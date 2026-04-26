Bursa Uludağ'da denetimlerinde eksiklik tespit edildiği için kapatılan otelde çıkan ve Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı, eski milli kayakçı Yahya Üsta (57), oğlu milli kayakçı Berkin Üsta (25) ve eşi Fikriye Üsta'nın (57) öldüğü yangınla ilgili yargılama sürerken, ailenin avukatı İsmail Eray Çokal, yangına müdahale için gelen itfaiye aracında su bulunmadığını öne sürdü.

DHA'nın haberine göre görgü tanıklarının ifadesinin bilirkişi raporunda da yer aldığını söyleyen Çokal, 45 dakika boyunca itfaiye ekibi beklendiğini belirterek, “İtfaiye aracında su bulunmayınca Bursa'dan istediler. Ekipler gelene kadar yangın büyüdü ve 3 kişi öldü” dedi.

Türkiye'nin ilk kayak merkezi olan Uludağ'da yapılan denetimlerde; 'mimari', 'yangın tesisat' ve 'yangın algılama' sistemlerinde tespit edilen 38 eksiklik nedeniyle kapatılan 1'inci Bölge'deki Kervansaray Otel'de, 27 Mart 2025'te saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. Uludağ'daki itfaiye ve AFAD ekipleri, yangına müdahale ederken, Bursa'dan da takviye ekipler sevk edildi. Binayı saran alevler söndürüldü, dumandan etkilenen 9 kişi tahliye edildi. Otelde kalan Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı, eski milli kayakçı Yahya Üsta ile oğlu milli kayakçı Berkin Üsta hayatını kaybetti, eşi Fikriye Üsta yaralandı. Fikriye Üsta da tedavi gördüğü hastanede 6 gün sonra yaşamını yitirdi.

YANGININ ÇIKIŞ ANI KAMERADA

Yangının çıkış anı, otelin güvenlik kamerasına yansıdı. Yangının şöminede yapılan mangal sonrası karton kutuya koyularak şöminenin yanına bırakılan közün alev alması ve yanında bulunan yapay ağaca sıçraması ile çıktığı belirlendi. Yangına ilişkin Cumhuriyet başsavcı vekili ile 2 savcının görevlendirildiği soruşturmada; aralarında işletme sahibi, işletme müdürü ve kayak odası çalışanın da olduğu 5 şüpheli ve otelin mülk sahibi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan mahkemeye çıkarılan şüphelilerden oteli işleten firmanın sahibi Cevdet Kadir A. ve otel müdürü Tekin D. ile kayak merkezi çalışanları Eren T. (24) ve Mert Kaan Ç. (23) tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"KOVUŞTURMAYA YER YOK"

Bilirkişi raporunda, ölen Yahya Üsta'nın sahibi olduğu ‘FB Usta Şirketi’nin, yangının çıktığı kafe bölümünün kiracısı olduğu gerekçesiyle asli kusurlu, oteli işleten Jura Otelcilik ise ikinci derece asli kusurlu olarak belirlendi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, Yahya Üsta'nın şirketi FB Usta çalışanları Tekin K., bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Mert Kaan Ç. ve Eren T. ile Kervansaray Yatırım Holding A.Ş yetkilisi Zeynep T., otelin kat görevlileri Mehmet Faruk Ç. ve Ahmet İ. ile otelin bar ve mutfağının işletmesini yapan şirketin yetkilisi Rafet Alpan Y. hakkında 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Olay tarihinde Jura Otelcilik şirket sahibi Cevdet Kadir A. ve otel müdürü Tekin D.'nin denetimlerde belirlenen eksiklikleri gidermedikleri ve tedbir almadıkları için gerçekleşmesini istemedikleri ancak öngördükleri sonucun meydana gelmesini engelleyecek şekilde objektif özen yükümlülüğüne uygun davranmamaları nedeniyle yangın sırasında oteldeki Berkin, Fikriye ve Yahya Kemal Üsta'nın ölümlerine sebebiyet verdikleri tespiti yapılarak, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İLK DURUŞMA 7 SAAT SÜRDÜ

Cevdet Kadir A. ve Tekin D.'nin yargılandığı davanın ilk duruşması, Bursa 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme salonu küçük olduğu gerekçesiyle basın mensuplarının alınmadığı duruşmaya, tutuklu sanıkların yanı sıra taraf avukatları ile tanıklar katıldı. Yaklaşık 7 saat süren duruşma sonunda heyet, tutuklu sanıklar otel sahibi Cevdet Kadir A. ile otel müdürü Tekin D.'nin 'ev hapsi' ve 'yurt dışı çıkış yasağı' ile tahliyesine karar verdi.

