        Pakistan: İran'dan resmi yanıt bekleniyor | Dış Haberler

        Pakistan: İran'dan resmi yanıt bekleniyor

        ABD ile İran arasında 2. tur müzakerelerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine dair belirsizlik sürüyor. Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, İran tarafından resmi yanıt beklendiğini ifade etti. Son gelişmeler anbean Habertürk'te...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 21 Nisan 2026 - 18:12 Güncelleme:
        Pakistan: İran'dan resmi yanıt bekleniyor

        DİPLOMASİYE ŞANS VERİLMESİ ÇAĞRISI

        Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, ABD ve İran'a geçici ateşkesi uzatmaları, diyalog ve diplomasiye şans vermeleri çağrısı yaptı.

        Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Bakan Dar, ABD'nin İslamabad Maslahatgüzarı Natalie Baker'ı kabul etti.

        İkili, görüşmede ABD ve İran arasında İslamabad'da yapılması beklenen olası ikinci tur görüşmelere yönelik fikir alışverişinde bulundu. Dar, görüşmede, Washington ve Tahran arasında diyaloğa ihtiyaç duyulduğunu belirterek, taraflara geçici ateşkesin uzatılması ile diyalog ve diplomasiye bir şans verilmesi çağrısı yaptı.

        Görüşmede Baker, Washington yönetiminin, "Pakistan'ın barışı teşvik ve diyaloğu kolaylaştırmadaki yapıcı ve olumlu rolüne duyduğu takdiri" iletti.

        PAKİSTAN'DAN AÇIKLAMA

        Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, İran ile ABD arasındaki müzakerelere dair önemli bir açıklamada bulundu.

        Tarar, İran tarafından resmi yanıt beklendiğini, İslamabad yönetiminin İran liderliğini müzakerelere katılmaya ikna etmek için samimi çabalar gösterdiğini belirtti.

        Tarar, arabulucu olarak İran ile temas hâlinde olduklarını ifade etti.

        TRUMP: ANLAŞMA YAPACAĞIZ, BAŞKA SEÇENEKLERİ YOK

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin iyi geçeceğini düşündüğünü belirterek, "Bence (İran'la) sonunda çok iyi bir anlaşma yapacağız. Başka seçenekleri yok." dedi.

        Trump, CNBC kanalında yayımlanan Squawk Box programına telefonla bağlanarak İran'la ilgili son durumu değerlendirdi. İran ile yapılması beklenen ikinci tur müzakerelerine dikkati çeken Trump, bu görüşmelerin iyi geçeceğine inandığını kaydetti. Tahran'ın söz konusu müzakerelere temsilcilerini göndermekten başka seçeneği olmadığını savunan ABD Başkanı, şu anda kendilerinin ateşkes öncesine göre çok daha güçlü bir pozisyonda olduğunu ifade etti.

        Trump, "İyi bir anlaşma yapmak istiyorum. Zamanım bol. Sadece iyi bir anlaşma değil, harika bir anlaşma yapmak istiyorum. Bence (İran'la) sonunda çok iyi bir anlaşma yapacağız. Başka seçenekleri yok." değerlendirmesini yaptı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kağıthane'de nabzı durunca akıllı saati 112'yi aradı

        İstanbul'da Emre Kaya (31), sabah saatlerinde nefes darlığı şikayetiyle 112'yi aradıktan kısa bir süre sonra sokakta yere yığıldı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Pakistan: İran'dan resmi yanıt bekleniyor
        Pakistan: İran'dan resmi yanıt bekleniyor
        Tutuklanan Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Tutuklanan Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Trump: İran'a abluka başarılı oldu
        Trump: İran'a abluka başarılı oldu
        Bugün Ne Oldu? 21 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 21 Nisan 2026'nın haberleri
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        İstanbul'a orta kuvvette yağış geliyor! 1 gün sürecek!
        İstanbul'a orta kuvvette yağış geliyor! 1 gün sürecek!
        Tartışığı eşini öldürdü
        Tartışığı eşini öldürdü
        Firari Umut Altaş'a kırmızı bülten çıkarıldı!
        Firari Umut Altaş'a kırmızı bülten çıkarıldı!
        Eski Vali Sonel'e tutuklama talebi
        Eski Vali Sonel'e tutuklama talebi
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        "Yeni dünyaya adapte olan işlere sahip olmak istiyoruz"
        "Yeni dünyaya adapte olan işlere sahip olmak istiyoruz"
        Birleşik Krallık'ta 2008'den sonra doğanlar için sigara yasağı kabul edildi
        Birleşik Krallık'ta 2008'den sonra doğanlar için sigara yasağı kabul edildi
        Telefonlarda değişen batarya zorunlu olacak!
        Telefonlarda değişen batarya zorunlu olacak!
        Gıdada büyük yanılgılar! Gıda hurafeleri avcısı yapılan hataları anlattı
        Gıdada büyük yanılgılar! Gıda hurafeleri avcısı yapılan hataları anlattı
        Carlson Trump'a destek verdiği için özür diledi
        Carlson Trump'a destek verdiği için özür diledi
        Işın'dan İrem'e destek
        Işın'dan İrem'e destek
        Ayrılık iddiası
        Ayrılık iddiası
        Sörloth'ta dev rakip!
        Sörloth'ta dev rakip!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Kupada derbi rotasyonu!
        Kupada derbi rotasyonu!