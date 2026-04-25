ABD-İran görüşmesi gerçekleşmedi

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, İslamabad'da Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.

Erakçi ayrıca, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir ile görüştü.

İslamabad'daki diplomatik temaslarını tamamlayan Erakçi kentten ayrılırken, ABD heyetinin ise İslamabad'a gelmediği belirtildi.

Fox News'e konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Jared Kushner'in Pakistan'a gerçekleştireceği ziyareti iptal ettiğini belirtti.

ABD Başkanı, "Tüm kozlar bizim elimizde. Ne zaman isterlerse bizi arayabilirler." diye konuştu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Steve Witkoff ile Jared Kushner'in İran tarafı ile görüşmek üzere cumartesi sabahı Pakistan'a gideceğini bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Reuters'a yaptığı açıklamada ise İran'ın konuşmak istediğini ve Washington'ın taleplerine dair bir teklif sunacaklarını söylemişti.