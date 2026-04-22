ChatGPT Images 2.0: görsel tasarımında yeni çağ

Yapay zeka, hayatımıza yalnızca işleri kolaylaştıran bir araç olarak girmedi; aynı zamanda bazı meslekleri tehdit eden güçlü bir dönüşümün de merkezinde yer alıyor. Metin yazarlığından tasarıma, içerik üretiminden görsel sanatlara kadar pek çok alanda yapay zeka çözümleri, insan emeğini tamamlayan ya da kimi zaman ikame eden bir rol üstleniyor. Bu dönüşümün en güncel örneği ise OpenAI’ın duyurduğu ChatGPT Images 2.0 oldu.

ESNEK EN-BOY ORANLARI VE ÇOKLU DİL DESTEĞİ

Uzun süredir beklenen özelliklerden biri artık gerçek oldu. Images 2.0, 3:1 kadar geniş ve 1:3 kadar uzun esnek en-boy oranlarını destekliyor. Böylece web afişlerinden dikey sosyal medya görsellerine, posterlerden sunum slaytlarına kadar farklı formatlarda üretim yapılabiliyor. Ayrıca sistem, İngilizce dışındaki dillerde yazılan metinleri görsellere doğru şekilde yerleştiriyor ve dilin akışını koruyarak küresel çapta daha kullanışlı bir deneyim sunuyor.

REKLAM

Introducing ChatGPT Images 2.0



A state-of-the-art image model that can take on complex visual tasks and produce precise, immediately usable visuals, with sharper editing, richer layouts, and thinking-level intelligence.



Video made with ChatGPT Images pic.twitter.com/3aWfXakrcR — OpenAI (@OpenAI) April 21, 2026

GÖRSEL DÜŞÜNCE ORTAĞI VE GERÇEK ZEKA

ChatGPT Images 2.0, OpenAI’ın “düşünme yeteneklerine” sahip ilk görsel modeli olarak öne çıkıyor. Yapay zekâ, gerçek zamanlı bilgi için web’de arama yapabiliyor, tek komuttan farklı görsel varyasyonları üretebiliyor ve kendi çıktısını analiz ederek hataları düzeltebiliyor.

ÇİZGİ ROMAN TASARLAMAYI DENEDİK

Biz de GPT Image 2.0 ile kendi fotoğraflarımızı kullanarak bir çizgi roman oluşturmayı denedik. Fotoğrafı verdiğimiz zaman promt'u kendisi oluşturarak GPT bize bir karikatür oluşturma konusunda yardımcı oluyor. Eğer promt'u kendiniz yazarsanız çok daha başarılı sonuçlar alınabiliyor. Şu anda yeni kullanıma girdiği için özellikle karikatür oluşturmada biraz yavaş çalıştığı gerçeği de karşımıza çıkıyor.

FOTOGERÇEKÇİLİK VE SANATSAL ÇEŞİTLİLİK

Yeni model, fotogerçekçi fotoğraflardan sinematografik çekimlere, piksel sanattan manga tarzına kadar geniş bir yelpazede tutarlı dokular ve ışıklandırmalar sunuyor. Bu gelişme, özellikle oyun prototipleme, hikâye tahtası oluşturma ve pazarlama odaklı materyal tasarımlarında kritik bir rol oynayacak.

KİMLER KULLANABİLECEK?

OpenAI’ın açıklamasına göre standart ChatGPT Images 2.0 modeli tüm ChatGPT ve Codex kullanıcılarına açıldı. Ancak “düşünme yeteneği” ile desteklenen gelişmiş görsel oluşturma kapasitesi yalnızca ChatGPT Plus, Pro ve Business abonelerine sunuluyor. Enterprise sürümünün de çok yakında erişime açılacağı belirtildi. Mobil kullanıcıların ise uygulamayı en güncel sürüme yükseltmeleri gerekiyor.