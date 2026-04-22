Selahattin Paşalı ve eşi Lara Paşalı'dan açıklama

16 Nisan 2022'de nikâh masasına oturan Selahattin Paşalı ile Lara Paşalı, kızları Leyla Pera'yı aynı yıl Temmuz ayında kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşamıştı.

Mutlu birlikteliklerini her fırsatta sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşan çiftin evliliğinde bir süredir kara bulutların dolaştığı ileri sürülmüştü. Paşalı'nın rol arkadaşı Hafsanur Sancaktutan ile yakınlaştığı iddia edildi. İkilinin, 16 Nisan'da evlilik yıl dönümlerini sosyal medya üzerinden kutlamaması da dikkatlerden kaçmadı.

Söz konusu iddiaların gündemde daha da yer edinmesinin ardından çiftten ortak bir açıklama geldi. İkili, evliliklerinde kriz olduğu iddialarını doğruladı.

Yapılan açıklamada, "Son günlerde hakkımızda ortaya atılan iddialara ilişkin kısa bir açıklama yapmak isteriz. Her evlilikte zaman zaman zorlu dönemler yaşanabilir; biz de şu anda kendi içimizde bazı konuları çözmeye ve ilişkimizi daha sağlıklı bir noktaya taşımaya çalıştığımız bir süreçten geçiyoruz. Bu dönemde sessiz kalmayı tercih ettik; çünkü kişisel süreçlerimizi kendi içimizde, sakinlikle yönetmek istedik. Ancak bu sessizliğimizin yanlış anlaşılması ve farklı yorumlanması, gerçeği yansıtmayan spekülatif haberlerin artmasına neden oldu. Sürece dair kamuoyuna yansıyan detayların gerçeği yansıtmadığını özellikle belirtmek isteriz. Özel hayatımıza gösterilen hassasiyet ve anlayış için, yanımızda olan herkese teşekkür ederiz" denildi.