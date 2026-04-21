Sörloth transferinde Fenerbahçe'ye dev rakip!
Ara transfer döneminde ismi Fenerbahçe ile anılan Alexander Sörloth hakkında dikkat çeken bir transfer iddiası daha geldi. İtalya basınında çıkan habere göre; Norveçli golcüye Milan talip oldu.
Giriş: 21 Nisan 2026 - 14:00
1
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Alexander Sörloth'un talipleri artıyor...
2
Gelecek sezon için yeniden temasa geçileceği iddia edilen Norveçli golcünün transferinde sarı-lacivertlilere yeni rakip çıktı.
3
İtalya basınında çıkan habere göre İtalyan devi Milan, 31 yaşındaki golcüyü gündemine aldı.
4
Milan'ın, Şampiyonlar Ligi biletini garantilemesi halinde Sörloth için Atletico Madrid ile rsezon sonu esmi temaslara başlayacağı belirtildi.
5
BARCELONA'YLA DA ADI ANILIYOR
İspanyol basını ise geçtiğimiz günlerde Sörloth'un Barcelona'nın transfer listesinde yer aldığını duyurmuştu.
6
Atletico Madrid formasıyla bu sezon 48 maça çıkan Norveçli santrfor, 17 gol, 1 asistlik performans sergiledi