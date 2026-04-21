Almanya'dan, 9 Kasım 2025'te turistik amaçla İstanbul'a gelerek 13 Kasım 2025'de ‘zehirlenme' iddiasıyla hayatlarını kaybeden anne Çiğdem Böcek (27) baba Servet Böcek (38) ile 3 yaşındaki Masal ve 6 yaşındaki Kadir Muhammet Böcek'in ölümlerine ilişkin 5'i tutuklu 6 sanık bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak.

İLK KEZ SAVUNMA YAPACAKLAR

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek olan duruşmada aralarında otel yetkilisi olan tutuklu sanık Hakan Oğlak, DSS İlaçlama firmasının sahibi şüpheli Serkan Kışı'nın da bulunduğu 6 sanık ilk kez savunma yapacak.

5 ŞÜPHELİ İÇİN 22'ŞER YIL 6'ŞAR AY HAPİS İSTENMİŞTİ

Hazırlanan iddianamede şüpheliler Serkan Kışı, Zeki Kışı, Doğan Cağferoğlu, Hakan Oğlak ve Muhammad Moeen Ud Din Chishti'nin ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2'şer yıl 8'er aydan 22'şer yıl 6'şar aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Şüpheli Rüstemsha Batyrov'un ise ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

EN SON BABA VEFAT ETMİŞTİ

Hayatını kaybeden çocuklar Masal Böcek ve Kadir Muhammet Böcek'in aynı gece vefat ettiklerinin aktarıldığı iddianamede, ertesi gün anne Çiğdem Böcek'in, 3 gün sonra da baba Servet Böcek'in vefat ettiği ifade edildi. İddianamede "Ahşap dolap kapakları içerisinden alt kattan üst kata hava geçişinin olması nedeniyle zararlı gazlar üst katlara ulaştı" tespiti yapıldı.

7 DAKİKA OTELDEN ÇIKAMADILAR

Zehirlenmenin ardından yardım için dışarı çıkmak isteyen baba Servet Böcek'in, otel kapısı kilitli olduğu için 7 dakika çıkamadığı da iddianamede yer aldı.

ÜÇ KİŞİ DAHA ZEHİRLENMİŞTİ

Yine otelde kalan ve turistik amaçlı İstanbul'a gelen 3 yabancı uyruklu şikayeti bulunmayan müştekiler Mustafa Taamart, Reda Fakhrı ve Ayoub Hamraouı'nın hastaneye gelerek tedavi olduğu ve taburcu oldukları kaydedildi.