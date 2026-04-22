Rihanna ve kızı ilk kez dergi kapağında

Rihanna, yedi aylık kızı Rocki Irish Mayers ile W dergisine kapak oldu. Barbadoslu şarkıcının kucağında tuttuğu kızı Rocki, çekim için tasarımcı Jonathan Anderson tarafından yaratılan özel dikim bir bebek beziyle objektif karşısına geçti.

"KAPAK KIZLARI"

38 yaşındaki pop yıldızı, kızıyla ilk kez bir dergiye kapak olduğu haberini sosyal medyadan duyurdu. Riri lakaplı şarkıcı, fotoğrafın altına "Kapak kızları!" diye yazdı. Şarkıcı ayrıca, "Rocki bebek ilk kapak çekiminde çok ciddi bir iş ortaya koydu! Sete geldi ve annesini gölgede bıraktı" ifadesini kullandı.

Rihanna, kızının ilk fotoğrafını, 13 Eylül'de dünyaya gelmesinden kısa süre sonra paylaşmıştı. Ardından kızıyla hiç fotoğrafını yayınlamayan şarkıcı, geçtiğimiz günlerde ilk kez kızıyla birlikte dışarıda görüntülenmişti.

Rihanna ve 37 yaşındaki sevgilisi ASAP Rocky'nin kızları Rocki'nin dışında ayrıca, 13 Mayıs'ta dört yaşına girecek olan RZA Athelston ve iki yaşında Riot Rose adlarında iki oğulları var.

"ANNE OLDUKTAN SONRA ÇOK DEĞİŞTİ"

W dergisi, Rihanna ve kızını kapağına taşıdığı özel sayısında, başta ASAP Rocky olmak üzere sanatçılardan Rihanna hakkında görüş bildirmesini istedi.

Rapçi ASAP Rocky, Rihanna için, "Anne olduktan sonra çok değişti. Ama bu kadın her zaman büyüleyiciydi. Felsefi olarak, çalışma şekli bambaşka bir seviyede. Yeryüzündeki en çekici ve en içten insan. Enerjisi eşsiz, tek türden. Ona bayılıyorum" ifadesini kullandı.

Şarkıcı SZA, 2016'da Rihanna'nın 'Anti' albümünde yer alan 'Consideration' şarkısını Rihanna ile birlikte yazması hakkında şunları söyledi: Tam olarak ne istediğini biliyor. Zevk seviyesi son derece eşsiz. 'Consideration'ı duyduğu anda hiç tereddüt etmedi. 'İşte bu!' dedi. O zamanlar yaptığım en havalı şeydi. Onun da bunu havalı bulduğuna inanamadım.

Mariah Carey, Rihanna ile ilk tanıştığı anı anlatırken, "Rihanna ile yaklaşık 17 yaşındayken, ortak arkadaşımız Jay-Z aracılığıyla tanıştım . Daha yeni başlıyordu ve büyük bir yıldız olacağını hissetmiştim. O tam bir kız arkadaş” ifadesini kullandı.

Dokuz Grammy ödüllü Rihanna, ASAP Rocky ile 2011'de 'Cockiness (Love It)' adlı şarkısında rap yapması için onunla anlaştığında tanışmıştı. Ancak ikili, ciddi bir ilişkiye 2020'de başladı.

Bugüne dek 14 tane bir numaralı single'a imza atan Rihanna, 2016'da çıkardığı sekizinci albümü 'Anti'nin ardından uzun zamandır beklenen yeni albümünün kayıtları için şu sıralar stüdyoda yoğun bir şekilde çalışıyor.

Aynı zamanda 3 milyar dolarlık iç çamaşırı markası ile de meşgul olan sanatçının bir de kozmetik markası var.