        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Böcek ailesi davası! Tatilde zehirlenip can vermişlerdi Böcek ailesi için adalet günü | Son dakika haberleri

        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!

        İstanbul Fatih'te, 4 kişilik Böcek ailesinin 'zehirlenme' iddiasıyla hayatını kaybetmesine ilişkin, aralarında otel yetkilisi ile ilaçlama firması sahibinin de bulunduğu 5'i tutuklu 6 sanık bugün hakim karşısına çıkacak. İddianamede 5 şüpheli için 22'şer yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21 Nisan 2026 - 07:56
        Almanya'dan, 9 Kasım 2025'te turistik amaçla İstanbul'a gelerek 13 Kasım 2025'de ‘zehirlenme' iddiasıyla hayatlarını kaybeden anne Çiğdem Böcek (27) baba Servet Böcek (38) ile 3 yaşındaki Masal ve 6 yaşındaki Kadir Muhammet Böcek'in ölümlerine ilişkin 5'i tutuklu 6 sanık bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak.

        İLK KEZ SAVUNMA YAPACAKLAR

        İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek olan duruşmada aralarında otel yetkilisi olan tutuklu sanık Hakan Oğlak, DSS İlaçlama firmasının sahibi şüpheli Serkan Kışı'nın da bulunduğu 6 sanık ilk kez savunma yapacak.

        5 ŞÜPHELİ İÇİN 22'ŞER YIL 6'ŞAR AY HAPİS İSTENMİŞTİ

        Hazırlanan iddianamede şüpheliler Serkan Kışı, Zeki Kışı, Doğan Cağferoğlu, Hakan Oğlak ve Muhammad Moeen Ud Din Chishti'nin ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2'şer yıl 8'er aydan 22'şer yıl 6'şar aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

        Şüpheli Rüstemsha Batyrov'un ise ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

        EN SON BABA VEFAT ETMİŞTİ

        Hayatını kaybeden çocuklar Masal Böcek ve Kadir Muhammet Böcek'in aynı gece vefat ettiklerinin aktarıldığı iddianamede, ertesi gün anne Çiğdem Böcek'in, 3 gün sonra da baba Servet Böcek'in vefat ettiği ifade edildi. İddianamede "Ahşap dolap kapakları içerisinden alt kattan üst kata hava geçişinin olması nedeniyle zararlı gazlar üst katlara ulaştı" tespiti yapıldı.

        7 DAKİKA OTELDEN ÇIKAMADILAR

        Zehirlenmenin ardından yardım için dışarı çıkmak isteyen baba Servet Böcek'in, otel kapısı kilitli olduğu için 7 dakika çıkamadığı da iddianamede yer aldı.

        ÜÇ KİŞİ DAHA ZEHİRLENMİŞTİ

        Yine otelde kalan ve turistik amaçlı İstanbul'a gelen 3 yabancı uyruklu şikayeti bulunmayan müştekiler Mustafa Taamart, Reda Fakhrı ve Ayoub Hamraouı'nın hastaneye gelerek tedavi olduğu ve taburcu oldukları kaydedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, adliyeye getirildi

        Gülistan Doku'nun öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, adliyeye sevk edildi. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Bakanlık tek tek ifşa etti
        Bakanlık tek tek ifşa etti
        17 kez bıçaklanmıştı... Havva'nın bir isteği var!
        17 kez bıçaklanmıştı... Havva'nın bir isteği var!
        İngiltere Başbakanı: Bir kez daha özür diliyorum
        İngiltere Başbakanı: Bir kez daha özür diliyorum
        Sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor!
        Sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor!
        Aşk yeniden
        Aşk yeniden
        Depreme karşı 1923'ten beri aynı kural!
        Depreme karşı 1923'ten beri aynı kural!
        Osimhen derbide oynayacak mı?
        Osimhen derbide oynayacak mı?
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        Serdal Adalı, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        Serdal Adalı, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        Kurban kesim bedelleri belli oldu
        Kurban kesim bedelleri belli oldu
        Apple'ın CEO'su Tim Cook görevden ayrılıyor
        Apple'ın CEO'su Tim Cook görevden ayrılıyor
        Gülistan Doku soruşturmasında isimsiz not ortaya çıktı!
        Gülistan Doku soruşturmasında isimsiz not ortaya çıktı!
        Arazi satışında sert düşüş
        Arazi satışında sert düşüş
        Okul saldırılarında 72 il Başsavcılığında 661 gözaltı
        Okul saldırılarında 72 il Başsavcılığında 661 gözaltı
        Dopamin bağımlılığı artıyor!
        Dopamin bağımlılığı artıyor!
        Gülistan soruşturmasında eski başhekim tutuklandı
        Gülistan soruşturmasında eski başhekim tutuklandı
        Türkiye'den Kerkük'e Türkmen vali seçilmesine dair açıklama
        Türkiye'den Kerkük'e Türkmen vali seçilmesine dair açıklama
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        Şi Cinping'ten Hürmüz Boğazı'na dair açıklama
        Şi Cinping'ten Hürmüz Boğazı'na dair açıklama