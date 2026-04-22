İstanbul’da “Yükselen Türkiye Zirveleri” programında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Biz, eğer enflasyonu tek haneye düşürürsek, büyüme katlanır” dedi.

“Enflasyonla mücadele çok oluyor, bir yerde duralım” yönündeki yaklaşımların “miyopik” olduğunu belirten Şimşek, “Kalıcı, yüksek, sürdürülebilir büüymenin formülü düşük enflasyondur” ifadelerini kullandı.

Küresel ekonominin kısa vadede savaşın beraberinde getirdiği önemli bir arz şokuyla karşı karşıya olduğunu, ekonomi yönetiminin de bunu yönettiğini dile getiren Şimşek, “Enflasyonun aşağı yönlü trendinde bir değişiklik söz konusu değil” diye konuştu.

REKLAM

Şimşek, küresel görünümü hem de Türkiye’nin ekonomi programını ele alacağını belirterek, küresel belirsizlik endeksinin tarihin en yüksek seviyelerine yakın olduğunu vurguladı.

Dünya ekonomisinin yalnızca belirsizliklerle değil, aynı zamanda jeopolitik riskler, kutuplaşmalar ve gerilimlerle karşı karşıya olduğunu söyleyen Şimşek, kısa ve orta vadede önemli kırılmaların yaşandığını dile getirdi. Savaşların makroekonomik etkilerine dikkat çeken Şimşek, enflasyon ve büyüme kaybı endişelerinin öne çıktığını ve savaşların adeta “yeni normal” haline geldiğini ifade etti.

Artan jeopolitik gerilimlerle birlikte emtia fiyatlarında yükseliş yaşandığını ifade eden Şimşek, belirsizliklerin yüksekliği nedeniyle IMF ve Dünya Bankası’nın dahi ancak senaryo analizleri yapabildiğini belirtti.

"Küresel talep koşulları güçlü değil"

Ticaret ortaklarında büyümenin zayıflamasının ihracat üzerinde baskı yaratacağını dile getiren Şimşek, “İhracatta tıkanma en kolay söylem” dedi. İhracatın temel belirleyicisinin dış talep olduğunu vurgulayan Şimşek, mevcut küresel talep koşullarının güçlü olmadığını ifade etti.

REKLAM

“İkinci Çin şokunu konuşmamız gerekiyor” diyen Şimşek, Çin’in üretim kapasitesi, teknoloji ve ölçek açısından küresel ticarette belirleyici bir aktör haline geldiğini söyledi. Çin’de iç talebin zayıf olduğunu ve kapasite fazlasının dış pazarlara yöneldiğini belirten Şimşek, bu durumun diğer ülkeler üzerinde baskı yarattığını ifade etti.

Küresel ticarette korumacılığın 2008 sonrası hızla arttığını belirten Şimşek, Türkiye’nin bu süreçte nasıl konumlanması gerektiğine odaklandıklarını söyledi. Türkiye’nin enerji ve ticaret koridorlarında stratejik bir konumda bulunduğunu ifade eden Şimşek, Asya ile Avrupa’yı bağlayan Orta Koridor’un güçlendirilmesine yönelik yatırımların sürdüğünü dile getirdi.

İstanbul’daki üçüncü köprü üzerine planlanan demiryolu bağlantısının bu stratejinin önemli bir parçası olduğunu belirten Şimşek, Dünya Bankası ile bu alanda anlaşma imzalandığını söyledi. Ticarette artan parçalanmaya karşı Türkiye’nin bağlantısallığı artırmaya odaklandığını vurguladı.

Hizmet ticaretinde henüz korumacılık olmadığını ifade eden Şimşek, Avrupa Birliği ile iş birliklerinin siyasi nedenlerle sınırlı kaldığını ancak Türkiye’nin Afrika ve Asya ile ilişkilerini güçlendirdiğini belirtti.

REKLAM

"Savaşa yönelik gelişmeler OVP’de güncellemeye neden olabilir"

Şimşek, Türkiye ekonomisine yönelik değerlendirmelerinde deprem, KKM ve EYT’ye özellikle vurgu yaptı.

Savaşa yönelik gelişmelerin OVP’de güncellemeye neden olabileceğini belirten Şimşek, “dünyaya paralel” şekilde hedeflerin revize edileceğini belirtti. 1970’lerden bu yana yaşanan en büyük enerji şoku olduğuna dikkat çeken Şimşek, 2026 yılında petrol fiyatlarındaki ortalamanın 80 dolar olmasıyla enflasyonda yüzde 2,8 ila 3,5 aralığında bir oranda, cari açık/GSYH oranında 0,7-1,1 oranında, büyümede eksi 0,5-1,2 oranında ve bütçe açığı/GSYH oranında da 0,4 oranında bir güncelleme olabileceğini belirtti.

“Bu program para politikasından ibaret tabii. Öyle diyorlar, profesörler ekranlara çıkıp böyle söylüyor” diyen Bakan Şimşek, programın çok ciddi yapısal dönüşüm ve reformlar içerdiğini belirtti.

Konuşmasının sonunda son dönemdeki tartışmalara cevap olarak Bakan Mehmet Şimşek, şunları söyledi:

“Bu program çalışıyor. İşe yarıyor. Sonuç verdi. Dünyadaki her program gibi mükemmel değil. Mükemmel sonuçlar vermiyor. Ancak son 2 yılda Türkiye’yi korudu, kolladı, sonuç verdi.”