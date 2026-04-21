Tefecilik operasyonu 3 tutuklama... 149 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu!
Antalya'nın Serik ilçesinde, 'Tefecilik' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Şüphelilerin 149 milyon TL değerindeki mal varlıklarına el konuldu
Giriş: 21 Nisan 2026 - 10:25
Antalya'da, Serik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı doğrultusunda Antalya İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' soruşturması kapsamında operasyon düzenledi.
5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
DHA'daki habere göre S.C., M.Y., H.K. ve M.O.Y. ile 1 kişinin daha gözaltına alındığı olayla ilgili şüphelilere ait yaklaşık değeri 149 milyon TL olan farklı sayılarda araç, arsa, tarla ve mesken olmak üzere taşınır/taşınmaz mal varlığına el konuldu.
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2'si ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
