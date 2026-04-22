Kan donduran olay, 29 Mayıs 2008 gecesi saat 22.50 sıralarında Üsküdar Hayrettin Çavuş Mahallesi’nde yaşandı. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, 79 yaşındaki Müzeyyen Hiçgüngörmez’in vahşice öldürüldüğünü belirledi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre maktul, evinin salonunda çıplak halde yerde yatarken bulundu. Yapılan incelemede yaşlı kadının boğazının sol kısmında 4 santimetrelik derin kesi olduğu tespit edildi.

OLAY YERİNDE ŞÜPHELİNİN DNA’SI ÇIKTI

Evde yoğun şekilde tiner kokusu olduğu tespit edildi. Olay yerinde ağzı açık bir tiner kutusu ile kutunun yakınlarında iki adet çakmak bulundu. Yapılan incelemede katil zanlısına ait DNA bulundu. O dönem arşivde bulunan şüpheli DNA’larla yapılan karşılaştırmada herhangi bir uyuşma sağlanamadı. Ardından bu DNA’nın sahibinin tespiti için çalışma başlatıldı. Cinayet Büro ekipleri olayın aydınlatılması için uzun süre çalışma yürüttü ancak dosya yıllarca faili meçhul olarak kaldı.

BAŞSAVCILIK VE CİNAYET BÜRO KOORDİNELİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

Bu cinayetle ilgili dosyayı kapatmayan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışmalarına aralıksız devam etti. Çalışmalar sürerken 1 Kasım 2025 günü Eyüpsultan’da bir şüpheliyle ilgili gelişme yaşandı.

CEZAEVİ FİRARİSİ YAKALANDI

37 yaşındaki cezaevi firarisi Orhan B.’nin Eyüpsultan’da kız kardeşinin evinde saklandığı bilgisi üzerine polis ekipleri adrese operasyon düzenledi. Polise mukavemet gösteren şüpheli, ruhsatsız silahıyla kendini ayağından vurdu. Yaralı olarak ele geçirilen şüphelinin Edirne Açık Cezaevi’nden firar ettiği tespit edildi.

BİR ŞÜPHELİNİN KAN ÖRNEĞİ ALINDI

Yapılan incelemede şüpheli Orhan B.’nin, “birden fazla kişiyle yağma ve gasp” suçlarından toplam 35 yıl 30 ay 40 gün hapis cezası aldığı öğrenildi. Yakalanan şüpheli Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldü. Şüphelinin geçmişte farklı suçları işlemiş olma ihtimali üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla kan örneği alındı.

DNA ELE VERDİ

Şüpheliden alınan kan örneği İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı’na gönderildi. Kriminal Polis Şube Müdürlüğü tarafından yapılan titiz çalışma sonucu şüphelinin DNA’sının, 2008 yılında öldürülen Müzeyyen Hiçgüngörmez’in evinden alınan biyolojik bulgularla birebir eşleştiği tespit edildi.

KATİL ÇIKTI

Bu eşleşmeyle birlikte 18 yıldır çözülemeyen cinayetin faili kesin olarak belirlendi. Yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, kasten öldürme suçundan tutuklandı.