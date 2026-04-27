Kruvasan Fransız değil, Sezar salata İtalyan değil: İşte kökenini yanlış bildiğimiz dünyanın en ünlü lezzetleri
Bugün belirli ülkelerin gastronomik sembolü olarak görülen birçok yiyecek, aslında o topraklarda doğmadı. Kruvasandan Sezar salatasına uzanan bu lezzetlerin yolculuğu, mutfak kültürlerinin sınır tanımayan tarihini gözler önüne seriyor.
Kruvasan: Fransız mutfağının simgesi ama kökeni Avusturya’ya uzanıyor
Bugün dünya genelinde Fransız pastaneleriyle özdeşleşen kruvasan, sanılanın aksine Fransa’da doğmadı. Kruvasanın atası kabul edilen hilal biçimli “kipferl” adlı hamur işi, yüzyıllardır Avusturya’da tüketiliyordu. Bu ürün zamanla Fransa’ya taşındı ve Fransız fırıncıların geliştirdiği kat kat tereyağlı hamur tekniğiyle bugünkü kruvasan formunu aldı. Yani kruvasanın kökeni Avusturya’ya dayansa da, onu dünya çapında ünlü yapan Fransız mutfağı oldu.
Patates kızartması: “French fries” adıyla bilinse de Belçika iddiası güçlü
Dünya genelinde “French fries” (Fransız kızartması) adıyla bilinen patates kızartmasının kökeni konusunda en güçlü tarihsel iddia Belçika’ya ait. Belçikalı tarihçiler, 17. yüzyılda Meuse Vadisi’nde yaşayan halkın küçük balık bulamadığında patatesi ince dilimleyip kızarttığını aktarıyor. Yemeğin “French” olarak anılmasının ise I. Dünya Savaşı sırasında Belçika’da bu yiyecekle tanışan Amerikalı askerlerin, bölgede Fransızca konuşulması nedeniyle ona “French fries” adını vermesinden kaynaklandığı düşünülüyor.
French toast: Adı Fransız ama kökeni Fransa’dan daha eski
Adında “French” geçmesine rağmen French toast, sanıldığı gibi Fransa’da ortaya çıkmış bir tarif değil. Bayat ekmeğin süt ve yumurtaya batırılarak kızartılması yöntemi, Antik Roma dönemine kadar uzanan çok daha eski bir pişirme tekniğine dayanıyor. Fransa’da bu yemek “pain perdu” yani “kayıp ekmek” adıyla bilinse de, İngilizce konuşulan dünyada tarif zamanla “French toast” adıyla yaygınlaştı. Fransız mutfağının dünya çapındaki prestiji ve tarifin Fransız usulü ekmekle sıkça hazırlanması da bu yemeğin Fransa’yla özdeşleşmesini pekiştirdi. Böylece kökeni Fransa’dan daha eski olan tarif, adı nedeniyle Fransız mutfağının parçasıymış gibi algılanmaya başladı.
Hot dog: Amerikan fast food’unun simgesi ama kökeni Almanya’ya dayanıyor
Bugün sokak lezzetlerinden spor etkinliklerine kadar Amerikan kültürüyle özdeşleşen hot dog’un kökeni sanılandan daha eski ve Avrupa’ya uzanıyor. Hot dog’da kullanılan sosis türü, adını Almanya’nın Frankfurt kentinden alan “frankfurter” ve benzeri Alman sosislerinden türedi. Alman göçmenler bu sosis kültürünü 19. yüzyılda Amerika’ya taşıdı; ürün burada ekmek arasına girerek pratik bir sokak yemeğine dönüştü. Böylece Alman kökenli bir sosis, zamanla Amerikan mutfağının sembollerinden biri haline geldi.
Hamburger: Amerikan fast food’unun simgesi ama kökeni Almanya’ya uzanıyor
Bugün dünya genelinde Amerikan mutfağının en güçlü sembollerinden biri kabul edilen hamburgerin kökeni ise adından da anlaşılacağı üzere Almanya’ya dayanıyor. İsmini Almanya’nın Hamburg kentinden alan “Hamburg steak”, 19. yüzyılda Alman göçmenler tarafından Amerika’ya taşındı. Kıyma köftesinin ekmek arasına konularak servis edilmesiyle bugünkü hamburger formu ABD’de ortaya çıktı. Böylece Alman kökenli bir et yemeği, zamanla Amerikan fast food kültürünün simgesi haline geldi.
Pizza: Modern hali İtalya’dan çıksa da kökleri daha eski düz ekmek geleneklerine dayanıyor
Pizza bugün haklı olarak İtalya ile özdeşleşiyor; çünkü domatesli ve peynirli modern pizza formu 18. ve 19. yüzyıllarda Napoli’de şekillendi. Ancak tarihçiler, üzerine malzeme eklenmiş düz ekmek geleneğinin Antik Yunan, Roma ve Orta Doğu mutfaklarında da bulunduğunu belirtiyor. Bu nedenle pizzanın “temel fikri” daha eski olsa da, bugünkü anlamıyla pizza İtalya kökenli kabul ediliyor.
Sezar salatası: İtalyan isimli ama Meksika doğumlu
İsmi nedeniyle çoğu kişi tarafından İtalyan mutfağına ait sanılan Sezar salatası, aslında Meksika’nın Tijuana kentinde ortaya çıktı.
Salata, 1920’lerde İtalyan asıllı şef Caesar Cardini tarafından Tijuana’daki restoranında hazırlandı. Cardini’nin İtalyan kökeni ve salatanın ismi, yemeğin zamanla İtalyan mutfağıyla karıştırılmasına yol açtı. Ancak tarifin doğduğu yer Meksika olarak kabul ediliyor.
Fotoğraf: Şef Caesar Cardini. Wikipedia/Public Domain (Kamu Malı)
Haber kaynak: History, Britannica, National Geographic, Smithsonian Magazine
