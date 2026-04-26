Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Charlize Theron yeni filmi 'Apex'i tanıtmak için Times Meydanı'nda kayanın tepesine tırmandı

        Charlize Theron yeni filmini tanıtmak için Times Meydanı'nda kayanın tepesine tırmandı

        Charlize Theron, yeni filmi 'Apex'in yayınlanmasından önce, New York'taki Times Meydanı'nda kaya duvarına tırmanış yaparak çevredekileri şaşırttı

        Giriş: 26 Nisan 2026 - 10:07 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Charlize Theron, yeni filmi 'Apex'i tanıtmak için koşulları zorladı. 50 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, önceki gün New York'taki Times Meydanı'na yerleştirilen bir kaya duvarına tırmandı.

        Theron, film için tırmanmayı öğrenmişti ve bu becerilerini gerçek hayattaki bu gösteride herkese gösterdi. Şehrin sokaklarında toplanan kalabalıklar, tırmanma esnasında Theron'u seyretti.

        Theron, kaya duvarının tepesine ulaştıktan sonra, filminin yayınlanmaya başlandığı duyurusunu yüksek sesle yaptı.

        Theron'un yanı sıra Taron Egerton ve Eric Bana'nın da başrollerde yer aldığı 'Apex', Avustralya vahşi doğasında sınırlarını zorlayan yaslı bir kadının, aniden acımasız bir yırtıcıyla ölümcül bir oyunun içine düşmesini konu alıyor.

        Baltasar Kormákur'un yönettiği hayatta kalma temalı gerilim filmi hakkında konuşan Theron, canlandırdığı Sasha karakterini "mücadeleci" olarak tanımlayarak, "Mücadeleci insanları severim" demişti.

        #charlize theron
        #apex
        #film
        #kaya
        #tırmanış
