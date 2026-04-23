TBMM'de 23 Nisan özel oturumu

TBMM Genel Kurulu 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 106. yıl dönümü dolayısıyla özel oturumla toplandı.

İHA'da yer alan habere göre TBMM özel oturumuna AK Parti Başkanvekili Efkan Ala ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, siyasi parti Grup Başkanvekilleri, kabine üyeleri, yüksek yargı organlarının başkanları, yabancı misyon şefleri, milletvekilleri ve ziyaretçiler katıldı.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP ve DEM Partililerle selamlaştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel başta CHP milletvekilleri olmak üzere AK Partililer ile selamlaştı.

REKLAM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da TBMM Genel Kurulunda hazır bulundu.

