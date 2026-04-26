Müzik sesi camı titretince deprem sanıp kaçtılar!
İstanbul Sultangazi'de araçtan çıkan yüksek sesli müzik, bir kahvehanenin camını titretti. Bu sırada içerideki müşteriler deprem sanıp kaçtı
Giriş: 26 Nisan 2026 - 16:59
Sultangazi'de sokaktan geçen bir araçtan çıkan yüksek ses, kahvehanenin camlarını titretti. Deprem olduğunu sanan müşteriler panikle dışarı kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
DHA'nın haberine göre olay, dün saat 20.40 sıralarında 50. Yıl Mahallesi’nde bulunan bir kahvehanede meydana geldi.
Sokaktan geçen hafif ticari aracın ses sisteminden çıkan yüksek ses nedeniyle kahvehanenin camlarında titreme oluştu. Bunun üzerine deprem olduğunu düşünen müşteriler panikle dışarı kaçtı.
MÜŞTERİLERİN PANİK ANI KAMERADA
Kahvehanenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, deprem olduğunu düşünen müşterilerin masa ve sandalyeleri devirip panikle dışarı kaçtıkları anlar yer aldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