        Yapay zeka siber sigortaları geliştirdi

        Sigorta Sayfası programına katılan HDI Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Halil Bay, şirketlerin yapay zeka ile ilgili çok fazla deneme yapmaları nedeniyle teknolojik olarak açık verme risklerinin arttığı bir dönem olduğu için işletmelerin kendilerini siber risklere karşı güvenceye aldığını dile getiren Bay, "Riskelerin artmaya başması ile siber sigortalara olan ilgi de artmaya başladı. Büyük ve global şirketler siber saldırı konusunda kendilerini güvenceye alma kosunda istekliler" diye konuştu. 

        Giriş: 24 Nisan 2026 - 09:47 Güncelleme:
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı

        Savaş nedeniyle enerji fiyatlarının artmasının enflasyonda baskı yarattığının altını çizen HDI Sigorta Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Halil Bay, "Sigortacılık açısından konuyu ikiye ayırmak yazım. İlki riski fiyatlamak. Özellikle nakliyatteki aktivitelerin riskleri ciddi anlamda artırmasıyla birlikte sigorta ve reasürans şirketlerinin risk iştahında bir azalma ile fiyatlar yukarı çıktı. Diğer yandan özellikle otomotivde parça fiyatlarının artması karlılığa bir baskı unsuru oluşturdu. Bu artışı sigorta şirketleri primlere bire bir yansıtamadı. Özellikle son yıllarda mali karlılığın verdiği rahatlık nedeniyle teknik olarak fiyatlarda anlamlı artış yapamıyoruz" diye konuştu.

        OLMASI GEREKEN FİYATIN ALTINDA

        Bay, bu yıl araç bedellerinde yukarı doğru gidiş varken sigorta bedellerinde bu seyrin olmadığını vurgulayarak, "Bu da olması gereken fiyatın altında sigortacılık ürünlerini tüketiciye yansıtıyoruz demek. Tüm sigorta ürünlerinde bu durum var. Kaskoda bunu daha net görüyoruz. Şu anda vatandaşlar daha kolay piyasa şartlarında motor sigortalarına erişim sağlayabiliyor. Trafik sigortalarında sigortalılık oranın yüzde 90'ın üstündeyken kaskoda bu oran yüzde 30'ların altında. Şu anda poliçesiz gezen vatandaşlarımızı poliçe almaya davet edebiliriz" diye konuştu.

        SAĞLIK PRİMLERİ DAHA AZ ARTACAK

        Sağlık sigortasının kaskoyu geçerek ikinci sıraya yerleştiğini anlatan Bay, medikal enflasyonun yüksek olması nedeniyle vatandaşların özel hastanelere gittiğinde kötü sürprizlerle karşılaşabildiğini bu nedenle sağlık sigortalarını tercih ettiğini belirterek şunları söyledi: "Sağlık poliçelerinin genel seyrini Türk Tabipler Birliği'nin yılda 2 kez açıkladığı madikal enflasyon belirliyor. 2024-2025'te açıklanan oranlar yüzde 45-50 bandındayken bu yıl beklenti yüzde 35. Dolayısıyla sağlık sigortası primlerinde de yüzde 35'lik, geçen yıla oranla daha az bir artış öngörüyoruz."

        Yangın sigortalarında Maraş depremleri sonrası reasürans şirketlerinin kapasite sorunu nedeniyle fiyatların hızlı yukarı çıktığını, bu yıl ise bu durumun normale döndüğünü dile getiren Bay, yapay zekanın gelişimi nedeniyle şirketlerin bu alana ilgi göstermesinin de yeni siber riskler doğurduğunu kayderek, "Endüstrinin yapay zeka ile ilgili yatırımları bazı siber riskleri de beraberinde getirdi. Böyle olunca işletmelerin olası bir siber saldırı durumunda finansal zarara uğramaması için onları güvenceye alan siber sigorta da gelişti" dedi.

        Şirketlerin yapay zeka ile ilgili çok fazla deneme yapmaları nedeniyle teknolojik olarak açık verme, risklerinin arttığı bir dönem olduğu için işletmelerin kendilerini siber sigorta yaptırtığını dile getiren Bay, "Riskelerin artmaya başması ile siber sigortalara olan ilgi de artmaya başladı. Büyük ve global şirketler siber saldırı konusunda kendilerini güvenceye alma kosunda istekliler" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yusuf Tekin Anıtkabir'i ziyaret etti

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. (AA)

        CNN yazdı: ABD'den İran'a karşı yeni plan
        CNN yazdı: ABD'den İran'a karşı yeni plan
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        "Yüzde 100 etkili bir abluka uyguluyoruz"
        "Yüzde 100 etkili bir abluka uyguluyoruz"
        İsrail-Lübnan ateşkesi 3 hafta uzatılacak
        İsrail-Lübnan ateşkesi 3 hafta uzatılacak
        Maduro operasyonunda görev alıp bahisten 409 bin dolar kazandı
        Maduro operasyonunda görev alıp bahisten 409 bin dolar kazandı
        Yamaç daha 10 aylıktı... Anne kucağından ölüme gidiş!
        Yamaç daha 10 aylıktı... Anne kucağından ölüme gidiş!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        15 yaşında kalbine yenildi
        15 yaşında kalbine yenildi
        Bekarlığa veda etti
        Bekarlığa veda etti
        Bu sistemi kim, nasıl kurdu?
        Bu sistemi kim, nasıl kurdu?
        Zayıflığın sırrı yüzde 80 kuralında!
        Zayıflığın sırrı yüzde 80 kuralında!
        "Çiçek alacağım" diye çağırıp 5 kurşunla öldürmüş!
        "Çiçek alacağım" diye çağırıp 5 kurşunla öldürmüş!
        Zorbalığı yargıya taşıyor
        Zorbalığı yargıya taşıyor
        26 yaşındaki Alev intihar etmemiş! Fail yine en yakını!
        26 yaşındaki Alev intihar etmemiş! Fail yine en yakını!
        Hayranı Kur'an-ı Kerim hediye etti
        Hayranı Kur'an-ı Kerim hediye etti
        Kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı!
        Kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı!
        İkizlerin babaları nasıl farklı çıktı?
        İkizlerin babaları nasıl farklı çıktı?
        Bahçeli'den Demirtaş yorumu
        Bahçeli'den Demirtaş yorumu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda yarı finalde!
        Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda yarı finalde!