        61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı

        61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2026) startı, İzmir Valisi Süleyman Elban tarafından İzmir'in Çeşme ilçesinde verildi. Organizasyonda 23 takımdan 158 sporcu, Çeşme-Selçuk etabında 148,7 kilometre pedal çevirecek

        Giriş: 26 Nisan 2026 - 11:49 Güncelleme:
        1

        61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2026) startı, İzmir Valisi Süleyman Elban tarafından İzmir'in Çeşme ilçesinde verildi.

        2

        Bu yıl 61'incisi düzenlenen, Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan, Türkiye'nin "ProSeries" kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Çeşme-Selçuk etabıyla başladı.

        3

        Çeşme Kalesi'nden başlayan etabın startına, Vali Süleyman Elban'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Veli Ozan Çakır, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Milliyetçi Hareket Partisi İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu katıldı.

        4

        Organizasyonda 23 takımdan 158 sporcu, Çeşme-Selçuk etabında 148,7 kilometre pedal çevirecek.

        Bu yıl 61. kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 3 Mayıs Pazar günü Ankara'da sona erecek.

        5

        61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR), 26 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında 8 gün, 8 etapta, 23 takım, 27 farklı ülkeden, 161 bisikletçiye ev sahipliği yaparken; Çeşme’den Ankara’ya 1.133,5 kilometre boyunca 5 şehir, 20’nin üzerinde ilçe ve 60’ın üzerinde kasaba, köy ve yerleşimden geçerek Türkiye’nin coğrafi ve kültürel çeşitliliği ile büyük mücadeleyi dünya ile buluşturacak.

        6

        Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) takviminde yol bisikleti yarışlarında ProSeries kategorisinin en prestijli yarışlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Türkiye’nin en büyük spor organizasyonlarından biri olarak; yüzlerce araçtan oluşan dev konvoyu, küresel yayın gücü ve uluslararası etkisiyle bir kez daha Türkiye’yi canlı yayınlarla dünya sahnesine taşırken geleceğin bisikletçilerine ilham verecek.

        7

        Toplam 1.133,5 kilometrelik parkur, 8 etap boyunca Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerini birbirine bağlayacak. Yarış; 5 şehir, 20’nin üzerinde ilçe ve 60’a yakın köy, kasaba ve yerleşimden geçerek Türkiye’nin yerel yaşamını, üretim kültürünü ve coğrafi çeşitliliğini dünya ile buluştururken bisiklet heyecanını ve tutkusunu geleceğe taşıyacak.

        8

        26 Nisan’da İzmir Çeşme’den başlayarak Ege’nin rüzgârlı yollarından, Aydın’ın verimli ovalarından ve Muğla’nın dağlık coğrafyasından geçerek Akdeniz kıyılarına ulaşacak.

        9

        Marmaris, Fethiye ve Kemer hattında turkuaz kıyılar ve ormanlar eşliğinde ilerleyen peloton, Antalya’dan Toros Dağları’na tırmanarak 1.850 metre rakımlı Feslikan zirvesine ulaşacak; ardından yeniden hızlanarak Antalya şehir etabında sprinterlerin sahnesine dönüşecek.

        10

        Bu büyük yolculuk, finalde Türkiye Cumhuriyeti’nin kalbinde, Ankara’da tamamlanacak. Yarışın son etabı; Beştepe, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Anıtkabir aksında koşulacak parkuruyla yalnızca sportif değil, aynı zamanda simgesel bir anlam taşıyacak. TUR, böylece Türkiye’nin tarihsel mirası ile modern yüzünü aynı sahnede buluşturarak güçlü bir final sunacak.

