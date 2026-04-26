        Haberler Gündem Politika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a geçmiş olsun mesajı | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a geçmiş olsun mesajı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün gece Vaşington'da Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini kınıyorum. ABD Başkanı Sayın Trump ve değerli eşi Melania Hanım başta olmak üzere kimsenin yaralanmaması, bizler için sevindiricidir." paylaşımında bulundu

        Giriş: 26 Nisan 2026 - 12:59
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a geçmiş olsun mesajı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün gece Vaşington’da Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini kınıyorum." ifadelerini kullandı.

        Erdoğan paylaşımında şunları kaydetti: "ABD Başkanı Sayın Trump ve değerli eşi Melania Hanım başta olmak üzere kimsenin yaralanmaması, bizler için sevindiricidir. Demokrasilerde mücadele fikirle yapılır, şiddetin hiçbir türlüsüne yer yoktur. Başkan Trump’a, eşine, ABD yönetimine ve Amerikan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

        Trump'ın katıldığı yemekte silah sesleri!
        Trump'ın katıldığı yemekte silah sesleri! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO

        Kuyumcu vitriniyle kara para aklandı!

        İstanbul'un göbeğinde akıl almaz bir kara para ağı ortaya çıkarıldı. Sahte kira kontratıyla aynı dükkanda iki ayrı şirket kuran şüpheliler, milyarlarca liralık kara para akladı. Kuyumcu ve döviz bürosu görünümlü dükkanların yasa dışı bahis ve kumar paralarını nasıl akladığı ise İstanbul Anadolu Cumh...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a geçmiş olsun mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a geçmiş olsun mesajı
        Trump'ın katıldığı yemekte silah sesleri!
        Trump'ın katıldığı yemekte silah sesleri!
        Trump'ın katıldığı yemek nasıl kaosa dönüştü?
        Trump'ın katıldığı yemek nasıl kaosa dönüştü?
        Trump'a yönelik suikast girişimleri ve tehditler
        Trump'a yönelik suikast girişimleri ve tehditler
        Pezeşkiyan'dan ABD'ye "teslim olmayız" mesajı
        Pezeşkiyan'dan ABD'ye "teslim olmayız" mesajı
        Prof. Dr. Naci Görür'den Bingöl'deki depremle ilgili paylaşım
        Prof. Dr. Naci Görür'den Bingöl'deki depremle ilgili paylaşım
        61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı
        61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı
        Bilim onayladı! Kahve hem hafızayı hem ruh halini iyileştiriyor
        Bilim onayladı! Kahve hem hafızayı hem ruh halini iyileştiriyor
        Aslantepe'de dev kapışma!
        Aslantepe'de dev kapışma!
        Okan Buruk mu, Tedesco mu?
        Okan Buruk mu, Tedesco mu?
        Uçaklarda powerbank kullanımında yeni dönem
        Uçaklarda powerbank kullanımında yeni dönem
        ABD'den Deepseek uyarısı!
        ABD'den Deepseek uyarısı!
        "Şarkılarımdan çok ne giydiğim konuşuluyordu"
        "Şarkılarımdan çok ne giydiğim konuşuluyordu"
        Toplumsal fenomene dönüştü
        Toplumsal fenomene dönüştü
        Sahile vuran kesik baş! Tüyler ürperten kadın cinayeti!
        Sahile vuran kesik baş! Tüyler ürperten kadın cinayeti!
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi
        Kayanın tepesine tırmandı
        Kayanın tepesine tırmandı
        Madeni paraların kenarları neden tırtıklı?
        Madeni paraların kenarları neden tırtıklı?
        'Sorun yok' paylaşımı
        'Sorun yok' paylaşımı