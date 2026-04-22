        Serap Paköz, meme kanserine yakalandı - Magazin haberleri

        Serap Paköz, meme kanserine yakalandı

        Ünlü sunucu Serap Paköz, meme kanseriyle mücadele ettiğini duyurdu. Yaşadığı süreci takipçileriyle paylaşan Paköz, "10 Mart gecesi sağlıklı bir kadın olarak uyudum, 11 Mart sabahı meme kanseri tanısıyla uyandım" ifadelerini kullandı

        Giriş: 22 Nisan 2026 - 22:24
        Meme kanserine yakalandı

        Serap Paköz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla geçtiğimiz ay kendisine meme kanseri teşhisi konulduğunu açıkladı. Paköz, hem hastane sürecinden hem de kuaförde saçlarını kestirdiği anlardan görüntüler paylaşarak yaşadıklarını takipçileriyle paylaştı.

        Paköz, mesajında şu ifadelere yer verdi: Dostlar, bir süredir sahne arkasında büyük bir hazırlık vardı ve artık bunu sizinle paylaşma vakti geldi. Yaklaşık bir ay önce hayatıma 'kanser' kelimesi girdi; ancak ben bunu bir son değil, yeni bir 'ben'e giden yolun başlangıcı olarak kabul ettim.

        "KEMOTERAPİ YOLCULUĞUM DEVAM EDİYOR"

        10 Mart gecesi sağlıklı bir kadın olarak uyudum, 11 Mart’ta ise 'meme kanseri' tanısı konmuş bir kadındım. 30 Mart'tan bu yana kemoterapi yolculuğum devam ediyor ve bugün o meşhur kuaför durağındayım. Saçlarımın dökülmesi bu sürecin bir parçası... Sarsıldım mı? Evet. Ama pes ettim mi? Asla!

        "BU SÜRECİ TÜM GERÇEKLİĞİYLE KUCAKLAMAYA ÇALIŞACAĞIM"

        Bu videoda gördüğünüz sadece bir saç kesimi değil; bir kabulleniş, bir özgürleşme ve yepyeni bir stilin doğuşudur. Bandanam ve berelerimle bu yolculuğu zarafetle yürüyeceğim. Dualarınız ve güzel enerjiniz benimle... Saçlarım veda ederken ruhum daha gür bir sesle şarkı söylüyor. Dökülen her saç telini, yerini şifaya bırakan eski bir anı gibi uğurluyorum. Perukların arkasına saklanmak yerine, bu süreci tüm gerçekliğiyle kucaklamaya çalışacağım. Hayatın her mevsimine eyvallah... Biz bu yoldan çok daha parlak bir ışıkla geçeceğiz.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Van'da turizm polisleri yerli ve yabancı turistlerin güvenliği için sahada

        Van'da İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan turizm polisleri, yerli ve yabancı ziyaretçilerin güvenle tatil yapmaları için çaba gösteriyor.(AA)

        İran'dan Hürmüz Boğazı'na dair açıklama
        HSK’dan “Sıfır Gecikmeli Yargı” adımı
        Canlı anlatım ve istatistikler
        "ABD'nin kilit füze stokları önemli ölçüde tükendi"
        Almanya'dan yeni askeri strateji
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Rutte ile bir araya geldi
        Trump: 2. tur görüşme cumaya kadar mümkün
        Bugün Ne Oldu? 22 Nisan 2026'nın haberleri
        TCMB faiz kararını açıkladı
        "Enflasyonla mücadelede duralım' yaklaşımı miyopik"
        Yaşlı kadının katili yakalandı! 18 yıl sonra tek bir DNA iziyle çözüldü!
        Galatasaray'a Zaniolo piyangosu!
        Trump ateşkesi neden uzattı?
        Beşiktaş'tan Grimaldo bombası!
        FT: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı
        Dedikodular doğru çıktı: Açıklama geldi
        Oscar'lı yıldızdan 'inşallah' yanıtı
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Bakan Gürlek’in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA’da!
