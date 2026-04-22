Kiracı mı karşılar ev sahibi mi? İşte aidattan tadilata, tüm soruların kanundaki cevabı
Günlük hayatta en çok tartışılan konulardan biri: "Bunu kim ödeyecek, ev sahibi mi, kiracı mı?" Apartman yaşamında sıkça karşılaşılan bu soruların yanıtlarını, ilgili kanun maddeleriyle birlikte ele aldık.
GİRİŞ KATTA OTURANLAR ASANSÖR MASRAFLARINA DAHİL OLMAK ZORUNDA MI?
Kanuna göre, giriş katında oturan vatandaşlar da asansör masraflarına dahil edilir. Hatta söz konusu masrafa dahil olmayan kat malikleri hakkında dava açılıp, icra takibi de yapılabilir.
İLGİLİ KANUN
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu – Madde 20
c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.
(Değişik: 13/4/1983-2814/9 md.) Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.
OTOPARKI KULLANMAYAN BİR APARTMAN SAKİNİ YİNE DE OTOPARK ÜCRETİ ÖDEMEK ZORUNDA MI?
Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre, otoparkı kullanmayan bir kişi de otopark masraflarına tabidir. Belirlenen maddi sorumluluğu almayan vatandaşlar için kanun ayrıca dava açılmasını ve icra takibini de öngörür.
İlgili kanun
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu – Madde 20
“Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça;
c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.”
(Değişik: 13/4/1983-2814/9 md.) Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.
KİRACI AİDAT ÖDEMEZSE EV SAHİBİ DE SORUMLU TUTULUR MU?
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre aidatın asıl sorumlusu kat malikidir (ev sahibi). Ancak kiracı ile ev sahibi kendi aralarında anlaşarak aidatın kiracı tarafından ödenmesini kararlaştırabilir. Buna rağmen aidat ödenmezse site yönetimi borcu ev sahibinden talep edebilir. Kanunun 22. maddesine göre kiracı da sorumludur ancak bu sorumluluk kira tutarıyla sınırlıdır ve kiracının yaptığı aidat ödemesi kiradan düşülür.
Örnek:
Aylık kira: 10.000 TL
Birikmiş aidat borcu: 15.000 TL
Site yönetimi önce kiracıdan ister
Kiracı en fazla 10.000 TL öder (kira kadar sorumlu)
Kalan 5.000 TL ise ev sahibinden alınır
İlgili kanun
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu – Madde 22
“Kat malikinin, 20 nci madde uyarınca payına düşecek gider ve avans borcundan ve gecikme tazminatından, bağımsız bölümlerin birinde kira akdine, oturma (sükna) hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı bir şekilde faydalananlar da müştereken ve müteselsilen sorumludur.
Ancak, kiracının sorumluluğu ödemekle yükümlü olduğu kira miktarı ile sınırlı olup, yaptığı ödeme kira borcundan düşülür.”
(Müştereken müteselsilen, hukukta birden fazla borçlunun, bir borcun tamamından hem ortaklaşa hem de zincirleme (tek başına) sorumlu olmasıdır.)
APARTMANIN ORTAK ALANLARI NELERDİR VE BURALARDAN KİM SORUMLUDUR?
Apartmanda çatı, merdivenler, asansör, bahçe (avlu), otopark gibi alanlar ortak kullanım alanıdır. Bu alanlar tek bir kişiye ait değildir. Tüm daire sahipleri bu alanların hem kullanım hakkına sahiptir hem de bakım, onarım ve giderlerinden payları oranında birlikte sorumludur.
İLGİLİ KANUN
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu – Madde 4 (ilgili hükümler)
“Aşağıda yazılı yerler ve şeyler bu Kanun gereğince her halde ortak yer sayılır:
… avlular, genel giriş kapıları, merdivenler, asansörler, koridorlar … genel kömürlük ve ortak garajlar …
Çatılar, bacalar, genel dam terasları, yağmur olukları, yangın emniyet merdivenleri.”