"MERKEZDEN İTFAİYE BEKLENİNCE YANGIN ŞİDDETLENİP, BÜYÜYOR"

Bursa 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmaya, tutuksuz sanıklar ile Üsta ailesinin yakınları ve taraf avukatları katıldı. Tarafları dinleyen mahkeme heyeti olay yerinde keşif yapılması için duruşmayı erteledı.

Duruşma sonrası DHA muhabirine açıklamada bulunan Üsta ailesinin yakınlarının avukatı İsmail Eray Çokal, ihbar sonrası yangına müdahale için gelen itfaiye aracında su bulunmadığını öne sürdü. Görgü tanıklarının emniyet ifadesinin bilirkişi raporunda da yer aldığını söyleyen Çokal, 45 dakika boyunca Bursa kent merkezinden itfaiye ekibi gelmesinin beklendiğini öne sürerek, “Bu yangın ilk başta çok küçükmüş. Uludağ bölgesinde bulunan itfaiye ekibi yangına müdahale için geliyor. Fakat itfaiye aracında su bulunmuyor. Bu sırada yangın çok küçük ve müdahale edilecek şekilde. Ancak merkezden itfaiye bekleniyor. O gelene kadar yangın şiddetlenip, büyüyor. Bu sırada da kimseyi yangına yaklaştırmıyorlar. İtfaiye aracında su olmadığını soruşturma kapsamında yangına tanık olan görgü tanıkları da ifadeleriyle söylüyor. Ölenler, yangından değil dumandan zehirlenerek vefat ettiler” diye konuştu.

"İTFAİYE ARAÇLARINDAN BİRİNİN SUYU HEMEN BİTTİ, DİĞERİNİN HORTUMU KISAYDI"

Avukat Çokal’ın işaret ettiği görgü tanığı S.Y. emniyetteki ifadesinde, yangına müdahale için gelen iki itfaiye aracından birinin suyunun hemen bittiğini, diğer aracın ise hortumunun kısa olduğunu söyledi. İlk başta alevlerin çok az olduğunu, 45 dakika mesafedeki kent merkezinden takviye itfaiye ekipleri beklendiği sırada yangının bütün oteli sardığını belirten S.Y. ifadesinde şunları söyledi:

“Odamın penceresinden o otele baktığımda otelin pist tarafındaki köşesinde az miktarda bir alevin çıktığını gördüm. Hemen yanan otelin yangın olmayan tarafına gittim. O esnada iki adet itfaiye aracı gelmişti. Bu araçlardan birinin hemen suyu bitti ve çeşmeye tekrardan su almaya gitti. Diğerinin ise hortumu kısa geldiği için yangına tam müdahale edemedi. Ben vefat eden Yahya Üsta isimli kişiyi aradım. Telefonuma cevap vermedi. Hemen peşinden otelde müdürlük yapan Tekin Demir isimli kişiyi aradım. Bana yolda olduğunu geldiğini, Yahya Üsta ile konuştuğunu ve Yahya Beyin sağ olduğunu söyledi. İtfaiye ekipleri içeri girdiler ve odaları kontrol etmeye başladılar. Otelin bazı personelinin çıktığını gördüm. Otelde misafir olmadığı için Allah’tan daha büyük bir kaybımız olmadı. Zaten bu süre içinde, yani olayı gördüğüm andan 50 dakika kadar sonra Bursa'dan takviye itfaiye ekipleri gelmeye başladı. Binaya giren ekipler ilk önce Yahya Bey’i çıkarttılar. O esnada sağdı ve kalp masajı yapıyorlardı. Sonra oğlu Berkin Üsta’yı çıkarttılar Berkin dumandan zehirlenerek vefat etmişti. En sonunda ise Fikriye Üsta’yı çıkarttılar. Fikriye Hanım da çıkarken sağdı fakat o da bir hafta sonra vefat etti.”