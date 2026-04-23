İstanbul Kağıthane'de, iddiaya göre, evine giden İrem Nur B. (26), binaya girdiği sırada kendisini takip eden bir şüphelinin fiziksel tacizine uğradı. İrem Nur'un çığlık atması üzerine kaçan şüpheli, Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından çalıştığı fırında ekmek yaparken yakalandı. Çıkar... Daha Fazla Göster

İstanbul Kağıthane'de, iddiaya göre, evine giden İrem Nur B. (26), binaya girdiği sırada kendisini takip eden bir şüphelinin fiziksel tacizine uğradı. İrem Nur'un çığlık atması üzerine kaçan şüpheli, Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından çalıştığı fırında ekmek yaparken yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüpheli Emre B. (19) ifadesinde sadece selam verdiğini söyledi. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.(DHA)