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu – Madde 16 (ilgili hükümler)
“Kat malikleri anagayrimenkulün bütün ortak yerlerine, arsa payları oranında, ortak mülkiyet hükümlerine göre malik olurlar. Kat malikleri ortak yerlerde kullanma hakkına sahiptirler.”
ASANSÖR BAKIM VE ARIZA ÜCRETİNİ KİM ÖDER?
Asansör giderleri apartmanın ortak gideridir ve bu giderlerin asıl sorumlusu ev sahibidir. Ancak kiracı, evi kullanırken ortaya çıkan olağan bakım ve küçük giderleri karşılamakla yükümlüdür. Bu yüzden uygulamada rutin bakım masrafları kiracıya yüklenebilirken, büyük arıza ve yüksek maliyetli onarımlar ev sahibine ait kabul edilir. Buna rağmen ödeme yapılmazsa site yönetimi borcu doğrudan ev sahibinden talep eder.
İLGİLİ KANUN
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu – Madde 20
“Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:
b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında; Katılmakla yükümlüdür.
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu – Madde 317
“Kiracı, kiralananı özenle kullanmak ve kiralananın olağan kullanımı için gerekli temizlik ve bakım giderlerini karşılamakla yükümlüdür.”
ÇATI TAMİRİ KİME AİTTİR?
Çatı, apartmanın ortak alanlarından biridir. Bu nedenle çatıyla ilgili bakım, onarım ve tamir masrafları tüm kat maliklerinin ortak sorumluluğundadır. Yani tek bir daireye değil, tüm bina sahiplerine aittir ve giderler arsa payına göre paylaşılır.
İLGİLİ KANUN
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu – Madde 4
“Ortak yerlerin konusu sözleşme ile belirtilebilir. Aşağıda yazılı yerler ve şeyler bu Kanun gereğince her halde ortak yer sayılır.
c) Çatılar, bacalar, genel dam terasları, yağmur olukları, yangın emniyet merdivenleri.
Yukarıda sayılanların dışında kalıp da, yine ortaklaşa kullanma, korunma veya faydalanma için zaruri olan diğer yerler ve şeyler de (Ortak yer) konusuna girer.”
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu – Madde 20
“Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça;
b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür.”
APARTMADA YAPILAN LÜKS HARCAMAYA HERKES KATILMAK ZORUNDA MI?
Apartmanda yapılan harcama lüks veya zorunlu olmayan bir yenilikse, buna katılmak istemeyen kat malikleri bu gideri ödemek zorunda değildir. Yani herkesin kullanması şart olmayan, isteğe bağlı ve maliyeti yüksek işler için sadece bu harcamayı isteyenler ödeme yapar. Ancak daha sonra bu yenilikten faydalanmak isteyenler, paylarına düşen bedeli ödeyerek dahil olabilir.
İLGİLİ KANUN
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu – Madde 43
“Yapılması arzu edilen yenilik ve ilaveler çok masraflı ise veya yapının özel durumuna göre lüks bir nitelik taşıyorsa veya anagayrimenkulün bütün kat malikleri tarafından kullanılması mutlaka gerekli olan yerlerinde veya geçitlerinde bulunmıyorsa, bunlardan faydalanmak istemiyen kat maliki, gidere katılmak zorunda değildir; bu gibi yenilik ve ilavelerin giderini, onların yapılmasına karar vermiş olan kat malikleri öderler.
Bununla beraber, başlangıçta giderlere katılmıyan kat maliki veya onun külli veya cüzi halefleri yenilik ve ilavelerin yapılması ve korunması giderlerine sonradan, kendi arsa payları oranında katılırlarsa, yapılan lüks yenilik veya ilaveden faydalanma hakkını kazanırlar.”
EVDE TADİLAT YAPMAK İÇİN İZİN GEREKİR Mİ?
Kanunda “evde tadilat için izin gerekir” şeklinde açık bir hüküm yoktur. Ancak yapılacak tadilat, binanın yapısına zarar veriyorsa ya da ortak alanları etkiliyorsa bu tür değişiklikler diğer kat maliklerinin onayına bağlıdır. Buna karşılık, yalnızca daire içinde ve binaya zarar vermeyen basit tadilatlar için ayrıca izin aranmaz.
