        Haberler Magazin İbrahim Tatlıses'in mal varlığıyla ilgili asistanından yeni açıklama - Magazin haberleri

        İbrahim Tatlıses'in mal varlığıyla ilgili yeni açıklama

        Geçtiğimiz günlerde hastaneden taburcu olan İbrahim Tatlıses, "Vasiyetimi hazırladım, mirasımı devlete bıraktım" demişti. Tatlıses'in asistanı, ünlü türkücünün sosyal medyaya yansıyan mal varlığıyla ilgili açıklama yaptı

        Giriş: 24 Nisan 2026 - 12:38 Güncelleme:
        Yurt dışı konserlerinin ardından İstanbul'daki evinde rahatsızlanan İbrahim Tatlıses, 7 Nisan'da geçirdiği ağır enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi altına alınmıştı. Safra kesesinden ameliyat olan ve zorlu günleri atlatan Tatlıses, geçtiğimiz günlerde taburcu oldu.

        İbrahim Tatlıses’i, kavgalı olduğu kızı Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses hastanede ziyaret etmişti. Hastaneden çıkmadan önce açıklamalar yapan Tatlıses, "Ben hastaneye kimseyi çağırmadım, herkes kendi geldi" derken, oğlu Ahmet Tatlıses için "Hayatımdan 'A' harfini bile sildim" ifadesini kullandı.

        İbrahim Tatlıses, vasiyetiyle ilgili sorular karşısında, "Vasiyetimi hazırladım, devlete bıraktım. Kurunun yanında yaş da yanar. Bırakmayacağım miras. Kuruş yok çocuklara. Bazıları yüzünden, diğerleri mağdur kaldı. Bana parayı babam bırakmadı, ben kendim kazandım. İstediğim gibi dağıtırım, kime ne bundan. Ben onlara çok iyi bir miras bıraktım, farkında değiller. 'İbrahim Tatlıses' deyince onlara birçok kapı açılıyor ama onlar kullanmasını bilemediler" dedi.

        7 çocuğu bulunan İbrahim Tatlıses'in bu açıklamasından sonra mal varlığı gündeme geldi. Ünlü şarkıcının, Seyrantepe'de 32 daire 4 dükkan, Fikirtepe'de 4 daire, İstanbul'un çeşitli semtlerinde 5 daire, Şanlıurfa ve Kuşadası'nda arsalar, İzmir'de 5 lüks daire, Bodrum'da 12 villanın yanında bir de büyük bir arsasının bulunduğu basına yansıdı.

        İbrahim Tatlıses'in konuşulması üzerine asistanı Tuğçe Korkmaz'dan açıklama geldi. 'Gel Konuşalım'ın canlı yayınına bağlanan Korkmaz, ünlü sanatçının Fikirtepe'de evleri olmadığını belirtti. Ortaya çıkan listenin eksik olduğunu ifade eden Tatlıses'in asistanı, “Arabaları, saatleri ve otelleri listede yok" dedi.

        "AŞK YOK"

        İbrahim Tatlıses ile arasının çok iyi olduğunu gözleriyle anlaştıklarını belirten Tuğçe Korkmaz, sanıldığı gibi aralarında aşk olmadığını ve çok yakında evleneceğini duyurdu.

        İBRAHİM TATLISES'İN ÇOCUKLARI

        Daha önce, "Şimdiki aklım olsaydı 7 çocuk yapmazdım!" diyen İbrahim Tatlıses, ilk evliliğini Adalet Durak ile yaptı. Çiftin Ahmet, Gülden ve Gülşen adında üç çocuğu oldu.

        Ahmet Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses'in akıl sağlığıyla ilgili şüpheleri olduğunu belirterek vesayet davası açmıştı. İbrahim Tatlıses ayrıca oğlunun kendisinden habersiz Manisa’daki 5 evini de sattığını iddia etti.

        Tatlıses'in, Perihan Savaş ile birlikteliğinden de Melek Zübeyde adında bir kızı dünyaya geldi.

        Ünlü türkücünün, Derya Tuna ile ilişkisinden de İdo dünyaya geldi.

        Işıl Çıtak'tan evlilik dışı olan kızı 1989 doğumlu Dilan Çıtak, 2013 yılında ortaya çıktı ve Tatlıses yıllar sonra kızını kabul etti.

        İbrahim Tatlıses ile Dilan Çıtak arasındaki son kriz ise Bodrum'da yaşandı. Kahvaltı sırasında Dilan Çıtak, babası İbrahim Tatlıses’e televizyon kumandası fırlattı. Olayın ardından fırlatılan kumandanın 'silah sayılması' kapsamında değerlendirilmesiyle başlatılan soruşturma kamu davasına dönüştü. Süreç ise halen devam ediyor.

        Tatlıses'in, Ayşegül Yıldız ile evliliğinden de Elif Ada adında bir kızı oldu.

