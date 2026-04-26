Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde penaltı kararı: Talisca yararlanamadı!
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında dev derbide Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'ın konuğu karşılaşmanın 12. dakikasında Sidiki Cherif ile penaltı kazandı. Fenerbahçe'de topun başına geçen Anderson Talisca, penaltı vuruşundan yararlanamadı
Giriş: 26 Nisan 2026 - 20:41
Süper Lig'de Galatasaray ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, 12. dakikada penaltı kazandı.
Fenerbahçe'de Sidiki Cherif, 12. dakikada ceza sahasına girdikten sonra Davinson Sanchez'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Yasin Kol, penaltı noktasını gösterdi.
Galatasaraylı oyuncuların itirazı üzürine hakem Yasin Kol, VAR'dan gelen onayın ardından penaltı kararında kaldı.
Fenerbahçe'de penaltıda topun başına geçen Anderson Talisca, topu dışarıya gönderdi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