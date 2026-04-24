Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe Derbide ligin en golcü iki takımı karşılaşacak!

        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi aynı zamanda bu sezon ligin en golcü iki takımını karşı karşıya getirecek. Ligde sarı-kırmızılılar 69, sarı-lacivertliler 68 kez rakip fileleri havalandırdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24 Nisan 2026 - 14:28 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, pazar günü saat 20.00'de RAMS Park'ta karşılaşacak.

        2

        Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bu müsabaka ligin en golcü takımların mücadelesine sahne olacak.

        3

        Ligde geride kalan 30 haftada sarı-kırmızılılar, 69 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı ve bu alanda da ilk sırada bulunuyor.

        4

        Sarı-lacivertliler de 68 defa gol sevinci yaşarken, ligin en golcü ikinci takımı olarak yer alıyor.

        5

        Galatasaray'da Icardi, Fenerbahçe'de Talisca zirvede

        Galatasaray'da Süper Lig'de attığı gollerde ilk sırada Arjantinli futbolcu Mauro Icardi var.

        6

        Sarı-lacivertlilerde Talisca'nın ardından Marco Asensio 11 ve Dorgeles Nene de kaydettiği 7 golle takımın en golcü futbolcuları arasında yer alıyor.

        7

        Sarı-kırmızılılarda Icardi 14 gol kaydederken, Victor Osimhen 12, Leroy Sane ile Barış Alper Yılmaz da 7'şer gol attı.

        8

        Fenerbahçe'de ise ligde Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca attığı 16 golle takımını sırtlıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Alanya'da denizde hortum

        Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde hortum meydana geldi.(AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        Türkiye Formula 1'i bekliyor
        Türkiye Formula 1'i bekliyor
        Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 49 gözaltı
        Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 49 gözaltı
        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        "Altın kart" vizesi bir kişiye verildi
        "Altın kart" vizesi bir kişiye verildi
        Hamaney'in sağlık durumu nasıl?
        Hamaney'in sağlık durumu nasıl?
        CNN yazdı: ABD'den İran'a karşı yeni plan
        CNN yazdı: ABD'den İran'a karşı yeni plan
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Katili hakim karşısında!
        Katili hakim karşısında!
        Mal varlığıyla ilgili yeni açıklama
        Mal varlığıyla ilgili yeni açıklama
        Sevgilisi Hiranur'u başından vurulmuştu! İşte istenen ceza!
        Sevgilisi Hiranur'u başından vurulmuştu! İşte istenen ceza!
        "Bir milli güvenlik meselesi"
        "Bir milli güvenlik meselesi"
        Bekarlığa veda etti
        Bekarlığa veda etti
        Perde arkasını anlattı
        Perde arkasını anlattı
        Meydan okuyor
        Meydan okuyor
        Model Irmak Öztaş fırıncı oldu
        Model Irmak Öztaş fırıncı oldu
        Galatasaray cephesinden koruyucu ekipman yanıtı!
        Galatasaray cephesinden koruyucu ekipman yanıtı!
        Okan Buruk'un 11. Fenerbahçe derbisi!
        Okan Buruk'un 11. Fenerbahçe derbisi!
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası