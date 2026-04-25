Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD-İran görüşmesi gerçekleşmedi | Dış Haberler

        ABD-İran görüşmesi gerçekleşmedi

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleştirdiği görüşmelerinden ardından kentten ayrıldı. ABD Başkanı Donald Trump ise ABD heyetinin Pakistan'a gerçekleştireceği ziyareti iptal etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Nisan 2026 - 19:09 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İran Dışişleri Bakanı Erakçi, İslamabad'da Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.

        Erakçi ayrıca, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir ile görüştü.

        İslamabad'daki diplomatik temaslarını tamamlayan Erakçi kentten ayrılırken, ABD heyetinin ise İslamabad'a gelmediği belirtildi.

        Fox News'e konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Jared Kushner'in Pakistan'a gerçekleştireceği ziyareti iptal ettiğini belirtti.

        ABD Başkanı, "Tüm kozlar bizim elimizde. Ne zaman isterlerse bizi arayabilirler." diye konuştu.

        Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Steve Witkoff ile Jared Kushner'in İran tarafı ile görüşmek üzere cumartesi sabahı Pakistan'a gideceğini bildirmişti.

        ABD Başkanı Donald Trump, Reuters'a yaptığı açıklamada ise İran'ın konuşmak istediğini ve Washington'ın taleplerine dair bir teklif sunacaklarını söylemişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

