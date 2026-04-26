        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde penaltı kararı: Talisca yararlanamadı!

        Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde penaltı kararı: Talisca yararlanamadı!

        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında dev derbide Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'ın konuğu karşılaşmanın 12. dakikasında Sidiki Cherif ile penaltı kazandı. Fenerbahçe'de topun başına geçen Anderson Talisca, penaltı vuruşundan yararlanamadı

        Giriş: 26 Nisan 2026 - 20:41 Güncelleme:
        Talisca derbide penaltıdan yararlanamadı!

        Süper Lig'de Galatasaray ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, 12. dakikada penaltı kazandı.

        Fenerbahçe'de Sidiki Cherif, 12. dakikada ceza sahasına girdikten sonra Davinson Sanchez'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Yasin Kol, penaltı noktasını gösterdi.

        Galatasaraylı oyuncuların itirazı üzürine hakem Yasin Kol, VAR'dan gelen onayın ardından penaltı kararında kaldı.

        Fenerbahçe'de penaltıda topun başına geçen Anderson Talisca, topu dışarıya gönderdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bıyıklarıyla gündem olan ilçe başkanı: Yakıştığı için uzattım

        Bıyıklarıyla gündem olan ilçe başkanı: Yakıştığı için uzattım

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dev derbide penaltı kaçtı!
        Dev derbide penaltı kaçtı!
        İran'dan ABD'ye 'kırmızı çizgi' mektubu
        İran'dan ABD'ye 'kırmızı çizgi' mektubu
        Gülistan Doku için JAK ekipleri Tunceli'de
        Gülistan Doku için JAK ekipleri Tunceli'de
        Bursaspor kupasına kavuştu
        Bursaspor kupasına kavuştu
        1. Lig'de ortalık karıştı!
        1. Lig'de ortalık karıştı!
        İran: Hiçbir koşulda Hürmüz'ü önceki haline döndürmeyeceğiz
        İran: Hiçbir koşulda Hürmüz'ü önceki haline döndürmeyeceğiz
        Trump'ın katıldığı yemekteki silahlı saldırı şüphelisi kim?
        Trump'ın katıldığı yemekteki silahlı saldırı şüphelisi kim?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a geçmiş olsun mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a geçmiş olsun mesajı
        Trump'ın katıldığı yemek nasıl kaosa dönüştü?
        Trump'ın katıldığı yemek nasıl kaosa dönüştü?
        Trump'a yönelik suikast girişimleri ve tehditler
        Trump'a yönelik suikast girişimleri ve tehditler
        Şiddet ihbarına giden polislere ateş açıldı!
        Şiddet ihbarına giden polislere ateş açıldı!
        61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı
        61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı
        2 aylık bebeğini öldürdü
        2 aylık bebeğini öldürdü
        Bilim onayladı! Kahve hem hafızayı hem ruh halini iyileştiriyor
        Bilim onayladı! Kahve hem hafızayı hem ruh halini iyileştiriyor
        Uçaklarda powerbank kullanımında yeni dönem
        Uçaklarda powerbank kullanımında yeni dönem
        ABD'den Deepseek uyarısı!
        ABD'den Deepseek uyarısı!
        "Şarkılarımdan çok ne giydiğim konuşuluyordu"
        "Şarkılarımdan çok ne giydiğim konuşuluyordu"
        Toplumsal fenomene dönüştü
        Toplumsal fenomene dönüştü
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        'Sorun yok' paylaşımı
        'Sorun yok' paylaşımı