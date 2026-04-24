        Maduro operasyonunda görev alıp bahisten 409 bin dolar kazanan ABD askeri tutuklandı

        Maduro operasyonunda görev alıp bahisten 409 bin dolar kazanan ABD askeri tutuklandı

        ABD Adalet Bakanlığı'nın açıklamasına göre, asker Gannon Ken Van Dyke'ın Polymarket'ta gizli bilgilere dayanarak işlemler yaptığı iddia ediliyor.

        Giriş: 24 Nisan 2026 - 07:21 Güncelleme:
        Maduro operasyonunda görev alıp bahisten 409 bin dolar kazandı

        Nicolas Maduro 5 Ocak 2026'da New York'ta, Manhattan'daki bir helikopter pistine indikten sonra kelepçeli halde, ağır silahlı federal ajanlar eşliğinde zırhlı bir araca bindirilerek federal mahkemeye götürülürken görüntülenmişti.Getty Images

        Venezuela'nın eski devlet başkanı Nicolas Maduro'nun yakalandığı operasyonda görev alan bir ABD askeri, gizli bilgilere dayanarak kripto tahmin platformu Polymarket'te işlem yaptığı iddiasıyla tutuklandı.

        ABD Adalet Bakanlığı, özel kuvvetlerde görevli Gannon Ken Van Dyke adlı askeri, gizli bilgileri kullanarak Maduro'nun görevden alınmasına ilişkin piyasalarda işlem yapmakla suçladı.

        Bakanlık'tan yapılan açıklamada, bunun federal yasalarda gizli bilgilere dayalı ticaret anlamına geldiği ve suç teşkil ettiği belirtildi.

        Kuzey Carolina'daki Fort Bragg üssünde görevli Van Dyke, bahis sonucu 409 bin doların üzerinde kazanç elde etti.

        ABD güçleri, 3 Ocak gecesi Venezuela'nın başkenti Caracas'ta düzenledikleri oprasyonla Maduro ve eşi Cilia Flores'i yakalayarak New York'a götürmüştü.

        Çift, kendilerine yöneltilen silah ve uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarını reddediyor.

        ABD Adalet Bakanlığı'na göre Van Dyke, operasyonun zamanlaması ve sonucuna ilişkin gizli bilgilere sahipken, 26 Aralık 2025'ta ya da yakın bir tarihte Polymarket'te hesap açtığı ve Maduro ile Venezuela'ya ilişkin piyasalarda 33 bin dolarlık bahis oynadı.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, askerin operasyonun zamanlaması ve sonucuna dair gizli bilgileri "kâr elde etmek amacıyla" kullandığını vurgulandı.

        Polymarket: 'Adalet Bakanlığı'yla iş birliği yaptık'

        Polymarket, 23 Nisan'da sosyal medyada yayımlanan açıklamasında "Gizli devlet bilgileriyle işlem yapan bir kullanıcıyı tespit ettiğimizde konuyu Adalet Bakanlığı'na ilettik ve soruşturmalarında iş birliği yaptık" dedi.

        Şirketten yapılan açıklamada, "Polymarket'ta gizli bilgilere dayalı ticarete yer yoktur. Bugünkü tutuklama sistemin işlediğinin kanıtıdır" ifadeleri yer aldı.

        Gizliliği 23 Nisan'da kalkan iddianameye göre Van Dyke; gizli devlet bilgilerini kişisel kazanç için yasa dışı kullanmak, kamuya açık olmayan devlet bilgilerini çalmak, emtia dolandırıcılığı, elektronik dolandırıcılık ve yasa dışı para transferi yapmakla suçlanıyor.

        ABD Adalet Bakan Vekili Todd Blanche, "Üniforma altındaki kadın ve erkeklerimiz, görevlerini mümkün olan en güvenli ve etkili şekilde yerine getirebilmeleri için gizli bilgilere erişir. Bu son derece hassas bilgileri kişisel maddi çıkar için kullanmaları kesinlikle yasaktır" dedi.

        Blanche ayrıca, tahmin piyasalarına yaygın erişimin nispeten yeni bir olgu olduğunu ancak ulusal güvenlik bilgilerini koruyan federal yasaların tamamen geçerli olduğunu vurguladı.

        Davanın görüleceği New York Güney Bölgesi'nin başsavcısı Jay Clayton da tahmin piyasalarının "çalınmış gizli bilgilerin kişisel kazanç için kullanılabileceği bir yer olmadığını" söyledi.

        Adalet Bakanlığı yetkilileri, Van Dyke'ın bir asker olarak gizlilik sözleşmeleri imzaladığını ve bu sözleşmelerde askeri operasyonlarla ilgili "herhangi bir gizli veya hassas bilgiyi hiçbir şekilde ifşa etmeme, yayımlamama veya açıklamama" taahhüdünde bulunduğunu belirtti.

        Federal savcılar, Van Dyke'ın 8 Aralık 2025'ten en az 6 Ocak 2026'ya kadar Venezuela'daki operasyonun planlanması ve icrasında yer aldığını, operasyonla ilgili hassas ve kamuya açık olmayan gizli bilgilere erişimi olduğunu iddia ediyor.

        Bağımsız bir ABD federal kurumu olan Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu da Van Dyke hakkında gizli bilgilere dayalı ticaret yaptığı iddiasıyla ayrı bir inceleme başlattığını açıkladı.

        Trump: 'Haberim yok, inceleyeceğim'

        ABD Başkanı Donald Trump, kendisine bahis iddiaları sorulduğunda, bundan haberi olmadığını ancak konuyu inceleyeceğini söyledi.

        Tahmin piyasalarının gizli bilgilere dayalı ticarete yol açabileceği yönündeki endişeler sorulduğunda ise Trump, "Bu tür şeylerin hiçbirinden memnun değilim" dedi.

        "Ne yazık ki bütün dünya biraz kumarhaneye döndü; Avrupa'da ve başka yerlerde neler olduğuna bakın, her yerde bu bahis işleri yapılıyor" diyen Trump, "Ben hiçbir zaman bunların büyük bir hayranı olmadım" ifadelerini kullandı.

