        ChatGPT Images 2.0: görsel tasarımında yeni çağ

        ChatGPT Images 2.0: görsel tasarımında yeni çağ

        OpenAI, yapay zeka destekli görsel üretimde çıtayı yükselten yeni modeli ChatGPT Images 2.0'ı tanıttı. Fotogerçekçi görsellerden manga çizimlerine, esnek en-boy oranlarından çoklu dil desteğine kadar birçok yenilik sunan sistem, hem yaratıcı profesyonellerin hem de teknoloji meraklılarının ilgisini çekiyor.

        Giriş: 22 Nisan 2026 - 11:10 Güncelleme:
        Görsel tasarımında yeni dönem!

        Yapay zeka, hayatımıza yalnızca işleri kolaylaştıran bir araç olarak girmedi; aynı zamanda bazı meslekleri tehdit eden güçlü bir dönüşümün de merkezinde yer alıyor. Metin yazarlığından tasarıma, içerik üretiminden görsel sanatlara kadar pek çok alanda yapay zeka çözümleri, insan emeğini tamamlayan ya da kimi zaman ikame eden bir rol üstleniyor. Bu dönüşümün en güncel örneği ise OpenAI’ın duyurduğu ChatGPT Images 2.0 oldu.

        ESNEK EN-BOY ORANLARI VE ÇOKLU DİL DESTEĞİ

        Uzun süredir beklenen özelliklerden biri artık gerçek oldu. Images 2.0, 3:1 kadar geniş ve 1:3 kadar uzun esnek en-boy oranlarını destekliyor. Böylece web afişlerinden dikey sosyal medya görsellerine, posterlerden sunum slaytlarına kadar farklı formatlarda üretim yapılabiliyor. Ayrıca sistem, İngilizce dışındaki dillerde yazılan metinleri görsellere doğru şekilde yerleştiriyor ve dilin akışını koruyarak küresel çapta daha kullanışlı bir deneyim sunuyor.

        GÖRSEL DÜŞÜNCE ORTAĞI VE GERÇEK ZEKA

        ChatGPT Images 2.0, OpenAI’ın “düşünme yeteneklerine” sahip ilk görsel modeli olarak öne çıkıyor. Yapay zekâ, gerçek zamanlı bilgi için web’de arama yapabiliyor, tek komuttan farklı görsel varyasyonları üretebiliyor ve kendi çıktısını analiz ederek hataları düzeltebiliyor.

        ÇİZGİ ROMAN TASARLAMAYI DENEDİK

        Biz de GPT Image 2.0 ile kendi fotoğraflarımızı kullanarak bir çizgi roman oluşturmayı denedik. Fotoğrafı verdiğimiz zaman promt'u kendisi oluşturarak GPT bize bir karikatür oluşturma konusunda yardımcı oluyor. Eğer promt'u kendiniz yazarsanız çok daha başarılı sonuçlar alınabiliyor. Şu anda yeni kullanıma girdiği için özellikle karikatür oluşturmada biraz yavaş çalıştığı gerçeği de karşımıza çıkıyor.

        FOTOGERÇEKÇİLİK VE SANATSAL ÇEŞİTLİLİK

        Yeni model, fotogerçekçi fotoğraflardan sinematografik çekimlere, piksel sanattan manga tarzına kadar geniş bir yelpazede tutarlı dokular ve ışıklandırmalar sunuyor. Bu gelişme, özellikle oyun prototipleme, hikâye tahtası oluşturma ve pazarlama odaklı materyal tasarımlarında kritik bir rol oynayacak.

        KİMLER KULLANABİLECEK?

        OpenAI’ın açıklamasına göre standart ChatGPT Images 2.0 modeli tüm ChatGPT ve Codex kullanıcılarına açıldı. Ancak “düşünme yeteneği” ile desteklenen gelişmiş görsel oluşturma kapasitesi yalnızca ChatGPT Plus, Pro ve Business abonelerine sunuluyor. Enterprise sürümünün de çok yakında erişime açılacağı belirtildi. Mobil kullanıcıların ise uygulamayı en güncel sürüme yükseltmeleri gerekiyor.

        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        ABD'den öğrencilere vize uyarısı
        Tahran'da "füzeler eşliğinde" protesto
        Trump ateşkesi uzattı, İran ne dedi?
        Lübnan'ın İsrail saldırganlığı karşısında zor seçenekleri
        Kaza kırıma uğrayan helikopterde inceleme sürüyor
        Müzeden çalınmıştı! Altın miğfer görücüye çıktı
        Onursal Adıgüzel dahil 19 kişi tutuklandı
        Gözler Merkez Bankası’nda
        Kapak kızları
        Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti güncellendi
        Kiracı mı karşılar ev sahibi mi?
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        "Fenerbahçe'nin ruhunu almışlar!"
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        Tedesco'dan penaltı ve derbi sözleri!
        Bir kasaba ‘olmayan’ katilden kaçtı!
        Beşiktaş'ın kupada konuğu Alanyaspor!
        Çocuğa cinsel istismardan kaydı vardı! Bu sapığı bırakmayın!
        "Şarkımız 19 Mayıs'ta çıkacak"
