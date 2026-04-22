Ankara'nın Sincan ilçesinde dün akşam saatlerinde kaza kırıma uğrayan helikopterde incelemeler devam ediyor.

DHA'nın haberine göre Kara Havacılık Komutanlığına ait CH-47 ağır nakliye helikopteri, dün akşam saatlerinde Sincan ilçesi Temelli mevkiinde kaza kırıma uğradı.

Helikopterde bulunan 5 personelin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Helikopterin bulunduğu alan, jandarma ekiplerince güvenlik çemberine alındı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Doğal Afetler Arama Kurtarma timi ile askeri yetkililer, gece boyunca bölgede inceleme yaptı. Sabahın erken saatlerinden itibaren de incelemeler devam etti. Ekiplerin bölgedeki incelemesi sürüyor.