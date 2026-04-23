        Haberler Gündem Politika Bahçeli DEM'lilerin yanına geldi | Son dakika haberleri

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM resepsiyonunda DEM'lilerle sohbet etti

        TBMM'de düzenlenen 23 Nisan resepsiyonuna katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM'lilerle el sıkışarak kısa bir süre sohbet etti

        Giriş: 23 Nisan 2026 - 19:19 Güncelleme:
        Bahçeli DEM'lilerin yanına geldi

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Resepsiyonu'nda DEM'lilerin bulunduğu tarafa giderek kısa bir süre sohbet etti.

        TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın eşlik ettiği MHP Lideri Bahçeli, DEM Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile DEM Milletvekili Pervin Buldan'a hal hatır sorarak selamlaştı.

        TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ AÇIKLAMASI

        MHP Lideri Bahçeli terörsüz Türkiye süreci ile ilgili olarak daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi: Bahçeli: Ne kadar çabuk olursa o kadar iyi olur, partiler raporlarını verdiler, yetkinin Meclis'te olması lazım.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
