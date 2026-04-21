        Sörloth transferinde Fenerbahçe'ye dev rakip!

        Sörloth transferinde Fenerbahçe'ye dev rakip!

        Ara transfer döneminde ismi Fenerbahçe ile anılan Alexander Sörloth hakkında dikkat çeken bir transfer iddiası daha geldi. İtalya basınında çıkan habere göre; Norveçli golcüye Milan talip oldu.

        Giriş: 21 Nisan 2026 - 14:00 Güncelleme:
        Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Alexander Sörloth'un talipleri artıyor...

        Gelecek sezon için yeniden temasa geçileceği iddia edilen Norveçli golcünün transferinde sarı-lacivertlilere yeni rakip çıktı.

        İtalya basınında çıkan habere göre İtalyan devi Milan, 31 yaşındaki golcüyü gündemine aldı.

        Milan'ın, Şampiyonlar Ligi biletini garantilemesi halinde Sörloth için Atletico Madrid ile rsezon sonu esmi temaslara başlayacağı belirtildi.

        BARCELONA'YLA DA ADI ANILIYOR

        İspanyol basını ise geçtiğimiz günlerde Sörloth'un Barcelona'nın transfer listesinde yer aldığını duyurmuştu.

        Atletico Madrid formasıyla bu sezon 48 maça çıkan Norveçli santrfor, 17 gol, 1 asistlik performans sergiledi

        Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösterilen Sörloth'un, Atletico Madrid ile sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.

        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        Eski Vali Sonel: Emniyette ifade vermem
        "Silme işlemini Yücel Bey yapar"
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Trump: Uzun ve zorlu bir süreç olacak
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Kupada derbi rotasyonu!
        135 milyon lira haraç istediler! İkinci saldırı!
        Asensio derbiye yetişek mi?
        O anlar kameraya yansıdı... Kısa yol ölüme götürdü!
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        Tefecilik operasyonu! 149 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu!
        Aşk yeniden
        Fatih'te Hollandalı kardeşler ölmüştü! İlk faciadan da zehirli gaz çıktı!
        Kazada hayatını kaybeden Zeynep'e duvaklı veda
        Dünyanın en güzel kadını seçildi
        "Adli tıp raporu henüz açıklanmadı"
