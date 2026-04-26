Charlize Theron, yeni filmi 'Apex'i tanıtmak için koşulları zorladı. 50 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, önceki gün New York'taki Times Meydanı'na yerleştirilen bir kaya duvarına tırmandı.

Theron, film için tırmanmayı öğrenmişti ve bu becerilerini gerçek hayattaki bu gösteride herkese gösterdi. Şehrin sokaklarında toplanan kalabalıklar, tırmanma esnasında Theron'u seyretti.

Theron, kaya duvarının tepesine ulaştıktan sonra, filminin yayınlanmaya başlandığı duyurusunu yüksek sesle yaptı.

Theron'un yanı sıra Taron Egerton ve Eric Bana'nın da başrollerde yer aldığı 'Apex', Avustralya vahşi doğasında sınırlarını zorlayan yaslı bir kadının, aniden acımasız bir yırtıcıyla ölümcül bir oyunun içine düşmesini konu alıyor.

Baltasar Kormákur'un yönettiği hayatta kalma temalı gerilim filmi hakkında konuşan Theron, canlandırdığı Sasha karakterini "mücadeleci" olarak tanımlayarak, "Mücadeleci insanları severim" demişti.