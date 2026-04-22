        Galatasaray'da Günay Güvenç'e önce ıslık, sonra destek! Gözyaşlarını tutamadı

        Günay Güvenç'e önce ıslık, sonra destek! Gözyaşlarını tutamadı

        Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilen Galatasaray turnuvaya çeyrek finalde veda ederken, maça Günay Güvenç'in ikinci goldeki hatası damgasını vurdu. Gençlerbirliği futbolcusu Traore, Günay'ın elinden kaçırdığı topa dokunarak farkı ikiye çıkardı. Sarı-kırmızılı kaleci bu golden sonra top her ayağına geldiğinde ıslıklandı. Taraftarlar maçın ardından ise Günay'ı tribünlere çağırıp destek verdi. 35 yaşındaki file bekçisi gözyaşlarına hakim olamadı.

        Giriş: 22 Nisan 2026 - 23:16 Güncelleme:
        1

        Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray evinde Gençlerbirliği ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar, Başkent ekibine 2-0 yenildi ve kupadan elendi.

        2

        Müsabakada Galatasaraylı taraftarlar, ikinci goldeki hatasından dolayı kaleci Günay Güvenç'e ıslıkla tepki gösterdi.

        3

        Müsabakanın sona ermesinin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile futbolcular, kaleci Günay Güvenç’in yanına gitti ve teselli etti.

        4

        Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından gözyaşlarını tutamayan 35 yaşındaki file bekçisi, soyunma odasına yöneldiği sırada taraftarlar tarafından tribüne çağrıldı.

        5

        Kale arkasında yer alan sarı-kırmızılı taraftarlar yaptıkları tezahüratlarla Günay’a destek verdi.

        6

        Tecrübeli kaleci ise taraftarlardan özür diledi ve barış sağlandı.

        7

        İŞTE O ANLAR...

