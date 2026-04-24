Derbide ligin en golcü iki takımı karşılaşacak!
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi aynı zamanda bu sezon ligin en golcü iki takımını karşı karşıya getirecek. Ligde sarı-kırmızılılar 69, sarı-lacivertliler 68 kez rakip fileleri havalandırdı.
Giriş: 24 Nisan 2026 - 14:28
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, pazar günü saat 20.00'de RAMS Park'ta karşılaşacak.
Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bu müsabaka ligin en golcü takımların mücadelesine sahne olacak.
Ligde geride kalan 30 haftada sarı-kırmızılılar, 69 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı ve bu alanda da ilk sırada bulunuyor.
Sarı-lacivertliler de 68 defa gol sevinci yaşarken, ligin en golcü ikinci takımı olarak yer alıyor.
Galatasaray'da Icardi, Fenerbahçe'de Talisca zirvede
Galatasaray'da Süper Lig'de attığı gollerde ilk sırada Arjantinli futbolcu Mauro Icardi var.
Sarı-lacivertlilerde Talisca'nın ardından Marco Asensio 11 ve Dorgeles Nene de kaydettiği 7 golle takımın en golcü futbolcuları arasında yer alıyor.