        Haberler Yaşam Paha biçilemez altın miğfer sergilenmeye başlandı

        Paha biçilemez altın miğfer Bükreş'te görücüye çıktı

        Hollanda'da geçtiğimiz yıl çalınan 2 bin 500 yıllık altın miğfer ve bilezikler bulunarak Romanya'ya iade edildi. Paha biçilemez eserler Bükreş Ulusal Tarih Müzesi'nde sergilendi

        Giriş: 22 Nisan 2026 - 10:27 Güncelleme:
        Müzeden çalınmıştı! Altın miğfer görücüye çıktı

        Yaklaşık 2 bin 500 yıllık paha biçilmez altın miğfer, geçen yıl ödünç olarak sergilendiği Hollanda’daki müzeden çalınmasının ardından, salı günü Romanya’ya iade edildi.

        Dakia uygarlığına ait ve Romanya’nın en saygın ulusal hazineleri arasında yer alan Cotofenesti miğferi ile üç altın bilezik, Ocak 2025’te Hollanda’daki Drents Müzesi’nde çalınmış, olay sanat dünyasında şok etkisi yaratırken Romanyalı yetkilileri derinden sarsmıştı.

        Yaklaşık 14 ay süren soruşturmalar ve devam eden davada üç şüphelinin yargılanmasının ardından eserlerin büyük bölümü salı günü Bükreş Henri Coanda Uluslararası Havalimanı’na getirildi.

        Eserler buradan sıkı güvenlik önlemleri altında Bükreş Ulusal Tarih Müzesi’ne taşındı. Eserler, silahlı ve maskeli güvenlik görevlileri eşliğinde cam bir vitrinde sergilendi.

        Müzenin geçici müdürü Cornel Constantin Ilie, eserlerin “Sadece birer kültürel varlık olarak değil, tarihsel hafızanın kalıntıları ve bizi tanımlamayı sürdüren bir uygarlığın mirası olarak” geri döndüğünü söyledi.

        Ilie, “Bizim için bu bir sevinç anı, ama aynı zamanda bir düşünme fırsatı. Aylar boyunca geçmişimizin bir parçasının sonsuza dek kaybolabileceği korkusuyla yaşadık. Bugün bu hazinenin önemli bir bölümünün geri döndüğünü söyleyebiliyoruz” dedi.

        Drents Müzesi Direktörü Robert van Langh ise “Romanya’nın ulusal mirası evine döndü. Bu soygunun etkisi Hollanda’da da büyüktü ancak burada eşi benzeri görülmemiş olmalı… Her iki ülkenin polis ve yargı makamları olağanüstü bir çalışma yürüttü” diye konuştu.

        Hollandalı savcılar, bu ayın başlarında ülkenin doğusundaki Assen kentinde düzenledikleri basın toplantısında ele geçirilen eserleri kamuoyuna tanıttı. Üçüncü altın bileziğin nerede olduğu ise hâlâ bilinmiyor. Van Langh, arama çalışmalarının süreceğini ve önümüzdeki haftalarda yargı kararının beklendiğini belirtti.

        Kayıp olduğu süre boyunca altın miğferin hafif hasar gördüğü, ele geçirilen bileziklerin ise kusursuz durumda olduğu bildirildi.

        Romanya Kültür Bakanı Demeter Andras Istvan, “Bu süreç aynı zamanda kültürel mirasın ne kadar savunmasız olabileceğini de hatırlatıyor” ifadelerini kullandı.

        Müze geçici müdürü Ilie, eserlerin restorasyon çalışmalarına alınmadan önce Bükreş’te halkın ziyaretine açılacağını belirtti.

