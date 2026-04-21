Pakistan: İran'dan resmi yanıt bekleniyor

16:00 21/4/2026

TRUMP: ANLAŞMA YAPACAĞIZ, BAŞKA SEÇENEKLERİ YOK

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin iyi geçeceğini düşündüğünü belirterek, "Bence (İran'la) sonunda çok iyi bir anlaşma yapacağız. Başka seçenekleri yok." dedi.

Trump, CNBC kanalında yayımlanan Squawk Box programına telefonla bağlanarak İran'la ilgili son durumu değerlendirdi. İran ile yapılması beklenen ikinci tur müzakerelerine dikkati çeken Trump, bu görüşmelerin iyi geçeceğine inandığını kaydetti. Tahran'ın söz konusu müzakerelere temsilcilerini göndermekten başka seçeneği olmadığını savunan ABD Başkanı, şu anda kendilerinin ateşkes öncesine göre çok daha güçlü bir pozisyonda olduğunu ifade etti.

Trump, "İyi bir anlaşma yapmak istiyorum. Zamanım bol. Sadece iyi bir anlaşma değil, harika bir anlaşma yapmak istiyorum. Bence (İran'la) sonunda çok iyi bir anlaşma yapacağız. Başka seçenekleri yok." değerlendirmesini yaptı.