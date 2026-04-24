Yapay zeka siber sigortaları geliştirdi

Savaş nedeniyle enerji fiyatlarının artmasının enflasyonda baskı yarattığının altını çizen HDI Sigorta Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Halil Bay, "Sigortacılık açısından konuyu ikiye ayırmak yazım. İlki riski fiyatlamak. Özellikle nakliyatteki aktivitelerin riskleri ciddi anlamda artırmasıyla birlikte sigorta ve reasürans şirketlerinin risk iştahında bir azalma ile fiyatlar yukarı çıktı. Diğer yandan özellikle otomotivde parça fiyatlarının artması karlılığa bir baskı unsuru oluşturdu. Bu artışı sigorta şirketleri primlere bire bir yansıtamadı. Özellikle son yıllarda mali karlılığın verdiği rahatlık nedeniyle teknik olarak fiyatlarda anlamlı artış yapamıyoruz" diye konuştu.

OLMASI GEREKEN FİYATIN ALTINDA

Bay, bu yıl araç bedellerinde yukarı doğru gidiş varken sigorta bedellerinde bu seyrin olmadığını vurgulayarak, "Bu da olması gereken fiyatın altında sigortacılık ürünlerini tüketiciye yansıtıyoruz demek. Tüm sigorta ürünlerinde bu durum var. Kaskoda bunu daha net görüyoruz. Şu anda vatandaşlar daha kolay piyasa şartlarında motor sigortalarına erişim sağlayabiliyor. Trafik sigortalarında sigortalılık oranın yüzde 90'ın üstündeyken kaskoda bu oran yüzde 30'ların altında. Şu anda poliçesiz gezen vatandaşlarımızı poliçe almaya davet edebiliriz" diye konuştu.

SAĞLIK PRİMLERİ DAHA AZ ARTACAK

Sağlık sigortasının kaskoyu geçerek ikinci sıraya yerleştiğini anlatan Bay, medikal enflasyonun yüksek olması nedeniyle vatandaşların özel hastanelere gittiğinde kötü sürprizlerle karşılaşabildiğini bu nedenle sağlık sigortalarını tercih ettiğini belirterek şunları söyledi: "Sağlık poliçelerinin genel seyrini Türk Tabipler Birliği'nin yılda 2 kez açıkladığı madikal enflasyon belirliyor. 2024-2025'te açıklanan oranlar yüzde 45-50 bandındayken bu yıl beklenti yüzde 35. Dolayısıyla sağlık sigortası primlerinde de yüzde 35'lik, geçen yıla oranla daha az bir artış öngörüyoruz."

Yangın sigortalarında Maraş depremleri sonrası reasürans şirketlerinin kapasite sorunu nedeniyle fiyatların hızlı yukarı çıktığını, bu yıl ise bu durumun normale döndüğünü dile getiren Bay, yapay zekanın gelişimi nedeniyle şirketlerin bu alana ilgi göstermesinin de yeni siber riskler doğurduğunu kayderek, "Endüstrinin yapay zeka ile ilgili yatırımları bazı siber riskleri de beraberinde getirdi. Böyle olunca işletmelerin olası bir siber saldırı durumunda finansal zarara uğramaması için onları güvenceye alan siber sigorta da gelişti" dedi.

Şirketlerin yapay zeka ile ilgili çok fazla deneme yapmaları nedeniyle teknolojik olarak açık verme, risklerinin arttığı bir dönem olduğu için işletmelerin kendilerini siber sigorta yaptırtığını dile getiren Bay, "Riskelerin artmaya başması ile siber sigortalara olan ilgi de artmaya başladı. Büyük ve global şirketler siber saldırı konusunda kendilerini güvenceye alma kosunda istekliler" diye konuştu.