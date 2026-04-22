Kiracı mı karşılar ev sahibi mi? İşte aidattan tadilata, tüm soruların kanundaki cevabı

GİRİŞ KATTA OTURANLAR ASANSÖR MASRAFLARINA DAHİL OLMAK ZORUNDA MI?

Kanuna göre, giriş katında oturan vatandaşlar da asansör masraflarına dahil edilir. Hatta söz konusu masrafa dahil olmayan kat malikleri hakkında dava açılıp, icra takibi de yapılabilir.

İLGİLİ KANUN

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu – Madde 20

c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

(Değişik: 13/4/1983-2814/9 md.) Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.