İLGİLİ KANUN
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu – Madde 19 (ilgili hükümler)
“Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça anagayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz.”
“Kat maliki kendi bağımsız bölümünde anayapıya zarar verecek nitelikte onarım, tesis ve değişiklik yapamaz.”
BOYA BADANA MASRAFINDAN KİM SORUMLUDUR?
Dairenin içindeki boya badana masrafları kiracıya aittir. Ancak binanın dış cephesi veya ortak alanlarda yapılan boya badana işlemleri tüm kat maliklerinin ortak gideridir ve ev sahipleri tarafından karşılanır.
İLGİLİ KANUN
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu – Madde 317 (ilgili hüküm)
“Kiracı, kiralananı özenle kullanmak ve kiralananın olağan kullanımı için gerekli temizlik ve bakım giderlerini karşılamakla yükümlüdür.”
ORTAK ALANLAR KİŞİSEL KULLANIMA ÇEVRİLEBİLİR Mİ?
Ortak alanlar tek bir kişinin kullanımına verilemez. Tüm kat maliklerinin ortak kullanımına aittir. Bu alanların bir kişi tarafından sahiplenilmesi ya da diğerlerinin kullanımını engelleyecek şekilde kullanılması mümkün değildir. Ancak tüm kat maliklerinin açık rızası varsa bazı düzenlemeler yapılabilir; bunun dışında ortak alanlar kişisel mülkiyete dönüştürülemez.
İLGİLİ KANUN
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu – Madde 16 (ilgili hükümler)
“Kat malikleri anagayrimenkulün bütün ortak yerlerine, arsa payları oranında, ortak mülkiyet hükümlerine göre malik olurlar.”
“Kat malikleri ortak yerlerde kullanma hakkına sahiptirler…”
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu – Madde 19 (ilgili hükümler)
“Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça anagayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler… yaptıramaz.”
MUSLUK TAMİRİNDEN KİM SORUMLUDUR?
Musluk tamiri dairenin içinde kalan bir arızaysa, bu gider kiracıya aittir. Çünkü günlük kullanım sırasında oluşan küçük bakım ve onarım giderleri kiracının sorumluluğundadır. Ancak arıza binanın ana tesisatından kaynaklanıyorsa ya da ortak sistemi ilgilendiriyorsa bu durumda sorumluluk ev sahibine aittir.
İLGİLİ KANUN
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu – Madde 317 (ilgili hüküm)
“Kiracı, kiralananı özenle kullanmak ve kiralananın olağan kullanımı için gerekli temizlik ve bakım giderlerini karşılamakla yükümlüdür.”
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu – Madde 4 (ilgili hüküm)
“Her kat malikinin kendi bölümü dışındaki kanalizasyon tesisleri ve çöp kanalları ile kalorifer, su, havagazı ve elektrik tesisleri, telefon, radyo ve televizyon için ortak şebeke ve antenler sıcak ve soğuk hava tesisleri, (Ortak yer) sayılır.”
KOMBİ DEĞİŞİMİNDEN KİM SORUMLUDUR?
Kombi, dairenin içinde bulunan ve o bağımsız bölüme ait bir ekipmandır. Bu nedenle kombinin değiştirilmesi gibi büyük ve maliyetli işlemler ev sahibinin sorumluluğundadır. Kiracı ise yalnızca günlük kullanım sırasında ortaya çıkan küçük bakım ve temizlik giderlerinden sorumludur.
İLGİLİ KANUN
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu – Madde 317 (ilgili hüküm)
“Kiracı, kiralananı özenle kullanmak ve kiralananın olağan kullanımı için gerekli temizlik ve bakım giderlerini karşılamakla yükümlüdür.”
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu – Madde 20 (b bendi)
“Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür.”
DIŞ CEPHE MANTOLAMA ÜCRETİNİ KİM ÖDER?
Dış cephe mantolama, binanın ortak alanına yapılan bir işlemdir. Bu nedenle yapılmasına karar verilirse masraflar tüm kat maliklerinin ortak gideri olarak kabul edilir ve arsa payına göre paylaşılır.
