Aleyna Tilki: Şarkılarımdan çok ne giydiğim konuşuluyordu

Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Aleyna Tilki, hem kariyeri hem de geçirdiği değişime dair açıklamalarda bulundu; "Şarkılarımdan çok ne giydiğim konuşuluyordu. Eski Aleyna'yı öldürdüm. Artık kimsenin benden duymayı beklediği şeyleri söylemiyorum"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Nisan 2026 - 11:35 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Şarkılarımdan çok ne giydiğim konuşuluyordu"

        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Kıbrıs'ta sevenleriyle bir araya gelen Aleyna Tilki, öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şarkıcı, hem konserlerine yeniden başladığını hem de müzik kariyerindeki 10'uncu yılını kutladığını belirtti.

        "Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Uzun zamandır sahnede değildim. Yavaş yavaş konserlerime başlıyorum. Aynı zamanda 10'uncu yılım ve bunu kutladığım bir dönem olacak" diyen Tilki, zamanın nasıl geçtiğini anlamadığını dile getirdi.

        "KİMSENİN BENDEN DUYMAYI BEKLEDİĞİ ŞEYLERİ SÖYLEMİYORUM"

        Şarkıcı, yıllar içinde değişen imajına da dikkat çekti. Evdeki haliyle sahnedeki persona arasında büyük fark oluştuğunu söyleyen Tilki, artık beklentilere göre hareket etmediğinin altını çizdi. Tilki, "Eskiden benden beklenen şeyleri yapıyordum. Artık kimsenin benden duymayı beklediği şeyleri söylemiyorum. Basına malzeme de vermiyorum. Çünkü insanların artık başka yönlerimi konuşmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

        "KARİYERİME BUGÜN BAŞLAMIŞ BİR SANATÇI GİBİ HİSSEDİYORUM"

        Geçirdiği dönüşüm sürecini "doğum sancısı" olarak tanımlayan Tilki, eski imajıyla bilinçli şekilde vedalaştığını ifade etti. Şarkıcı, "Eski Aleyna Tilki'yi kendi ellerimle öldürdüm. Yeni bir Aleyna doğurmaya çalışıyorum. Kendimi kariyere bugün başlamış bir sanatçı gibi hissediyorum" dedi.

        "ŞARKILARIMDAN ÇOK NE GİYDİĞİM KONUŞULUYORDU"

        Tilki, geçmişte daha çok tarzı ve çıkışlarıyla gündeme gelmesinden rahatsız olduğunu da açıkça dile getirdi. Şarkıcı, "Şarkılarımdan çok ne giydiğim, ne söylediğim konuşuluyordu. Şimdi daha uslu ama daha özgürüm. Daha az yargılandığım bir dönemdeyim" ifadelerini kullandı.

        Aleyna Tilki, son olarak "Başarı benim için sayı değil. İnsanlara kalpten dokunabilmek. Bu 10 yılda çok güzel insanlar biriktirdiğimi gördüm" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        #Aleyna Tilki
