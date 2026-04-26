Derbide olaylı dakikalar: Ederson kırmızı kart gördü, Yasin Kol'a tepki gösterdi!

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde olaylı dakikalar yaşandı. Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin 60. dakikasında penaltı kazandı. Penaltının ardından Fenerbahçe 10 kişi kaldı.

Derbide Yunus Akgün, Jayden Oosterwolde'nin müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kaldı ve hakem Yasin Kol penaltı kararı verdi.

Pozisyona Fenerbahçeli futbolcular uzun süre itiraz etti. Hakem Yasin Kol, VAR incelemesinin ardından oyuncuların penaltı vuruşu için hazırlanmasını istedi.

EDERSON YERİNE GEÇMEDİ, KIRMIZI GELDİ!

Sarı-kırmızılıları kazandığı penaltının ardından kaleye geçmeyi reddeden Ederson 62. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Fenerbahçe 10 kişi kaldı.

Ederson, kırmızı kart gördükten sonra da Yasin Kol'a itirazlarını sürdürdü ve hakemin kulağına bir şeyler söyledi.