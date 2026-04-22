Serap Paköz, meme kanserine yakalandı

Serap Paköz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla geçtiğimiz ay kendisine meme kanseri teşhisi konulduğunu açıkladı. Paköz, hem hastane sürecinden hem de kuaförde saçlarını kestirdiği anlardan görüntüler paylaşarak yaşadıklarını takipçileriyle paylaştı.

Paköz, mesajında şu ifadelere yer verdi: Dostlar, bir süredir sahne arkasında büyük bir hazırlık vardı ve artık bunu sizinle paylaşma vakti geldi. Yaklaşık bir ay önce hayatıma 'kanser' kelimesi girdi; ancak ben bunu bir son değil, yeni bir 'ben'e giden yolun başlangıcı olarak kabul ettim.

REKLAM

"KEMOTERAPİ YOLCULUĞUM DEVAM EDİYOR"

10 Mart gecesi sağlıklı bir kadın olarak uyudum, 11 Mart’ta ise 'meme kanseri' tanısı konmuş bir kadındım. 30 Mart'tan bu yana kemoterapi yolculuğum devam ediyor ve bugün o meşhur kuaför durağındayım. Saçlarımın dökülmesi bu sürecin bir parçası... Sarsıldım mı? Evet. Ama pes ettim mi? Asla!

"BU SÜRECİ TÜM GERÇEKLİĞİYLE KUCAKLAMAYA ÇALIŞACAĞIM"

Bu videoda gördüğünüz sadece bir saç kesimi değil; bir kabulleniş, bir özgürleşme ve yepyeni bir stilin doğuşudur. Bandanam ve berelerimle bu yolculuğu zarafetle yürüyeceğim. Dualarınız ve güzel enerjiniz benimle... Saçlarım veda ederken ruhum daha gür bir sesle şarkı söylüyor. Dökülen her saç telini, yerini şifaya bırakan eski bir anı gibi uğurluyorum. Perukların arkasına saklanmak yerine, bu süreci tüm gerçekliğiyle kucaklamaya çalışacağım. Hayatın her mevsimine eyvallah... Biz bu yoldan çok daha parlak bir ışıkla geçeceğiz.

Fotoğraflar: Instagram