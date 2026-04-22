        Haberler Gündem 3. Sayfa SAPIK! Çocuğa cinsel istismardan kaydı vardı! Bu sapığı bırakmayın | SON DAKİKA | Son dakika haberleri

        Çocuğa cinsel istismardan kaydı vardı! Bu sapığı bırakmayın!

        İstanbul'da, evine giden 26 yaşındaki İrem Nur B., binaya girdiği sırada kendisini takip eden bir şüphelinin fiziksel tacizine uğradı. İrem Nur'un çığlık atması üzerine kaçan şüpheli, polis tarafından çalıştığı fırında ekmek yaparken yakalandı. Tutuklanan 19 yaşındaki Emre B. ifadesinde sadece selam verdiğini söyledi. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22 Nisan 2026 - 07:44 Güncelleme:
        İstanbul'da olay, 19 Nisan Pazar günü saat 01.00 sıralarında, Kağıthane ilçesi Yahya Kemal Mahallesi’nde meydana geldi.

        FİZİKSEL TACİZDE BULUNDU

        Edinilen bilgiye göre, evine giden İrem Nur B.’yi (26) takip eden şüpheli, bina girişinde kadına fiziksel tacizde bulundu.

        "İMDAT" ÇIĞLIĞI TACİZCİYİ KAÇIRDI

        DHA'daki habere göre yaşanan olayın ardından kadının çığlık atması üzerine binadan çıkan şüpheli koşarak kaçtı. Olayın ardından sinir krizi geçiren kadının çığlıklarını duyan bina sakinleri 'Ne oldu' diyerek yardıma koştu.

        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        Kadının ağlayarak yaşadıklarını anlatması üzerine bina sakini, yarı çıplak halde dışarı çıkarak şüpheliyi kovaladı. Bir başka bina sakini de bir süre sonra adamın yanına geldi. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

        KAĞITHANE POLİSİ 12 SAATTE YAKALADI

        Olayın ardından İrem Nur B.’nin şikayeti üzerine Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı çalışmada, şüphelinin kaçış güzergahını belirlemek için mahalledeki çok sayıda güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Yaklaşık 12 saat süren çalışmada adım adım iz süren ekipler, farklı noktalardan elde edilen görüntüleri de inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti.

        FIRINDA EKMEK YAPARKEN YAKALANDI

        Devam eden çalışmalarda şüphelinin Yahya Kemal Mahallesi’nde bulunan bir fırında çalıştığı belirlendi. Harekete geçen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, iş yerine düzenledikleri operasyonla Emre B.’yi (19) fırında ekmek yaparken yakaladı.

        "ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR"DAN KAYDI VARDI

        Gözaltına alınan Emre B.’nin poliste daha önceden 'Çocuğun cinsel istismarı' suçlarından kaydının bulunduğu belirlendi.

        "SELAM VERDİM BİRŞEY YAPMADIM"

        İfadesinde selam verdiğini başka bir şey yapmadığını söylediği öğrenilen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece 'Cinsel taciz' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

