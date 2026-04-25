Bergüzar Korel: Açlıktan ağladım
Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medyada çıkan zayıflama iğnesi kullandığı iddialarını yalanladı. Korel, "Verdiğim kiloların bu kadar dikkat çekmesinin asıl nedeni, çok spor yapmam. Beden çok iyi bir mekanizma. Çok aç kaldım, açlıktan ağladığım zamanlar oldu. 15.00'te yemeği bitiriyordum. Hiçbir sosyal hayatım yoktu" diye konuştu
2009 yılında meslektaşı Halit Ergenç ile evlenen ve Ali, Han ile Leyla adında üç çocuk dünyaya getiren Bergüzar Korel, son dönemde verdiği kilolar hakkında konuştu. Dört ayda 20 kilo veren ünlü oyuncu, sosyal medyada bu süreçle yapılan yorumlara "Midemi aldırdım" diyerek, gönderme yaptı.
Korel, "İğneyle mi zayıfladın?" sorusuna da samimi bir yanıt verdi: İğneyle de zayıflayabilirdim, kimseyi ilgilendirmez. İğneyle zayıflamayı da düşündüm ama bende ciddi bir yeme bozukluğu vardı. Çok yemek yiyordum gerçekten. Onun sonra duygusal bir yeme bozukluğu olduğunu anladım. İki çocuk sahibi olduğum dönemde 25-30 kilo aldım; sonra verdim, tekrar aldım. Bence verdiğim kiloların bu kadar dikkat çekmesinin asıl nedeni, çok spor yapmam. Beden çok iyi bir mekanizma. Çok aç kaldım, açlıktan ağladığım zamanlar oldu. 15.00'te yemeği bitiriyordum. Hiçbir sosyal hayatım yoktu.
Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan arkadaşı olan Esra Ruşan'ın sunduğu 'Herkes Kendine Baksın' adlı programa konuk olan Korel, hayatının nasıl bir döneminde olduğunu da anlattı.
Ünlü oyuncu, "Kendimle ilgilendiğim bir dönemdeyim, kendimi hep severdim. Kendimle, fiziğimle ilgili bir derdim yok ama herhalde yaşın ilerlemesiyle artık böyle sağlığıma dikkat etmem gerektiğini düşünüyorum. 44'e giriyorum, üç tane çocuğum var. 30'umda bu kadar bilinçli değildim, orada cepten yiyordum şimdi çaba sarf ediyorum. Bu çabayı sarf etmek de bana iyi geliyor" dedi.
Korel, "Kendini izlerken neler hissediyorsun?" sorusuna da yanıt verdi: Genelde kızgınlık oluyor kendime karşı. O sahne çekilirken ne olduğunu biliyorum arka planda ve eğer performansımdan memnun değilsem, neden performansımın düşük olduğuna dair bilgi bende var. Ve onları aslında seyirci bilmiyor. 21 yıl oldu hâlâ o duygusal tarafım çevresel faktörlerden çok etkileniyor. İzlediğim performanslarıma tam anlamıyla 'evet' diyemiyorum. 'Aferin kızım' çıkmıyor. 44 yaşındayım, belki derim artık, bilmiyorum.
"KİMSEYE AİT DEĞİLİM"
Bergüzar Korel yıllar önce eşi Halit Ergenç ile katıldıkları bir yoga kampında yaşadığı ilginç anıyı da anlattı: Halit bir yere götürdü. Oradaki kız dedi ki, 'Şimdi herkes ayağa kalksın ve karşınızda kim varsa, sana aitim deyin ve sarılın.' Ben de 'Çok özür dilerim, ben hiç kimseye ait değilim. Bana kimse dokunmasın, sarılmasın. Siz birbirinize sarılın' dedim. Onlar sarıldı, ben öyle tek kaldım.
"BOYUMLA DALGA GEÇİYORLARDI"
Bergüzar Korel, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda eğitim gördüğü yıllarda uzun boyu nedeniyle espri konusu olduğunu anlattı. 1.81 boyundaki Korel, o dönemde aralarında Sarp Akkaya, Tayanç Ayaydın ve Gürgen Öz'ün de bulunduğu üst sınıf öğrencilerin kendisiyle dalga geçtiğini söyledi: Onlar dördüncü sınıftaydı. Sarp, ben geldiğimde 'Ay, yer mi sallanıyor?' diye takılırdı. Ben de buna kahkahalarla gülerdim. Onlar da 'Gülme, yediğin o kuşlar çıkacak şimdi' falan derlerdi. Z kuşağına yapamazlar bunu, onlar hemen cevap verir. Biz de böyle 'he he' yapardık.