazırlamak” şeklinde açıklandı.

BEYAZ SARAY İDDİALARI VE OPENAI UYARISI

Bu hafta Beyaz Saray da benzer suçlamalarda bulunmuştu. Reuters’ın Şubat ayında bildirdiğine göre OpenAI, DeepSeek’in ChatGPT üreticisi ve ABD’nin önde gelen yapay zekâ şirketlerini hedef alarak modellerini kopyaladığını ve kendi eğitim süreçlerinde kullandığını ABD’li yasa koyuculara iletmişti. Yazı, Moonshot AI ve MiniMax gibi diğer Çinli yapay zekâ firmalarını da işaret ediyor.

DEEPSEEK’İN TUTUMU

Çin’in Washington Büyükelçiliği Cuma günü yaptığı açıklamada iddiaları “temelsiz ve Çin’in yapay zekâ sektöründeki gelişimini kasıtlı olarak hedef alan saldırılar” olarak nitelendirdi. DeepSeek ise yorum talebine hemen yanıt vermedi. Şirket daha önce V3 modelinin web tarama yoluyla doğal olarak toplanan verilerle eğitildiğini ve OpenAI tarafından üretilen sentetik verileri kasten kullanmadığını savunmuştu.

DEEPSEEK’İN YENİ MODELİ VE ÇİN’İN TEKNOLOJİK ÖZERKLİĞİ

DeepSeek, geçen yıl düşük maliyetli modeliyle dünya gündemine oturmuştu. Bu hafta ise Huawei çip teknolojisine uyarlanmış V4 modelinin önizlemesini yayınladı. Bu gelişme, Çin’in yapay zekâ alanında dışa bağımlılığını azaltma ve teknolojik özerkliğini artırma çabalarını gözler önüne seriyor. Buna rağmen birçok Batılı ülke ve bazı Asya hükümetleri, veri gizliliği endişeleri nedeniyle kurum ve yetkililerine DeepSeek modellerini kullanma yasağı getirdi. Yine de DeepSeek modelleri, açık kaynak platformlarında en çok indirilen ve kullanılan modeller arasında yer almaya devam ediyor.

ABD-ÇİN TEKNOLOJİ SAVAŞINDA YENİ GERİLİM

Yazıya göre, gizli damıtma kampanyalarıyla geliştirilen modeller “seçili testlerde orijinaline yakın performans gösterse de tam kapasiteyi yakalayamıyor, güvenlik protokollerini kasıtlı olarak kaldırıyor ve modellerin ideolojik olarak tarafsız ile doğruluk odaklı yapısını bozuyor”. Bu uyarılar, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’i Pekin’de ziyaret etmesinden sadece haftalar önce geldi. Gelişmeler, Ekim ayında sağlanan yumuşamanın ardından ABD-Çin teknoloji savaşını yeniden kızıştırma riski taşıyor.