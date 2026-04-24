CNN yazdı: ABD, İran ile ateşkesin çökme ihtimaline karşı yeni plan hazırlığında

CNN International'a konuşan konuya yakın kaynaklara göre, ABD'li askeri yetkililer, İran ile mevcut ateşkesin çökmesi ihtimaline karşı, Hürmüz Boğazı'ndaki İran kapasitesini hedef alacak yeni planlar üzerinde çalışıyor.

Kaynaklar, değerlendirilen hedefler arasında özellikle Hürmüz Boğazı, güney Basra Körfezi ve Umman Körfezi çevresindeki İran unsurlarına yönelik "dinamik hedefleme" odaklı saldırı seçeneklerinin bulunduğunu belirtti. Buna, Tahran'ın söz konusu su yollarını fiilen kapatmasını sağlayan ve ABD'ye karşı bir kaldıraç olarak kullanmasına imkan veren küçük hızlı hücum botları, mayın döşeme gemileri ve diğer asimetrik unsurlara yönelik muhtemel saldırılar da dahil.

DAHA YOĞUN BOMBARDIMAN İHTİMALİ

ABD ordusu İran donanmasını hedef almış olsa da, bombardımanın ilk ayının büyük bölümü, ABD'nin İran'ın iç kesimlerine daha derin saldırılar düzenlemesine imkan tanıyacak, boğazdan uzak hedeflere odaklandı. Yeni planlar ise stratejik su yolları çevresinde çok daha yoğun bir bombardıman yapılmasını öngörüyor.

CNN daha önce, İran'ın kıyı savunma füzelerinin önemli bir bölümünün hala sağlam olduğunu bildirmişti. İran'ın ayrıca gemilere saldırı düzenlemek için platform olarak kullanılabilecek çok sayıda küçük teknesi bulunuyor; bu da ABD'nin boğazı açma çabalarını zorlaştırıyor.

Birden fazla kaynak, tek başına boğaz çevresine yönelik askeri saldırıların su yolunu hemen yeniden açmasının pek olası olmadığını söyledi.

Askeri planlamaya aşina bir kaynak, "İran'ın askeri kapasitesinin yüzde 100'ünün yok edildiğini açık şekilde kanıtlayamazsanız ya da ABD'nin bu riski tamamen bertaraf edebileceğine dair neredeyse kesin bir güven yoksa, mesele Trump'ın ne kadar risk almaya hazır olduğu ve gemileri boğazdan geçirmeye ne ölçüde zorlayacağına kalır" dedi.

TRUMP'IN DAHA ÖNCE SÖYLEDİĞİ TEHDİTLER HAYATA GEÇEBİLİR

Kaynaklara göre ABD ordusu ayrıca Trump'ın daha önce dile getirdiği, enerji tesisleri de dahil olmak üzere hem sivil hem askeri amaçlarla kullanılan altyapı hedeflerine saldırma tehdidini de hayata geçirebilir. Bu tür adımların İran'ı müzakere masasına zorlamayı amaçlayabileceği ifade edildi. Trump, diplomatik çözüm sağlanamaması halinde askeri operasyonların yeniden başlayacağını söylemişti.

Askeri planlamacıların geliştirdiği bir diğer seçenek ise İran'daki bazı askeri liderleri ve ABD'li yetkililerin müzakereleri baltaladığını düşündüğü "engelleyici" isimleri hedef almak. Kaynaklardan biri, bu isimler arasında Devrim Muhafızları Komutanı Ahmed Vahidi'nin de bulunduğunu belirtti.

Trump, ABD-İsrail ortak operasyonlarında ülkenin dini lideri de dahil olmak üzere üst düzey isimlerin öldürülmesinin ardından İran rejiminin "parçalanmış" olduğunu defalarca dile getirdi. Perşembe günü sosyal medyada yaptığı paylaşımda Trump, Devrim Muhafızları ile ABD ile görüşmelere katılan hükümet yetkilileri arasındaki ayrışmayı diplomatik anlaşmanın önündeki engellerden biri olarak gösterdi.

"İran, liderinin kim olduğunu anlamakta çok zorlanıyor! Bilmiyorlar! İç çekişme, savaş alanında ağır kayıplar veren 'sertlik yanlıları' ile aslında pek de ılımlı olmayan ama saygınlık kazanan 'ılımlılar' arasında yaşanıyor. Bu çılgınlık!" ifadelerini kullandı.

Kaynaklara göre olası yeni ABD saldırıları, İran'ın ilk ABD-İsrail bombardımanında yok edilmeyen ya da ateşkes sürecinde yeni stratejik noktalara taşınan kalan askeri kapasitesini de hedef alacak. Buna füzeler, fırlatma sistemleri ve üretim tesisleri de dahil.

"TRUMP YÖNETİMİ İRAN'IN HÜRMÜZ KARARINI HAFİFE ALDI"

Kaynaklara göre Trump yönetimi, savaşın başında İran'ın boğazı kapatma konusundaki kararlılığını hafife aldı. İki kaynağa göre, ABD başlangıçta bölgeye yeterli askeri varlık konuşlandırarak Tahran'ı caydırmış olsaydı, bu adım büyük ölçüde "önlenebilirdi".