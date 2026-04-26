ABD Başkanı Trump'a yönelik suikast girişimleri ve tehditler! Yıllar içinde neler yaşandı?

Cumartesi gecesi düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde silah sesleri yükseldi; bu durum, Gizli Servis ajanlarının ABD Başkan Donald Trump'ı Washington Hilton'daki balo salonundan hızla çıkarmasına sebep oldu ve ABD'nin yakın tarihinde hiçbir başkanın karşılaşmadığı kadar çok "kıl payı kurtuluş" vakasına bir yenisini ekledi.

Trump'ın katıldığı yemek nasıl kaosa dönüştü? Haberi Görüntüle

Silah sesleri, yemeğin düzenlendiği otelde yerel saatle 20.30 civarında duyuldu. Trump'ın etkinlikte konuşma yapması planlanıyordu; Başkan Yardımcısı JD Vance, kabine üyeleri ve Kongre'den birçok isim de katılımcılar arasındaydı.

Trump, olay sonrası basına yaptığı açıklamada, "Bu, son birkaç yılda cumhuriyetimizin bir suikast girişimcisi tarafından hedef alınmasının ilk örneği değil" dedi.

2024 SEÇİM KAMPANYASINDA İKİ SUİKAST GİRİŞİMİ

Trump, 2024 seçim kampanyası sırasında iki ayrı suikast girişiminden sağ kurtuldu. Her iki olay da Gizli Servis'in hatalarını ortaya koydu ve kurum içinde soruşturmalar ile üst düzey görev değişikliklerine yol açtı.

Butler, Pennsylvania: 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks, FBI'ın "AR tarzı 5.56 tüfek" olarak tanımladığı bir silahla Trump mitingine ateş açtı. Trump'ın sağ kulağını sıyıran saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Saldırgan daha sonra bir Gizli Servis keskin nişancısı tarafından öldürüldü. Senato raporu, planlama, iletişim ve liderlik eksikliklerine dikkat çekti.

West Palm Beach, Florida: Ryan Wesley Routh, Trump'ın golf oynadığı sırada Trump International Golf Club'da tüfekle tespit edildi. Bir Gizli Servis ajanı ateş açınca kaçtı, ardından yakalandı ve ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Trump'ın katıldığı yemekte silah sesleri! Haberi Görüntüle

Bu girişimlerin ötesinde, Trump çok sayıda başka tehdit, plan ve güvenlik açığıyla da karşı karşıya kaldı:

Haziran 2016: 20 yaşındaki bir İngiliz vatandaşı, Las Vegas'taki bir Trump mitinginde bir polis memurunun silahını almaya çalıştı; daha sonra Trump'ı öldürmeyi planladığını söyledi.

Eylül 2017: Bir kişi Kuzey Dakota'da forklift çalarak başkanlık konvoyuna yöneldi ve limuzini devirmeyi planladı.

Eylül 2020: Fransız-Kanadalı çifte vatandaş bir kişi, Trump'a ölümcül risin içeren bir mektup gönderdi.

Temmuz 2024: Pakistan vatandaşı bir kişi, İran Devrim Muhafızları adına Trump'a yönelik kiralık katil planı yürütmekten tutuklandı ve suçlu bulundu. Aylar sonra, bir başka İranlı da farklı bir ABD vatandaşını öldürme girişimiyle suçlanırken Trump'ı da hedef almakla görevlendirildiğini söyledi.

Şubat 2026: Gizli Servis, Trump Washington'dayken Mar-a-Lago'ya pompalı tüfek ve gaz tüpüyle gelen 21 yaşındaki bir kişiyi öldürdü.

Trump, kendisine yönelik artan tehditlerin farkında olduğunu kabul etti ancak kamuya açık etkinliklerini azaltmayı düşünmediğini söyledi ve ekledi.

"Toplumumuzun ele geçirilmesine izin vermeyeceğiz. Bunları iptal etmeyeceğiz, çünkü bunu yapamayız."