        11

        Etap Programı:

        1. Etap (26 Nisan): Çeşme – Selçuk (153,1 km)

        2. Etap (27 Nisan): Aydın – Marmaris (152,8 km)

        3. Etap (28 Nisan): Marmaris – Kıran (132,7 km)

        4. Etap (29 Nisan): Marmaris – Fethiye (130,4 km)

        5. Etap (30 Nisan): Patara Antik Kenti – Kemer (181,2 km)

        6. Etap (1 Mayıs): Antalya – Feslikan Yaylası (128,1 km) (Zirve Finiş -Kraliçe Etap)

        7. Etap (2 Mayıs): Antalya – Antalya (150 km)

        8. Etap (3 Mayıs): Ankara – Ankara (105,2 km) (Final)

        12

        Toplam 16 sprint noktası ve 9 tırmanış kapısı bulunan parkurda:

        > Marmaris – Kıran etabı, genel klasmanın ilk kırılma noktası olacak

        > Antalya – Feslikan etabı, zirve finişiyle turun “Kraliçe Etabı” olarak kaderini belirleyecek

        > Patara – Kemer etabı, 181,2 km ile yarışın en uzun etabı olarak öne çıkacak

        > 15.000 metreyi aşan toplam tırmanış bisikletçileri zorlayacak

        13

        61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda 23 takım ve 27 farklı ülkeden 161 sporcu mücadele edecek. ABD, Belçika, Çekya, Fransa, Hollanda, İspanya, İtalya, Kazakistan, Kolombiya, Macaristan ve Türkiye’den katılan 23 takım, organizasyonun uluslararası karakterini güçlendirirken Avrupa merkezli güçlü peloton yapısı; Amerika ve Güney Amerika’dan katılan ekiplerle küresel bir çeşitlilik kazanıyor. TUR 2026, farklı bisiklet kültürlerini aynı yarışta buluşturarak sportif rekabeti üst seviyeye taşıyacak.

        14

        TUR 2026’da 3 WorldTeam, 14 ProTeam, 6 Continental Team kategorisinde toplam 23 UCI Takımı mücadele edecek. TUR 2026’da mücadele edecek takımlar arasında Türkiye’yi temsil eden 4 Kıta Takımı yer alıyor.

        15

        61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Takım Listesi:

        UCI WorldTeam kategorisi:

        XDS Astana Team (Kazakistan), Alpecin–Deceuninck (Belçika), Team Picnic PostNL (Hollanda)

        UCI ProTeam kategorisi:

        TotalEnergies (Fransa), Cofidis (Fransa), Unibet Tietema Rockets (Fransa), Caja Rural–Seguros RGA (İspanya), Burgos-BH (İspanya), Equipo Kern Pharma (İspanya), Euskaltel–Euskadi (İspanya), Bardiani CSF–Faizanè (İtalya), Team Polti VisitMalta (İtalya), Solution Tech Nippo (İtalya), Team Novo Nordisk (ABD), Modern Adventure Pro Cycling (ABD), Team Flanders–Baloise (Belçika), MBH Bank Ballan CSB (Macaristan)

        UCI Continental Team kategorisi:

        Spor Toto Cycling Team (Türkiye), Konya Büyükşehir Belediye Spor (Türkiye), İstanbul Team (Türkiye), Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (Türkiye), ATT Investments (Çekya), Team Medellin–EPM (Kolombiya)

        16
        ÖNERİLEN VİDEO

        Kuvvetli rüzgar camı patlattı

        Eskişehir'de adamın üzerine camın düşme anına ait görüntüleri ortaya çıktı. (İHA)

        Pezeşkiyan'dan ABD'ye "teslim olmayız" mesajı
        Trump'ın katıldığı yemekte silah sesleri!
        Trump'ın katıldığı yemek nasıl kaosa dönüştü?
        Trump'a yönelik suikast girişimleri ve tehditler
        Prof. Dr. Naci Görür'den Bingöl'deki depremle ilgili paylaşım
        Aslantepe'de dev kapışma!
        Okan Buruk mu, Tedesco mu?
        Uçaklarda powerbank kullanımında yeni dönem
        Eş cinayetinde gerekçeli karar açıklandı
        ABD'den Deepseek uyarısı!
        "Şarkılarımdan çok ne giydiğim konuşuluyordu"
        Uludağ'daki faciada 'itfaiye aracında su yoktu' iddiası!
        Toplumsal fenomene dönüştü
        Sahile vuran kesik baş! Tüyler ürperten kadın cinayeti!
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi
        Kayanın tepesine tırmandı
        Madeni paraların kenarları neden tırtıklı?
        'Sorun yok' paylaşımı
        Düğün cenazeye döndü! Ölü bulundular
