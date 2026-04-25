        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe HT Spor'da derbi özel: "Derbinin şifresini orta sahalar belirleyecek"

        HT Spor'da derbi özel: "Derbinin şifresini orta sahalar belirleyecek"

        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk yarışını belirleyecek dev derbide Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. İki takımın efsane futbolcuları Oğuz Çetin ve Sabri Sarıoğlu, mücadeleyi HT Spor'da analiz etti. Çetin hakemlerin hata yapabileceğini fakat VAR'ın hata yapamayacağını dile getirirken; Sarıoğlu ise derbinin şifresini orta sahaların belirleyeceğini ifade etti.

        Giriş: 25 Nisan 2026 - 22:07 Güncelleme:
        "Derbinin şifresini orta sahalar belirleyecek"

        Trendyol Süper Lig'in 31. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yle kozlarını paylaşacak.

        Dev derbi öncesi sarı-lacivertlilerin efsanelerinden Oğuz Çetin ve sarı-kırmızılıların efsanelerinden Sabri Sarıoğlu, HT Spor'da bu mücadeleyi değerlendirdi.

        SABRİ SARIOĞLU: BİZİM DÖNEMDE YAŞADIĞIMIZ SORUNLAR MİLLİ TAKIMA YANSITILMAZDI

        A Milli Takım'da oynadığımız dönemde Fenerbahçeli arkadaşlarımız da vardı. Ligde saha içinde bazen istemeden kavga edebiliyorduk ama maç bittiğinde her şey unutuluyordu. Biz milli takımda Fenerbahçeli arkadaşlarımızla, saha içinde yaşadığımız sorunları dışarıya veya milli takıma yansıtmıyorduk. Son yıllarda devamlı bir ayrıştırıcılık var. Çok güzel programlarımız var ama ayrıştırıcı programlar yapanlar da var. Yorumcuların da konuştuklarına dikkat etmesi gerekiyor.

        OĞUZ ÇETİN: ASLOLAN VAR'IN HATA YAPMAMASIDIR

        Genel itibariyle kulüpler "kamuoyuna mesaj vermek, hakemi baskı altına almak, TFF'ye mesaj vermek... Bu maçta aman hata olmasın, hakem çok çok dikkatli olsun. Aleyhimize bir şey verirken 2 kere düşünüp versin" gibilerinden önlem alıyorlar. Olan en fazla olan hakeme oluyor. Aslında hakemden çok VAR daha dikkatli olmalı çünkü hakem hata yapabilir. Geçmişten bu yana birçok hakem hata yaptı. VAR sistemi geldikten sonra bu hataların düzeltilmesi için ciddi yatırımlar yapıldı. Asıl olan, göz göre göre VAR’da hata yapılmamasıdır.

        SABRİ SARIOĞLU: VAR OLMASINA RAĞMEN STANDARTI YAKALAYAMADIK

        VAR sistemi olmasına rağmen VAR’ın ne zaman müdahale edeceği, ne zaman etmeyeceği konusunda net bir standardımız yok. Bir maçta müdahale edilmemesi gereken bir pozisyona VAR müdahale ediyor, bir sonraki maçta ise müdahale edilmesi gereken bir pozisyona etmiyor. Hakemler de öyle bir baskı altında ki, VAR hakemleri dahil hata yapıyorlar. VAR minimum hata olması için geldi ama hala bizim ülkemizde biz bu standartı yakalayamadık.

        SABRİ SARIOĞLU: DERBİNİN ŞİFRESİNİ ORTA SAHALAR BELİRLEYECEK

        Eğer Fenerbahçe Guendouzi-Kante-İsmail orta sahasıyla çıkarsa dinamik bir orta sahaya sahip oluyor. Orta sahadaki direnci artırmak için Lemina-Torreira ikilisinin daha etkili olacağını düşünüyorum. Torreira-Sara-Yunus üçlüsü de sezon içinde iyi performanslar gösterdiler ama bence derbinin şifresi orta saha mücadelesi olacak. Orta sahadaki üstünlüğü eline alan takım kazanmaya daha yakın taraf olur. İkili mücadelelerde ayakta kalan, dinamizmi daha yüksek oyuncuları tercih etmesi Okan Buruk açısından daha avantajlı olacaktır. Sara ve Yunus ikisi aynı anda olunca Fenerbahçe'ye göre orta saha daha yumuşak kalıyor. Galatasaray'daki orta saha ikilisinin Lemina-Torreira olursa daha sağlıklı olacağını düşünüyorum.

        OĞUZ ÇETİN: AYAKTA KALANIN ROL OYNAYACAĞI BİR MAÇ OLACAK

        Asensio oynayabilecek durumdaysa, ihtiyaç duyulursa ikinci yarı oyuna girebilir diye düşünüyorum. Fenerbahçe’de Nene, Kerem ve Talisca’nın birbirleriyle uyum konusunda sıkıntıları var. Fenerbahçe’yi ayakta tutan şey orta sahadaki gücü olacaktır. Trabzonspor derbisinde bu üçlü çok iyi oynadı. Asensio’yu da kanat-forvet gibi kullanarak hoca ondan faydalanmıştı. Kante'ye özel bir görev vermişti, Asensio'nun boşluğunu kapatmıştı. Ciddi disiplin içerisinde, ikili mücadelenin yüksek olacağı, ikinci topları kazananın ve ayakta kalanın rol oynayacağı bir maç olacak.

        OĞUZ ÇETİN: TÜRK OYUNCULAR YABANCI OYUNCULARA GÖRE DAHA DİRENÇLİ

        Fenerbahçeli oyuncular hangi baskı altında bu maça çıkacak? Psikolojik olarak çok zor bir maç. Bugünün oyuncuları, bizim dönemin oyuncuları gibi değildi. Bizim dönemde 1 tane yabancı vardı, 10 tane biz vardık; 3 yabancı vardı, 8 biz vardık. Takımı taşıyan yerli oyunculardı. Geçen maç Fenerbahçe 11 yabancıyla çıktı. Bu yabancı oyuncuların psikolojisi çok kırılgan. Yabancı diyorsun, 30-50 milyon Euro diyorsun, tanınmış oyuncu diyorsun ama öyle değil. Esas daha dirençli olan yerli futbolcular. Böyle maçlarda yerli oyuncular hep önem kazanmıştır.

