haftanın kitapları

ANTROPOSEN

(Erle C. Ellis)



İklim değişikliği, küresel döngülerdeki değişimler, artan kirlilik, fosil yakıtların kullanımı, radyoaktif serpintiler, plastik birikimi, tür istilaları, türlerin kitlesel yok oluşu… İnsan Çağı anlamına gelen Antroposen, insanların Dünya’yı kayaçlarda kalıcı bir kayıt bırakacak kadar köklü bir şekilde değiştirmesi olarak tanımlanıyor. Onca sağlam kanıta karşın, çağımızı resmi olarak Antroposen şeklinde tanımlama önerisi, akademik dünyanın içinde ve dışında yoğun tartışmalara yol açıyor. Zira bu kavramla gelip dayanılan eşik belki de, doğanın anlamı ve insanın doğası hakkında kadim soruların yeni baştan ele alındığı ve kökten değerlendirildiği bir muhasebeyi gerekli kılıyor. Henüz sonlanmamış, devam eden bir tartışma konusu olduğu için, İş Kültür Yayınları'ndan çıkan kitapta, bilimsel bir öneri olarak Antroposen’i anlamak için gerekli temel bilgilerin sunulması ve bu önerinin neden bu kadar büyük bir etki yarattığının açıklanması gibi daha mütevazı bir hedef belirleniyor.