Bolu'nun Gerede ilçesinde annesi tarafından boğazı kesilerek öldürülen 2 aylık Ela bebek, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Cinayetin ardından D-100 kara yolunda yürüyerek Yeniçağa ilçesine kadar gittiği belirlenen annenin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

BEBEĞİNİN BOĞAZINI KESTİ

İHA'daki habere göre olay; dün akşam saatlerinde Bolu'nun Gerede ilçesinde meydana geldi. Anne Serpil C. (30), henüz bilinmeyen bir sebeple 2 aylık olan kızı Ela'nın boğazını kesti.

KANLAR İÇİNDE BIRAKTI

Bebeğini kanlar içinde bırakan Serpil C., evden çıkarak D-100 kara yoluna indi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, talihsiz bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Minik bebeğin cansız bedeni, cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

YÜRÜYEREK KAÇMIŞ

Kilometrelerce yürüyerek Yeniçağa'ya kaçtı. Olayın faili olan anne Serpil C.'nin cinayetin ardından D-100 kara yolunda yürüyerek Yeniçağa ilçesine kadar gittiği tespit edildi.

YOL KENARINDA YAKALANDI

Yapılan takip sonucunda şüpheli kadın, yol kenarında emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Serpil C.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

MİNİK ELA DEFNEDİLDİ

Cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen minik Ela, Gerede ilçesine bağlı Demircisopran köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Demircisopran Köyü Camisinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ela bebeğin cansız bedeni, köy mezarlığına defnedildi.

BABA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Cenazede baba Selahattin C. sinir krizi geçirdi. Hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından sakinleştirilen acılı baba, evladının cenaze namazında ayakta durmakta güçlük çekti.