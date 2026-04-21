Pakistan: İran'dan resmi yanıt bekleniyor

DİPLOMASİYE ŞANS VERİLMESİ ÇAĞRISI
Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, ABD ve İran'a geçici ateşkesi uzatmaları, diyalog ve diplomasiye şans vermeleri çağrısı yaptı.
Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Bakan Dar, ABD'nin İslamabad Maslahatgüzarı Natalie Baker'ı kabul etti.
İkili, görüşmede ABD ve İran arasında İslamabad'da yapılması beklenen olası ikinci tur görüşmelere yönelik fikir alışverişinde bulundu. Dar, görüşmede, Washington ve Tahran arasında diyaloğa ihtiyaç duyulduğunu belirterek, taraflara geçici ateşkesin uzatılması ile diyalog ve diplomasiye bir şans verilmesi çağrısı yaptı.
Görüşmede Baker, Washington yönetiminin, "Pakistan'ın barışı teşvik ve diyaloğu kolaylaştırmadaki yapıcı ve olumlu rolüne duyduğu takdiri" iletti.