Kruvasan Fransız değil, Sezar salata İtalyan değil: İşte kökenini yanlış bildiğimiz dünyanın en ünlü lezzetleri

French toast: Adı Fransız ama kökeni Fransa’dan daha eski

Adında “French” geçmesine rağmen French toast, sanıldığı gibi Fransa’da ortaya çıkmış bir tarif değil. Bayat ekmeğin süt ve yumurtaya batırılarak kızartılması yöntemi, Antik Roma dönemine kadar uzanan çok daha eski bir pişirme tekniğine dayanıyor. Fransa’da bu yemek “pain perdu” yani “kayıp ekmek” adıyla bilinse de, İngilizce konuşulan dünyada tarif zamanla “French toast” adıyla yaygınlaştı. Fransız mutfağının dünya çapındaki prestiji ve tarifin Fransız usulü ekmekle sıkça hazırlanması da bu yemeğin Fransa’yla özdeşleşmesini pekiştirdi. Böylece kökeni Fransa’dan daha eski olan tarif, adı nedeniyle Fransız mutfağının parçasıymış gibi algılanmaya başladı.

