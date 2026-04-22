Günay Güvenç'e önce ıslık, sonra destek! Gözyaşlarını tutamadı
Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilen Galatasaray turnuvaya çeyrek finalde veda ederken, maça Günay Güvenç'in ikinci goldeki hatası damgasını vurdu. Gençlerbirliği futbolcusu Traore, Günay'ın elinden kaçırdığı topa dokunarak farkı ikiye çıkardı. Sarı-kırmızılı kaleci bu golden sonra top her ayağına geldiğinde ıslıklandı. Taraftarlar maçın ardından ise Günay'ı tribünlere çağırıp destek verdi. 35 yaşındaki file bekçisi gözyaşlarına hakim olamadı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray evinde Gençlerbirliği ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar, Başkent ekibine 2-0 yenildi ve kupadan elendi.
Müsabakada Galatasaraylı taraftarlar, ikinci goldeki hatasından dolayı kaleci Günay Güvenç'e ıslıkla tepki gösterdi.
Müsabakanın sona ermesinin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile futbolcular, kaleci Günay Güvenç’in yanına gitti ve teselli etti.
Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından gözyaşlarını tutamayan 35 yaşındaki file bekçisi, soyunma odasına yöneldiği sırada taraftarlar tarafından tribüne çağrıldı.
Kale arkasında yer alan sarı-kırmızılı taraftarlar yaptıkları tezahüratlarla Günay’a destek verdi.
Tecrübeli kaleci ise taraftarlardan özür diledi ve barış sağlandı.
