Bahçeli DEM'lilerin yanına geldi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Resepsiyonu'nda DEM'lilerin bulunduğu tarafa giderek kısa bir süre sohbet etti.

TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın eşlik ettiği MHP Lideri Bahçeli, DEM Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile DEM Milletvekili Pervin Buldan'a hal hatır sorarak selamlaştı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ AÇIKLAMASI

MHP Lideri Bahçeli terörsüz Türkiye süreci ile ilgili olarak daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi: Bahçeli: Ne kadar çabuk olursa o kadar iyi olur, partiler raporlarını verdiler, yetkinin Meclis'te olması lazım.