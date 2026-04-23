        Haberler Spor Futbol Süper Lig Türkiye Kupası Beşiktaş Sergen Yalçın: Tek düşüncemiz kupayı kazanmak!

        Sergen Yalçın: Tek düşüncemiz kupayı kazanmak!

        Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bu sezon için tek düşüncelerinin Türkiye Kupası'nı kazanmak olduğunu söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23 Nisan 2026 - 23:55 Güncelleme:
        "Tek düşüncemiz kupayı kazanmak!"

        Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş, sahasında Corendon Alanyaspor’u 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

        Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Kupa bizim için en önemli hedef. Tek düşüncemiz kupayı kazmak. Bugün de oyunun bazı bölümleri zor olsa da oyuncularım iyi reaksiyon gösterdi. Pozisyonlarımız var. Rahat bir galibiyet gibi duruyor. Bu gece için memnunuz. Bundan sonrasına bakacağız. İnşallah kupada yolumuza devam edip taraftarımıza ve camiamıza kötü giden sezonda mutlu bir gün yaşatabiliriz" ifadelerini kullandı.

        53 yaşındaki teknik adam, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kupadan elenmelerini de sürpriz olarak nitelendirerek, "Elenmelerini beklemiyorduk. Futbol çok zor bir oyun. Sahada işi doğru yapıp, savaşıp, agresif oynayıp kazanmak gerekiyor. Sürprize çok açık bir oyun" şeklinde konuştu.

        "ÖNÜMÜZDEKİ SENE HEDEFE OYNAMAK İSTİYORUZ"

        Türkiye Kupası’nı kazanarak hem taraftarlara hem de camiaya nefes aldırmak istediklerinin altını çizen Yalçın, "Bu kupayı daha önce de kazandık. İlk defa kazanmayacağız. Beşiktaş camiası yıllardır bu kupaları kazanıyor. Bu kupaları kazanmak kimse için stres oluşturmaz. Ama göreve başladığımızdan beri sıkıntılı bir sezon geçiriyoruz. Her açıdan sorunlarla uğraşmak zorunda kaldım. Benim işim sadece saha içi olmalı ama 5 senedir yaşanan sıkıntıları çözmek kolay olmuyor. Birçok sorunla uğraşıyoruz. Yavaş yavaş çözüm aşamasına geliyoruz. 2-3 transfer dönemi lazım demiştim. Başarısız olduğun zaman bunları düzeltecek vaktin de olmuyor. Burada kazanılan bir Türkiye Kupası bir nebze olsun camiamızı rahatlatıp, zaman kazandırır diye düşünüyorum. Zor bir yaz dönemi bekliyor bizi. Yeni bir kadro kurulumu, bir değişim yaşanacak. Önümüzdeki sene hedefe oynamak istiyoruz. Çalışmalarımızı da buna göre yapıyoruz. Biraz daha sabır, biraz daha olayın içinde kalıp takıma destek vermeli taraftarlarımız. Hep iyi gün olacak hali yok, bazen de kötü gün olacak. Kötü günde taraftarları arkamızda hissetmek istiyoruz" diye konuştu.

