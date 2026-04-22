        Hava Durumu Son dakika haberi: Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı! 22 Nisan hava durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı!

        Meteoroloji'den yapılan 22 Nisan hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Ege, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Akdeniz gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Yağışların; Marmara'nın güney ve doğusu, Ege'nin kuzeyi ve Batı Karadeniz'de kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının batıda 3 ila 5 derece düşmesi tahmin ediliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Nisan 2026 - 07:23 Güncelleme:
        Sağanak yağmur uyarısı!

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, (Muğla dışında) Ege, Batı Akdeniz, (Konya ve Karaman dışında)İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in batısı ile Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güney ve doğusu, Ege'nin kuzeyi ve Batı Karadeniz'de beklenen yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

        İstanbul

        Yağmurlu 12°

        Ankara

        Yağmurlu 17°

        İzmir

        Parçalı Bulutlu 23°

        Antalya

        Güneşli 19°

        Trabzon

        Yağmurlu 14°

        Bursa

        Yağmurlu 13°

        Adana

        Parçalı Bulutlu 22°

        Diyarbakır

        Parçalı bulutlu 19°

        Gaziantep

        Parçalı bulutlu 19°

        Ağrı

        Yağmurlu 14°

        Hava sıcaklığının yurdun kuzeybatı kesimlerinde (3-5 derece) azalarak mevsim normallerinin altına, doğu kesimlerinde (2-4 derece) artarak normallerinin üzerine çıkacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney, güneybatı, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Marmara'nın güney ve doğusu, Ege'nin kuzeyi ve Batı Karadeniz'de beklenen yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

