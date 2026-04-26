Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Böyle anne olmaz olsun! Bolu'da bir kadın 2 aylık bebeğini öldürdü, kaçtı! | Son dakika haberleri

        Böyle anne olmaz olsun! Bolu'da bir kadın 2 aylık bebeğini öldürdü, kaçtı!

        Bolu'da bir kadın, 2 aylık bebeğini öldürdü. Ekipler bebeğin hayatını kaybettiğini belirlerken, şüpheli anne kaçtıktan sonra yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, minik bebeğin cenazesi toprağa verildi

        Giriş: 26 Nisan 2026 - 14:47 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        2 aylık bebeğini öldürdü

        Bolu'nun Gerede ilçesinde annesi tarafından boğazı kesilerek öldürülen 2 aylık Ela bebek, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Cinayetin ardından D-100 kara yolunda yürüyerek Yeniçağa ilçesine kadar gittiği belirlenen annenin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

        BEBEĞİNİN BOĞAZINI KESTİ

        İHA'daki habere göre olay; dün akşam saatlerinde Bolu'nun Gerede ilçesinde meydana geldi. Anne Serpil C. (30), henüz bilinmeyen bir sebeple 2 aylık olan kızı Ela'nın boğazını kesti.

        KANLAR İÇİNDE BIRAKTI

        Bebeğini kanlar içinde bırakan Serpil C., evden çıkarak D-100 kara yoluna indi.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, talihsiz bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Minik bebeğin cansız bedeni, cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

        YÜRÜYEREK KAÇMIŞ

        Kilometrelerce yürüyerek Yeniçağa'ya kaçtı. Olayın faili olan anne Serpil C.'nin cinayetin ardından D-100 kara yolunda yürüyerek Yeniçağa ilçesine kadar gittiği tespit edildi.

        YOL KENARINDA YAKALANDI

        Yapılan takip sonucunda şüpheli kadın, yol kenarında emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

        İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

        Serpil C.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

        MİNİK ELA DEFNEDİLDİ

        Cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen minik Ela, Gerede ilçesine bağlı Demircisopran köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Demircisopran Köyü Camisinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ela bebeğin cansız bedeni, köy mezarlığına defnedildi.

        BABA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

        Cenazede baba Selahattin C. sinir krizi geçirdi. Hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından sakinleştirilen acılı baba, evladının cenaze namazında ayakta durmakta güçlük çekti.

        #Son dakika haberler
        #Bolu
