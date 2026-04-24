        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: 26 yaşındaki Alev Karagöz intihar etmemiş! Fail yine en yakını | Son dakika haberleri

        26 yaşındaki Alev intihar etmemiş! Fail yine en yakını!

        Afyonkarahisar'da, geçen yıl silahla vurulmuş halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 26 yaşındaki Alev Karagöz'ün intihar ettiği iddia edilmişti. Dosyayı yeniden açan JASAT timi genç kadının intihar etmediğini, cinayete kurban gittiğini ortaya çıkardı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24 Nisan 2026 - 08:06
        Afyonkarahisar'da olay, geçtiğimiz 18 Ekim 2025 tarihinde Çay ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, o dönem 112 Acil Çağrı merkezine gelen bir ihbarda bir kadının silahla vurulduğu söylenerek yardım istendi.

        ÖLÜMÜ "İNTİHAR" DİYE KAYDA GEÇTİ

        İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Alev Karagöz'ü (26) kanlar içinde buldu. Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan kadın burada hayatını kaybederken Karagöz’ün ölümü kayıtlara ‘intihar’ olarak geçti.

        JASAT, OLAYI MERCEK ALTINA ALDI

        Ancak kadının ölümünde şüpheli bilgileri tespit eden jandarmanın dedektifleri, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri dosyayı yeniden açtı. İlk etapta intihar olarak değerlendirilen olayın peşini bırakmayan Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT timi teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli işaretlere ulaştı.

        KOCASI DA GÖZALTINA ALINDI

        Derinleştirilen soruşturmada olayın intihar değil cinayet olduğu yönünde güçlü delillere elde edildi. Bunun üzerine ekipler, aralarında Karagöz’ün kocasının da bulunduğu G.K. ve O.K. ile birlikte bir şüpheliyi daha gözaltına aldı.

        ALEV'İN ESKİ EŞİ TUTUKLANDI

        Cinayet suçlamasıyla gözaltına alınan şüphelilerin sorgusunu yapan JASAT timi şüphelileri işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti. Zanlılardan Karagöz’ün eski kocası çıkarıldığı mahkeme tarafından ‘kasten öldürme’ suçlamasıyla tutuklanırken, O.K., isimli kişi ise ‘delil karartma’ suçlamasıyla tutuklanarak Bolvadin Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

        Diğer şüpheli ise adliyedeki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. JASAT yürüttükleri soruşturmayla intihar olarak kayıtlara geçen olayı aydınlatmayı başardı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Mardin'i, 360 derecelik videolarla tanıtıyor

        Mardin'de dijital içerik üreticisi Bayram Kerimoğlu, tarihi yapıları ve kültürüyle açık hava müzesi konumundaki Mardin'i, 360 derecelik açıyla çektiği görüntülerle dünyaya tanıtıyor.

        "Yüzde 100 etkili bir abluka uyguluyoruz"
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        İsrail-Lübnan ateşkesi 3 hafta uzatılacak
        Maduro operasyonunda görev alıp bahisten 409 bin dolar kazandı
        "Çiçek alacağım" diye çağırıp 5 kurşunla öldürmüş!
        Hayranı Kur'an-ı Kerim hediye etti
        Kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı!
        Zorbalığı yargıya taşıyor
        İkizlerin babaları nasıl farklı çıktı?
        Warner Bros ile Paramount anlaştı
        Bahçeli'den Demirtaş yorumu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda yarı finalde!
        Kartal yarı finale kanatlandı!
        Uzaydan gelen 72 saniyelik sır!
        Tadic'ten G.Saray derbisi sözleri!
        Doğum izninde ne değişti?
        F.Bahçe’den TFF'ye Osimhen başvurusu!
        Aslantepe'de temel atıldı!
        Faili meçhul dosyalara başkanlık kuruldu
