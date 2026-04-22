        Selahattin Paşalı ve eşi Lara Paşalı'dan açıklama - Magazin haberleri

        Selahattin Paşalı ve eşi Lara Paşalı'dan açıklama

        Evliliklerinde kriz yaşadıkları iddia edilen Selahattin Paşalı ve eşi Lara Paşalı'dan açıklama geldi. Haberleri doğrulayan çift, "Her evlilikte zaman zaman sorun yaşanabilir. Biz de şu anda kendi içimizde bazı konuları çözmeye çalışıyoruz" dedi

        Giriş: 22 Nisan 2026 - 16:40 Güncelleme:
        Dedikodular doğru çıktı: Açıklama geldi

        16 Nisan 2022'de nikâh masasına oturan Selahattin Paşalı ile Lara Paşalı, kızları Leyla Pera'yı aynı yıl Temmuz ayında kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşamıştı.

        Mutlu birlikteliklerini her fırsatta sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşan çiftin evliliğinde bir süredir kara bulutların dolaştığı ileri sürülmüştü. Paşalı'nın rol arkadaşı Hafsanur Sancaktutan ile yakınlaştığı iddia edildi. İkilinin, 16 Nisan'da evlilik yıl dönümlerini sosyal medya üzerinden kutlamaması da dikkatlerden kaçmadı.

        Söz konusu iddiaların gündemde daha da yer edinmesinin ardından çiftten ortak bir açıklama geldi. İkili, evliliklerinde kriz olduğu iddialarını doğruladı.

        Yapılan açıklamada, "Son günlerde hakkımızda ortaya atılan iddialara ilişkin kısa bir açıklama yapmak isteriz. Her evlilikte zaman zaman zorlu dönemler yaşanabilir; biz de şu anda kendi içimizde bazı konuları çözmeye ve ilişkimizi daha sağlıklı bir noktaya taşımaya çalıştığımız bir süreçten geçiyoruz. Bu dönemde sessiz kalmayı tercih ettik; çünkü kişisel süreçlerimizi kendi içimizde, sakinlikle yönetmek istedik. Ancak bu sessizliğimizin yanlış anlaşılması ve farklı yorumlanması, gerçeği yansıtmayan spekülatif haberlerin artmasına neden oldu. Sürece dair kamuoyuna yansıyan detayların gerçeği yansıtmadığını özellikle belirtmek isteriz. Özel hayatımıza gösterilen hassasiyet ve anlayış için, yanımızda olan herkese teşekkür ederiz" denildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kamyonette 1021 tabanca ele geçirildi

        İstanbul'da silah sevkiyatı yapılacağı istihbaratı üzerine takibe alınan kamyonete operasyon düzenlendi. Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kamyonette yapılan aramada, 1021 tabanca, 632 tabanca gövdesi, 632 tabanca üst kapağı ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklanar...
        #Lara Paşalı
        #Selahattin Paşalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Rutte ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Rutte ile bir araya geldi
        TCMB faiz kararını açıkladı
        TCMB faiz kararını açıkladı
        "Enflasyonla mücadelede duralım' yaklaşımı miyopik"
        "Enflasyonla mücadelede duralım' yaklaşımı miyopik"
        Trump ateşkesi neden uzattı?
        Trump ateşkesi neden uzattı?
        Satırla etrafa saldırdı
        Satırla etrafa saldırdı
        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        Beşiktaş'tan Grimaldo bombası!
        Beşiktaş'tan Grimaldo bombası!
        FT: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı
        FT: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı
        2026'da kasko fiyatları değişmez
        2026'da kasko fiyatları değişmez
        15 yaşındaki Alperen’i yumrukla öldürdü! Ödül gibi ceza!
        15 yaşındaki Alperen’i yumrukla öldürdü! Ödül gibi ceza!
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        'Özel gereksinimli' çocuğa markette darp!
        'Özel gereksinimli' çocuğa markette darp!
        Oscar'lı yıldızdan 'inşallah' yanıtı
        Oscar'lı yıldızdan 'inşallah' yanıtı
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        İbrahim Tatlıses taburcu oldu
        İbrahim Tatlıses taburcu oldu
        Kiracı mı karşılar ev sahibi mi?
        Kiracı mı karşılar ev sahibi mi?
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Bakan Gürlek’in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA’da!
        Bakan Gürlek’in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA’da!