Madeni paraların kenarları neden tırtıklı? Cevap düşündüğünüzden farklı!
Cebinizdeki madeni paraya hiç dikkatle baktınız mı? Kenarlarındaki o küçük tırtıklar sandığınız gibi estetik değil, hırsızlığı durdurmak için geliştirilen zekice bir güvenlik sistemi. Üstelik bu sistemin geliştirilmesinde Isaac Newton'un bile rolü var. İşte bu tasarımın yüzyıllara uzanan şaşırtıcı hikayesi…
Günlük hayatta elimizden düşmeyen madeni paraların kenarlarındaki o tırtıklı yapı çoğu zaman fark edilmez. Sıradan bir detay gibi görünse de bu küçük çıkıntılar, aslında tarihin en yaratıcı güvenlik önlemlerinden birinin izlerini taşıyor. Üstelik bu hikaye antik çağlardan bilim insanlarına ve ekonomik krizlere kadar uzanıyor.
HER ŞEY DÜZ KENARLI PARALARLA BAŞLADI
İlk madeni paralar, MÖ 600’lü yıllarda Lidya Krallığı döneminde basıldı. Altın ve gümüş karışımı elektrumdan yapılan bu paralar, bugünküne kıyasla oldukça sadeydi. Kenarları tamamen düzdü ve herhangi bir tırtıklı yapı bulunmuyordu.
Madeni paralar, özellikle antik Yunan ve Roma döenmlerinde gelişirken, üzerlerine karmaşık resimler basıldı ve standart şekillere kavuştu. Ancak yine de o belirgin çıkıntılara sahip değildi.
Ta ki insanlar paradan ‘’parça kopararak’’ kazanç sağlamanın bir yolunu bulana kadar…
PARADAN PARA ÇALMANIN ESKİ YÖNTEMİ: ‘’CLIPPING’’
17. yüzyılda ortaya çıkan ‘’coin clipping’’ yöntemi, dönemin en yaygın dolandırıcılık tekniklerinden biriydi. Hırsızlar, altın veya gümüş paraların kenarlarından çok küçük parçalar kesiyor, sonra bu parçaları eritip satıyordu.
İşin en tehlikeli kısmı ise şuydu: Kesilen paralar hâlâ aynı değerle dolaşımda kalıyordu. Yani kimse ilk bakışta fark etmiyordu.
NEWTON DEVREYE GİRDİ VE O TIRTIKLAR DOĞDU
Bu soruna çözüm ise oldukça tanıdık bir isimden geldi: Isaac Newton.
1600’lerin sonlarında İngiltere Kraliyet Darphanesi’nin başına geçen Newton, paraların kenarlarına tırtık eklenmesini sağladı. Böylece biri paradan parça kopardığında, o düzgün desen hemen bozuluyor ve sahtekârlık kolayca fark ediliyordu.
Bu yöntem kısa sürede tüm dünyaya yayıldı ve özellikle değerli metallerden yapılan paralarda standart haline geldi.
PEKİ NEDEN HER PARADA YOK?
Dikkat ettiyseniz, tüm madeni paralarda bu tırtıklar yok. Bunun nedeni oldukça basit:
Gümüş veya altın gibi değerli metallerden yapılan madeni paraların kenarları, insanların küçük parçalar kesip almasını önlemek için tırrıklı hale getirilmiştir. Ancak bakır veya nikel gibi daha ucuz metallerden yapılan madeni paralar, potansiyel hırsızları cezbedecek kadar değerli değildir.
Günümüzde paralar artık değerli metallerden yapılmasa da, bu tasarım gelenek ve güvenlik nedeniyle korunuyor.
BUGÜN HÂLÂ NEDEN KULLANILIYOR?
Artık madeni paralar değerli metallerden yapılmıyor. Peki tırtıklar neden hâlâ kullanılıyor? Bunun birkaç nedeni var:
Güvenlik: Sahte para üretimini zorlaştırır. İngiltere gibi bazı ülkeler tırtıklama yöntemini bir üst seviyeye taşıdı. 2017’de İngiltere, eski yuvarlak 1 sterlinlik madeni parasını 12 kenarlı bir versiyonuyla değiştirdi. Çünkü bu versiyonun sahtesini yapmak çok daha zordu.
Dokunsal fark: Görme engelli kişilerin benzer büyüklükteki madeni paraları ayırt etmelerine yardımcı olur.
Makine uyumu: Otomatlar ve sayma cihazları, madeni paraları tanımlamak ve doğrulamak için diğer fiziksel özelliklerin yanı sıra bu çıkıntıları da kullanır.
Estetik: Paraya ‘’tamamlanmış’’ bir görünüm kazandırır.
Tutuş kolaylığı: Paranın elde kaymasını engeller.
KÜÇÜK DETAY, BÜYÜK HİKÂYE
Bir madeni paranın kenarındaki o küçük çizgiler, ilk bakışta önemsiz gibi görünse de aslında yüzyıllar süren ekonomik mücadelelerin ve insan zekâsının bir sonucu.
Bir dahaki sefere elinize bir madeni para aldığınızda, sadece değerine değil, kenarındaki o ince detaylara da bakın. Çünkü o tırtıklar, paranın sadece bir ödeme aracı değil, aynı zamanda tarihin sessiz bir tanığı olduğunu hatırlatıyor.
Haber kaynak: Reader's Digest
Görsel kaynak: iStock, Shutterstock, yapay zeka