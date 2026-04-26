Ordu'nun Altınordu ilçesinde konser sırasında girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren Emre Sinmez (22), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre olay, dün akşam Bahçelievler Mahallesi sahilinde meydana geldi. Poizi ismiyle bilinen şarkıcı Barış Anaç’ın konserinin alanına yakın bir noktada Emre Sinmez denize girdi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Boğulma tehlikesi geçiren Sinmez, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Emre Sinmez, çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Sinmez, ambulansla Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Emre Sinmez, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.