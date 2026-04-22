        Haberler Gündem Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ve 18 kişi tutuklandı! Son dakika: Onursal Adıgüzel tutuklandı mı?

        Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ve 18 kişi tutuklandı

        İstanbul'da, Ataşehir Belediyesi'nde ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet alındığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de bulunduğu 19 şüpheli, Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22 Nisan 2026 - 07:13 Güncelleme:
        Onursal Adıgüzel dahil 19 kişi tutuklandı

        İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Belediye Başkan Yardımcıları Birkan Birol Yıldız, Orhan Aydoğdu ve Oğuz Kaya ile ilgili birim amirleri ve personelinin ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet aldıkları yönündeki ihbarlar üzerine "rüşvet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından soruşturma başlatmıştı.

        Soruşturma kapsamında şüphelilere ait MASAK raporları ve HTS kayıtları temin edildi. İskan ve yapı ruhsatı işlemlerinde rüşvet karşılığı işlem yapıldığı bulgusuna ulaşıldığı açıklanmıştı.

        19 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Sabah saatlerinde aralarında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in de bulunduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılık işlemlerine tamamlandı.

        Soruşturma kapsamında sonradan yakalaması yapılan 2 şüpheli ile birlikte toplam 20 şüpheliden aralarında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in de bulunduğu 19 şüpheli, Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Şüpheli Nimet Karademir ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Trump ateşkesi uzattı, İran ne dedi?
        Tahran'da "füzeler eşliğinde" protesto
        Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti güncellendi
        Çocuğa cinsel istismardan kaydı vardı! Bu sapığı bırakmayın!
        Uçakta rahatsızlanan ünlü Rus kemancı hayatını kaybetti
        Sağanak yağmur uyarısı!
        MSB helikopteri kaza kırıma uğradı
        Bir kasaba ‘olmayan’ katilden kaçtı!
        Fenerbahçe elendi, Konyaspor yarı finalde!
        Tedesco'dan penaltı ve derbi sözleri!
        "Sipariş üzerine milli şarkı yapılmaz"
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        Eski Tunceli Valisi tutuklandı
        'Gırgıriye Müzikali'nde ortalık karıştı
        Işın'dan İrem'e destek
        Tartışığı eşini öldürdü
        Rıza Kayaalp Avrupa Şampiyonu!
        Tutuklanan Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        "Prenses bakım" 2. derece yanığa neden oldu
        Trabzonspor'a Ukraynalı orta saha!
