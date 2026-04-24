Afyonkarahisar'da olay, geçtiğimiz 18 Ekim 2025 tarihinde Çay ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, o dönem 112 Acil Çağrı merkezine gelen bir ihbarda bir kadının silahla vurulduğu söylenerek yardım istendi.

ÖLÜMÜ "İNTİHAR" DİYE KAYDA GEÇTİ

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Alev Karagöz'ü (26) kanlar içinde buldu. Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan kadın burada hayatını kaybederken Karagöz’ün ölümü kayıtlara ‘intihar’ olarak geçti.

JASAT, OLAYI MERCEK ALTINA ALDI

Ancak kadının ölümünde şüpheli bilgileri tespit eden jandarmanın dedektifleri, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri dosyayı yeniden açtı. İlk etapta intihar olarak değerlendirilen olayın peşini bırakmayan Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT timi teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli işaretlere ulaştı.

KOCASI DA GÖZALTINA ALINDI

Derinleştirilen soruşturmada olayın intihar değil cinayet olduğu yönünde güçlü delillere elde edildi. Bunun üzerine ekipler, aralarında Karagöz’ün kocasının da bulunduğu G.K. ve O.K. ile birlikte bir şüpheliyi daha gözaltına aldı.

ALEV'İN ESKİ EŞİ TUTUKLANDI

Cinayet suçlamasıyla gözaltına alınan şüphelilerin sorgusunu yapan JASAT timi şüphelileri işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti. Zanlılardan Karagöz’ün eski kocası çıkarıldığı mahkeme tarafından ‘kasten öldürme’ suçlamasıyla tutuklanırken, O.K., isimli kişi ise ‘delil karartma’ suçlamasıyla tutuklanarak Bolvadin Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Diğer şüpheli ise adliyedeki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. JASAT yürüttükleri soruşturmayla intihar olarak kayıtlara geçen olayı aydınlatmayı başardı.