İLGİLİ KANUN
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu – Madde 42 (ilgili hükümler)
“Kat malikleri, anagayrimenkulün ortak yerlerinde kendi başlarında bir değişiklik yapamazlar; ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarıyacak bütün yenilik ve ilaveler, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır.”
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu – Madde 20 (b bendi)
“Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür.”
"BOYALI VERDİM, BOYALI ALIRIM" İFADESİNİN HUKUKİ BİR KARŞILIĞI VAR MI?
Kiracı, evi aynı şekilde teslim etmek zorunda değildir. Kanuna göre kiracı, sadece kullanımından kaynaklanan normal eskime ve yıpranmalardan sorumlu değildir. Yani sırf boya zamanla eskidi diye kiracıya “boya yaptır” denemez. Ancak duvara zarar verilmişse (leke, yazı, kırık vs.) o zarar kiracıdan istenebilir.
İLGİLİ KANUN
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu – Madde 334 (ilgili hüküm)
“Kiracı, kiralananı ne durumda teslim almışsa, kira sözleşmesinin sonunda o durumda geri vermekle yükümlüdür. Ancak, kiracı sözleşmeye uygun kullanma dolayısıyla kiralananda meydana gelen eskimelerden ve bozulmalardan sorumlu değildir.”
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu – Madde 317 (ilgili hüküm)
“Kiracı, kiralananı özenle kullanmak ve kiralananın olağan kullanımı için gerekli temizlik ve bakım giderlerini karşılamakla yükümlüdür.”
DİĞER DAİRELERDEN SIZAN SUYUN YARATTIĞI TAHRİBATTAN KİM SORUMLUDUR?
Üst ya da yan daireden gelen su, o dairedeki bir arıza veya ihmalden kaynaklanıyorsa oluşan zarardan o dairenin sahibi sorumludur. Yani suyun çıktığı yer kimse, masraf da ona aittir. Ancak sorun binanın ortak tesisatından kaynaklanıyorsa bu durumda zarar ortak gider sayılır ve kat malikleri tarafından karşılanır.
İLGİLİ KANUN
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu – Madde 19 (ilgili hüküm)
“Her kat maliki anagayrimenkule ve diğer bağımsız bölümlere, kusuru ile verdiği zarardan dolayı diğer kat maliklerine karşı sorumludur.”
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu – Madde 4 (ilgili hüküm)
“Her kat malikinin kendi bölümü dışındaki kanalizasyon tesisleri ve çöp kanalları ile kalorifer, su, havagazı ve elektrik tesisleri, telefon, radyo ve televizyon için ortak şebeke ve antenler, sıcak ve soğuk hava tesisleri ortak yer sayılır.”
CAM KIRILMASI, PARKE ÇİZİLMESİ GİBİ GÜNLÜK DURUMLARDAN KİM SORUMLIDUR?
Bu tür durumlar genellikle kullanım sırasında oluşan zararlar olduğu için sorumluluk kiracıya aittir. Kiracı, evi özenli kullanmak ve verdiği zararları karşılamakla yükümlüdür. Ancak zamanla oluşan normal eskime ve yıpranmalar (örneğin hafif aşınmalar) kiracıya yüklenemez.
İLGİLİ KANUN
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu – Madde 316 (ilgili hüküm)
“Kiracı, kiralananı özenle kullanmak ve komşulara gerekli saygıyı göstermekle yükümlüdür.”
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu – Madde 334 (ilgili hüküm)
“Kiracı, kiralananı ne durumda teslim almışsa, kira sözleşmesinin sonunda o durumda geri vermekle yükümlüdür. Ancak, kiracı sözleşmeye uygun kullanma dolayısıyla kiralananda meydana gelen eskimelerden ve bozulmalardan sorumlu değildir.”
KİRACI EVİ KİRALARKEN BOYA BADANA VEYA TAMİRAT YAPILMASINI TALEP EDEBİLİR Mİ?
Kiracı, evi teslim alırken yaşanabilir durumda olmasını isteme hakkına sahiptir.
Eğer evde arıza, eksik veya kullanımı engelleyen bir sorun varsa, bunların giderilmesini talep edebilir.
Ancak sadece estetik amaçlı işlemler (örneğin “boya yenilensin”, “daha temiz görünsün”) zorunlu değildir. Ev kullanılabilir durumdaysa bu tür talepler tamamen tarafların anlaşmasına bağlıdır.
İLGİLİ KANUN
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu – Madde 301 (ilgili hüküm)
“Kiraya veren, kiralananı kararlaştırılan tarihte, sözleşmede amaçlanan kullanıma elverişli bir durumda teslim etmek ve sözleşme süresince bu durumda bulundurmakla yükümlüdür.”
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu – Madde 305 (ilgili hüküm)
“Kiralanan, sözleşmede öngörülen kullanıma elverişli değilse kiracı, kiraya verenden ayıbın giderilmesini isteyebilir.”
KİRACI EVİ BOŞALTIRKEN NELERDEN SORUMLUDUR, NELERDEN DEĞİLDİR?
Kiracı, evi teslim aldığı durumla geri vermekle yükümlüdür. Ancak kullanım süresi boyunca oluşan normal eskime ve yıpranmalardan sorumlu değildir. Buna karşılık, kendi kullanımından kaynaklanan zararları gidermekle yükümlüdür.
İLGİLİ KANUN
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu – Madde 334 (ilgili hüküm)
“Kiracı, kiralananı ne durumda teslim almışsa, kira sözleşmesinin sonunda o durumda geri vermekle yükümlüdür. Ancak, kiracı sözleşmeye uygun kullanma dolayısıyla kiralananda meydana gelen eskimelerden ve bozulmalardan sorumlu değildir.”
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu – Madde 316 (ilgili hüküm)
“Kiracı, kiralananı özenle kullanmak ve komşulara gerekli saygıyı göstermekle yükümlüdür.”
KALORİFER TEMİZLİĞİ KİME AİTTİR?
Kanunda kalorifer temizliğinin kime ait olduğu açıkça yazmaz. Ancak kiracı, sadece olağan kullanım kapsamında yapılan temizlik ve bakım giderlerinden sorumludur. Bunun dışındaki, yani sistemin kendisine ilişkin giderler ev sahibine aittir.
İLGİLİ KANUN
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu – Madde 317 (ilgili hüküm)
“Kiracı, kiralananı özenle kullanmak ve kiralananın olağan kullanımı için gerekli temizlik ve bakım giderlerini karşılamakla yükümlüdür.”
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu – Madde 301
“Kiraya veren, kiralananı kararlaştırılan tarihte, sözleşmede amaçlanan kullanıma elverişli bir durumda teslim etmek ve sözleşme süresince bu durumda bulundurmakla yükümlüdür.”
AİDAT ÖDEMEYEN KOMŞUYA KARŞI HUKUKEN NE YAPILABİLİR?
Aidat ödemeyen kat malikine karşı apartman yönetimi veya diğer kat malikleri hukuki yollara başvurabilir. Öncelikle borcun ödenmesi istenir; ödeme yapılmazsa icra takibi başlatılabilir ve dava açılabilir. Ayrıca geciken ödemeler için gecikme tazminatı uygulanır.
İLGİLİ KANUN
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu – Madde 20 (ilgili hükümler)
“Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir.”
“Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki, ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.”
BALKONU KAPATMAK YASAK MI?
Balkon kapatma işlemi, binanın dış görünüşünü ve ortak yapısını etkilediği için tek başına yapılamaz. Bu tür değişiklikler için diğer kat maliklerinin onayı gerekir. Aksi halde izinsiz yapılan kapatma işlemleri hukuka aykırı sayılabilir.
İLGİLİ KANUN
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu – Madde 19 (ilgili hükümler)
“Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça anagayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz.”
“Kat maliki kendi bağımsız bölümünde anayapıya zarar verecek nitelikte onarım, tesis ve değişiklik yapamaz.”
